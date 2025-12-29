272 de foști senatori beneficiază de pensii speciale

Datele arată că 630 de foști parlamentari primesc indemnizația pentru limită de vârstă din partea Camerei Deputaților. Dintre aceștia, 379 au avut un singur mandat, 182 au exercitat două mandate, iar 69 au avut trei mandate.

În cazul Senatului, sunt înregistrați 272 de foști aleși care beneficiază de pensii speciale. Cei mai mulți, respectiv 149, au avut un singur mandat, 60 au avut două mandate, iar 63 au exercitat trei sau mai multe mandate.

Sumele încasate variază semnificativ. Un fost parlamentar care a avut un singur mandat de 28 de luni, în perioada 1990-1992, primește o pensie specială de 2.187 de lei, în timp ce un fost ales cu trei sau mai multe mandate poate ajunge la 15.319 lei brut.

După aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), pensia netă ajunge la aproximativ 14.100 de lei.

Cheltuieli considerabile cu plata pensiilor speciale

Cheltuielile lunare sunt considerabile. De exemplu, pentru luna octombrie, Camera Deputaților a achitat aproape 3,88 de milioane de lei pentru plata acestor indemnizații, sume similare fiind alocate și în alte luni, precum iulie, când plățile au totalizat peste 3,73 de milioane de lei.

În bugetul Camerei Deputaților pentru anul 2026, adoptat recent, este prevăzută suma de 49,9 milioane de lei pentru pensiile speciale ale foștilor parlamentari, ceea ce corespunde unei medii lunare de aproximativ patru milioane de lei.

La Senat, în luna octombrie, plățile pentru pensiile speciale s-au ridicat la 1,79 de milioane de lei.

Pentru anul 2026, bugetul instituției alocă 25 de milioane de lei pentru indemnizațiile foștilor demnitari, ceea ce înseamnă o medie lunară estimată la aproximativ două milioane de lei.