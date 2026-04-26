Sprijin suplimentar pentru cei cu venituri mici

În vestul Germaniei, femeile pensionare primesc, în medie, 809 euro lunar, în timp ce bărbații obțin aproximativ 1.218 euro. În partea estică a țării, media este de 1.070 euro pentru femei și 1.141 euro pentru bărbați.

Pentru pensionarii cu venituri sub limita necesară traiului zilnic, statul german oferă opțiuni de sprijin financiar. Printre acestea se numără „securitatea de bază la bătrânețe”, alocațiile pentru locuințe sau subvențiile pentru asigurările de sănătate.

Pentru a înțelege mai bine situația veniturilor pensionarilor, a fost analizat venitul mediu. Institutul German de Economie (IW) indică faptul că un pensionar singur are un venit mediu de 1.954 de euro pe lună. Cei care câștigă mai mult de această sumă se situează în jumătatea superioară a distribuției veniturilor, iar pentru a face parte din top 10% este necesar un venit lunar de cel puțin 3.500 de euro.

Aceste cifre includ nu doar pensia de stat, ci și alte surse de venit, precum pensiile ocupaționale, veniturile din chirii sau câștigurile din investiții. Chiar și economiile realizate prin deținerea unei locuințe proprietate personală sunt luate în considerare.

Valoarea maximă a pensiei de stat în Germania este de aproximativ 3.100 de euro pe lună, dar aceasta este o excepție, rezervată celor care au avut venituri foarte mari pe parcursul întregii cariere.

Majoritatea pensionarilor primesc sume mult mai mici.

„Sistemul de pensii din Germania este profund legat de venitul câștigat în timpul vieții active. Cei care au avut salarii mici sau au avut întreruperi în carieră trebuie să se aștepte la pensii considerabil mai mici”, explică experții citați de Finanz.de.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE