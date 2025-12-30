Schimbări majore în politica Southwest Airlines

Până acum, acești pasageri aveau posibilitatea fie să achite anticipat un al doilea loc și să primească ulterior banii înapoi, fie să solicite gratuit un loc suplimentar la aeroport, politică ce a transformat Southwest într-o opțiune preferată pentru mulți călători plus-size.

În ultimele luni, compania a anunțat o serie de schimbări majore care au nemulțumit și chiar au revoltat o parte dintre clienții săi fideli, printre care eliminarea politicii de alegere liberă a locurilor și introducerea taxelor pentru bagajele de cală.

Totodată, Southwest a modificat anumite rute interne și ia în calcul extinderea operațiunilor internaționale. Aceste decizii au creat percepția că operatorul aerian începe să semene tot mai mult cu celelalte mari companii din industrie.

În ce condiții banii plătiți pe cel de-al doilea loc vor fi rambursați

Potrivit noilor reguli, al doilea loc nu va mai fi rambursabil decât dacă aeronava decolează cu cel puțin un scaun liber și ambele locuri sunt achiziționate în aceeași clasă tarifară.

În plus, pasagerii vor fi obligați să cumpere locul suplimentar în avans, înainte de prezentarea la aeroport.

Tigress Osborn, directoarea executivă a Asociației Naționale pentru Avansarea Acceptării Grăsimilor, a catalogat modificările drept „devastatoare” pentru pasagerii obezi, subliniind că acestea cresc costurile și creează o experiență stresantă.

Ea a arătat că Southwest reprezenta pentru mulți singura variantă de a zbura fără teamă. „Pentru numeroși oameni obișnuiți, Southwest era o rază de speranță. Mulți evită să zboare din cauza riscului de hărțuire. Acum, acea speranță a dispărut”, a spus Tigress Osborn.

Impact financiar pentru pasageri

Un purtător de cuvânt al Southwest a declarat pentru The Times că firma îi contactează pe pasagerii care au beneficiat anterior de politica privind locurile suplimentare pentru a-i informa despre noile condiții.

Kaycee Bivens, în vârstă de 34 de ani, agent de turism din Carolina de Sud și fondatoarea brandului Plus Size Passport, a spus că a ales exclusiv Southwest tocmai datorită politicii sale incluzive.

Ea a mărturisit că schimbările sunt dezamăgitoare și că impactul financiar ar putea fi semnificativ pentru clienții săi.

„Dacă ai deja un buget stabilit și trebuie să mai adaugi 300–400 de dolari, asta poate însemna că vei călători mai rar”, a explicat Bivens.

Implicații dincolo de aviație

Deși Osborn recunoaște că noua politică a Southwest rămâne mai favorabilă decât cele ale altor mari companii aeriene, precum Delta, American Airlines sau JetBlue, care nu oferă rambursări pentru locurile suplimentare, ea consideră totuși schimbarea o pierdere importantă, cu implicații dincolo de aviație.

„Southwest nu era doar un lider al industriei, ci și un exemplu pentru alte domenii, demonstrând că adaptarea serviciilor la corpurile reale ale oamenilor este o practică de afaceri esențială”, a concluzionat Tigress Osborn.

