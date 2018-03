Pensie de nimic pentru profesorul universitar doctor Alexandru Oproiu. După 47 de ani de învățământ și 3.890 de zile de gardă

Ani de zile a predat și a salvat vieți în zilele grele de gardă, dar ieșit la pensie, profesorul universitar doctor Alexandru Oproiu a primit o sumă insignifiantă.

Viața de medic în România nu este deloc una ușoară și nici una răsplătită pe măsură. Este și cazul profesorului universitar doctor Alexandru Oproiu. După aproape cinci decenii la catedră și după 3.890 de zile de gardă a ieșit la pensie cu o sumă de nimic.

Alexandru Oproiu a condus Institutul Fundeni timp de 24 de ani, a fost secretar de Stat în Ministerul Sănătății, a activat în învățământ timp de 47 de ani și a adunat 3.890 de zile de gardă. la pensie, însă, munca nu i-a fost deloc recompensată pe măsură.

A ieșit la pensie în anul 2000 și a primit suma de 440 de lei pe lună. Dezvăluirea a fost făcută chiar de Alexandru Oproiu în cadrul emisiunii Jocuri de putere, moderată de Rareș Bogdan.

„Problema importantă este ca salariul medicilor să devină un salariu care să fie acceptabil. Să poată să trăiască ușor, să poată să se documenteze cu salariul respectiv. De ce se poate da la judecători și la procurori salariile astea imense, cu prima de stres pentru că niciunul are nu are stresul pe care îl are un doctor. Să fim serioși. Îmi vin mie pensionari, din justiție, cu pensie de 16 mii de lei, pensie! Iar, pe mine, după 47 de ani de învățământ, 24 de ani de director și 3.980 zile de gardă, deci peste zece ani de gardă, am ieșit cu 440 de lei, pe lună, în anul 2000. Îmi pare rău că nu v-am adus decizia de pensie.

Este bătăia de joc a întregii societăți. Trebuie ca doctorii să aibă exact același salariu pe care îl au cei care iau primă de stres sub motiv că bagă oameni la închisoare. Și al doilea lucru, trebuie continuitate. Trebuie schimbați tehnicienii și tehnocrații din Ministerul Sănătății, după partidele astea politice. Gândiți-vă: în timpul lui Ceaușescu, Mihai Aldea a fost ministru și s-a ocupat de problemele logistice medicale timp de 26 de ani, până când a făcut accident vascular cerebral… Se schimbau miniștrii, care erau profesori, nu erau notari publici”, a declarat prof. univ. dr Alexandru Oproiu, potrivit Realitatea.net.