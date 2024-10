În primele două ore, protestul a avut loc în exteriorul unității, iar ulterior, până la ora 12:00, activitatea a continuat în interior, limitată doar la cele mai strict necesare.

Această acțiune a fost organizată de Sindicatul Polițiștilor de Penitenciare Craiova, care atrage atenția asupra unor probleme grave legate de deficitul de personal și condițiile de muncă din penitenciarul local.

Deficit de personal și riscuri pentru siguranță

Florin Deloreanu, președintele Sindicatului Polițiștilor de Penitenciare Craiova, a subliniat că penitenicarul Craiova are un deficit major de personal, care pune în pericol atât siguranța angajaților, cât și a deținuților.

„La Penitenciarul Craiova ștatul de funcții este subdimensionat. Adică este mai mic cu aproximativ 100 de posturi față de cât am avea nevoie pentru a funcționa legal”, a declarat Deloreanu.

Penitenciarul găzduiește aproximativ 900 de deținuți, iar în prezent, polițiștii de penitenciare lucrează la capacitate mult sub nivelul necesar.

Una dintre cele mai grave consecințe ale acestui deficit este expunerea angajaților la riscuri semnificative.

„În loc de 4 oameni la instanță, cu 20 de deținuți, noi avem 2 oameni. Ne expunem, pentru că trebuie să avem un raport deținut – cadru, pentru siguranța lui, dar și a noastră”, a explicat președintele sindicatului.

Recomandări Afacerile românești ale familiei Irinei Vlah, candidata prorusă la președinția Republicii Moldova. Opozanta Maiei Sandu, decorată de patriarhul Kirill

Deloreanu atrage atenția că, din cauza lipsei de personal, unii polițiști de penitenciare ajung să lucreze în locul altora sau să își asume sarcini riscante, ceea ce duce la creșterea stresului și a disfuncționalităților în activitate.

Condițiile de muncă și incidentele de securitate

Pe lângă deficitul de personal, condițiile de muncă sunt și ele o problemă majoră. În ceea ce privește siguranța angajaților, Deloreanu a menționat că mașinile folosite pentru transportul deținuților sunt extrem de uzate.

„Avem 4 mașini, toate de peste 300.000 de kilometri. În ultimele 6 luni, am avut peste 10 incidente, mașini care au luat foc. Acum două-trei săptămâni, am avut un transfer în țară și s-au stricat ambele mașini. Am fost nevoiți să chemăm colegii de la poliție să asigure paza”, a spus Deloreanu.

În plus, polițiștii de penitenciare se confruntă cu situații periculoase legate de deținuții cu afecțiuni grave.

„Deținuții au diferite boli. Sida, sifilis, TBC. Aruncă pe noi cu diferite substanțe, cu fecale. Este riscul meseriei, dar ne ducem acasă fără să știm ce am putea să aducem acasă. Să iei un TBC la o vârstă precoce, să mergi cu soția și copiii să faci analize, este descurajant”, a declarat Florin Deloreanu, care subliniază faptul că administrația nu ia măsuri pentru a izola persoanele infectate și pentru a asigura protecția personalului.

Recomandări „I-am întins bucuros mâna și mi-a aruncat cu un lichid în față. Am crezut că îmi dăduse cu acid”. Fragmente exclusive din cartea „Patriot. Memorii” de Aleksei Navalnîi, care va apărea în România pe 22 octombrie (II)

Protestele continuă la nivel național

Protestele polițiștilor de penitenciare nu se limitează doar la Craiova. Acțiuni de protest au loc în întreaga țară și vor continua până la sfârșitul săptămânii.

Pe 25 octombrie, un miting național va fi organizat în București, iar după acest eveniment urmează să aibă loc runde de negocieri cu Ministerul Justiției și Ministerul Muncii pentru a găsi soluții la problemele semnalate de sindicatele din sistemul penitenciar.

„Pe condiții de muncă, noi, ca centru zonal, avem în subordine 6 județe. Răspundem de toate instanțele de aici. Tot ce avem de prezentat ține de Penitenciarul Craiova. Avem secții unde nu putem să asigurăm serviciul de masă pentru deținuți sau să oferim concedii angajaților. Avem restanțe la concedii din anul 2022”, a adăugat Deloreanu.

În aceste condiții, polițiștii de penitenciare speră ca autoritățile să răspundă în mod adecvat solicitărilor și să asigure condiții mai bune de muncă, pentru a evita riscurile și pentru a preveni incidentele care pun în pericol siguranța angajaților.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News