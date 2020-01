De Tiberiu Bujdei,

UPDATE. CEC Bank transmis că a încasat pensiile aferente județului Suceava de la Casa Națională de Pensii Publice prin 3 OP-uri efectuate astăzi, 10 ianuarie 2020, orele 10:55 (2 OP-uri) și 11:24. Banca a efectuat cu rapiditate plata pensiilor, sumele fiind deja disponibile în conturile pensionarilor începând cu ora 13:19. CEC Bank efectuează plățile către pensionari în cel mai scurt timp posibil de la momentul primirii sumelor aferente.

Directorul Casei Județene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, a declarat, vineri, pentru Libertatea că doar CEC Bank nu a virat banii pe cardurile pensionarilor motivând că există o anexă la contract care prevede ca operațiunea să fie făcută în data 14 a fiecărei luni.

”Noi am virat mai repede banii pentru plata pensiilor pentru că după sărbători tot pensionarul are nevoie de bani. Am alimentat contul de la bancă de ieri și de azi. Toate băncile plătesc, numai CEC Bank spune că respectă data de 14 pentru că așa cere conducerea centrală a CEC. Nu e numai la Suceava, ci în toată țara”, a spus Constantin Boliacu, directorul Casei Județene de Pensii Suceava.

El a precizat că a informat conducerea de la București de această situație.

Constantin Boliacu a spus că în județul Suceava sunt 12.400 de pensionari cu carduri la CEC Bank.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat pe pagina sa de Facebook, că sunt probleme legate de plata pensiilor în județul Suceava pentru că ”CEC Suceava nu dorește să ajutăm oamenii”.

”Faci tot posibilul să fie banii trimiși cât mai repede pensionarilor după sărbători, din momentul în care aceștia sunt în cont la Poștă/la Bănci și, când lucrurile se mișcă … CEC Suceava nu dorește să ajutăm oamenii. CEC Suceava are de făcut documente 2 zile de când intră banii. Vrea toată țara dar nu vrea CEC Suceava. Ne-a informat fostul Ministru M.C Budăi/PSD că nu dorește, nu trebuie grăbit nimic. PSD nu este de acord să ajungă banii mai devreme la pensionari. E scrupulos, ține la proceduri. Se bucură dacă poate să blocheze sau să întârzie ceva. Eu țin la oameni”, a scris pe Facebook Violeta Alexandru.

