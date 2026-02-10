Bărbat bătut de un cangur

Bărbatul a povestit că animalul sălbatic încerca să-i înece câinele, iar când a intervenit cu un băț, cangurul s-a năpustit asupra lui și l-a lovit violent, provocându-i mai multe răni. Au fost făcute publice mai multe imagini cu pensionarul, care era bătut și plin de vânătăi, necesitând îngrijiri medicale urgente.

Bărbatul pe nume Col era acasă la un prieten când a auzit că iubitul său căine lătra frenetic. Când a ieșit afară, a fost întâmpinat de imaginea unui cangur care încerca să-i înece câinele într-un lac din apropiere.

„Cangurul încerca să-l prindă (pe câine), așa că am luat un băț și l-am lovit”, a povestit el pentru publicația 3AW. În acel moment, cangurul s-a retras, făcându-l pe Col să creadă că a scăpat.

Pensionarul s-a ales cu răni grave

Când s-a întors, a văzut animalul năpustindu-se brusc spre el. „A ieșit din apă ca o rachetă și m-a lovit cu capul în față, apoi m-a bătut măr”, a spus el, adăugând: „Când m-am ridicat să fug, mi-a dat ceea ce aș descrie ca o lovitură circulară în spate. A sărit pe mine, m-a apucat de cap cu mâinile lui mici și m-a bătut măr. A mârâit tot timpul”.

A intervenit apoi prietenul bărbatului care a folosit o lopată pentru a alunga cangurul. „Am avut mare noroc.”, a spus el.

Deși incidentul a durat, potrivit bărbatului, doar „aproximativ 25 de secunde”, acesta s-a ales cu leziuni grave, inclusiv răni adânci la stomac și spate.

„Dacă nu m-aș fi rostogolit pe burtă, aș fi fost într-o stare mult mai gravă. Mi-a străpuns ambele părți ale stomacului. Ecografia a arătat că a pătruns 7,5 cm”, a mai spus Col.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE