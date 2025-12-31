Reclama: „Cea mai frumoasă petrecere la trecerea dintre ani”

Potrivit invitaților principali, Andreea Voica și Petrică Miulescu Irimică, doi cântăreți de muzică populară renumiți în Banat, la eveniment urmau să vină spectatori din toată România și din străinătate. 

Pe forumuri, oamenii îl acuză pe organizatorul evenimentului, Marius Cojocaru, de înșelăciune. 

Promovat de Marius Events, firma lui Cojocaru, pe rețelele sociale drept „cea mai frumoasă petrecere la trecerea dintre ani”, revelionul urma să aibă loc în sala de evenimente Abel Events din Timișoara. 

„Ce promitem? Distracție, mâncare și băutură asigurată! Muzică de elită, îmbinând tradiționalul cu modernul! Pași de dans și papuci rupți (în cel mai extrem caz😅). Oameni de toate vârstele, pe care îi va lega un singur lucru: plăcerea de a trăi!”, este unul dintre mesajele de promovare a evenimentului. „O să fie nebunie”, promitea organizatorul Florin Cojocaru într-o altă postare.

Realitatea: „Evenimentul de Revelion nu se va mai organiza”

Ideea de a participa la un Revelion la care cântă Andreea Voica și Petrică Miulescu Irimică a avut succes, iar sute de persoane și-au cumpărat bilet. După cum reiese din comentariile de pe rețelele sociale, unii și-au cumpărat și ținute speciale pentru noaptea dintre ani. 

Pe 30 decembrie 2025, sala de evenimente unde ar fi trebuit să aibă loc petrecerea a anunțat anularea spectacolului, susținând că organizatorul, care a încasat banii de la participanți, nu și-a onorat obligațiile contractuale. 

„Dorim să vă informăm că evenimentul de Revelion care urma să aibă loc la Abel Events nu se va mai organiza. Decizia a fost luată din cauză că Societatea Hore Bănățene, alias Marius Events, reprezentată legal prin Cojocaru Marius, nu și-a onorat partea contractuală, astfel, contractul a fost anulat de drept. Menționăm că Abel Events era doar locația gazdă, iar organizarea evenimentului nu ne-a aparținut. Pentru orice detalii suplimentare, întrebări sau clarificări legate de acest eveniment, vă rugăm să luați legătura direct cu organizatorul – Marius Events”, au anunțat reprezentanții sălii de evenimente pe pagina de Facebook a companiei.

Marius Events: „Îmi cer scuze în mod oficial”

Într-o postare de pe pagina sa de Facebook adresată „participanților”, Marius Cojocaru, alias Marius Events, a anunțat, la rândul său, anularea petrecerii de Revelion, dând vina pe reprezentanții sălii de evenimente. 

„Prin prezentul mesaj îmi cer scuze în mod oficial și, cu regret profund pentru situația creată, vă aduc la cunoștință faptul că evenimentul de Revelion 2026, programat să aibă loc la locația Abel din Timișoara, cu participarea renumiților interpreți Andreea Voica și Petrică Miulescu Irimică, se anulează. Această decizie a fost luată ca urmare a lipsei de profesionalism din partea conducerii localului, fapt ce nu permite desfășurarea evenimentului în condiții corespunzătoare și la standardele asumate”, este mesajul lui Marius Cojocaru. 

Petrecere de Revelion cu două vedete de muzică populară, anulată cu 24 de ore înainte. Artiștii implicați: „Noi în continuare suntem dispuși să cântăm”
Marius Cojocaru, persoana responsabilă cu societatea Marius Events. Foto: Arhivă personală

În aceeași postare, organizatorul promite că „toți participanții își vor recupera integral suma achitată, rambursarea urmând să se efectueze în cel mai scurt timp”. De asemenea, Marius Events dă asigurări că „artiștii au fost achitați cu onorariul lor”.


Artiștii: „Noi în continuare suntem dispuși să cântăm”

În 30 decembrie 2025, cu o seară înainte de Revelion, aflat la Orșova, Petrică Miulescu Irimică a fost chemat de Andreea Voica de urgență la Timișoara. Cei doi artiști au intrat live pe pagina de Facebook a Nicoletei Voica pentru a le oferi explicații fanilor. 

Andreea Voica a explicat că, până la petrecerea de Revelion care ar fi trebuit să aibă loc la Timișoara, a mai cântat la două evenimente organizate de Marius Events și că n-au fost probleme. 

De asemenea, Andreea Voica le-a mai explicat fanilor că ea și Petrică Miulescu Irimică aveau cu Marius Events un contract de prestări servicii pentru care și-au încasat banii, dar nu mai au unde să cânte. „Noi în continuare suntem dispuși să cântăm. Ideea e că nu avem unde. Este o mare nedreptate. Este incredibil ce ni se întâmplă. Mie îmi vine să plâng”, au subliniat artiștii. 

Andreea Voica le-a mai explicat fanilor că discuția inițială a fost ca evenimentul de Revelion să aibă loc la Hotel Senator. Ulterior, a fost anunțată ca loc de desfășurare a petrecerii sala Abel Events. Artiștii susțin că în urmă cu aproximativ o săptămână au primit semnale că ar fi probleme cu sala, dar organizatorul care i-a contractat le-a dat asigurări că evenimentul va avea loc.  

Petrică Miulescu Irimică a spus, în transmisiunea live, că l-au contactat oameni care au venit la Timișoara, pentru petrecerea de Revelion care a fost anulată, din Oradea, Sibiu și chiar Germania sau Anglia. 

„Sunt oameni care au făcut atâta drum în speranța că o să se simtă bine. Acum oamenii aceștia nu au unde să meargă”, a spus Petrică Miulescu Irimică. „Dacă aș putea, aș cânta undeva într-un cort undeva, să veniți și să jucați ca la rugă, chiar dacă nu are cine să vă servească cu nimic. Sunt frustrată și nu o să fim niciunde mâine seară”, a spus Andreea Voica, subliniind că, în ciuda ofertelor primite, nu o să participe la o altă petrecere de Revelion. 

„Nu este despre bani. Nu totul este despre bani. Nu ne dorim decât să vă putem cânta”, a mai transmis Andreea Voica. 

