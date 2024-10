Un bărbat cunoscut cu afecţiuni psihice, externat recent din spital pe semnătura surorii sale, care a considerat că fratele ei nu are probleme, a atacat, duminică dimineaţă, angajata unui hotel din Craiova, relatează News.ro. Incidentul are loc după ce joi, un tânăr cu probleme psihice a ucis o tânără de 18 ani, în județul Bacău. Suspectul fusese scos din spital sub semnătura bunicii.