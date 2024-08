Rebelii Houthi nu au recunoscut imediat atacul, dar au desfășurat o campanie de luni de zile împotriva transportului maritim în Marea Roșie din cauza războiului dintre Israel și Hamas.

Yemens Houthis show footage of Greek ship (SOUNION) burning in the Red Sea following Houthi attack. The 25-member crew was rescued by an EU naval mission. The tanker was carrying crude oil from Iraq to Greece when it came under attack.

Atacurile au perturbat o rută comercială prin care trec anual mărfuri în valoare de un trilion de euro.

Centrul de operațiuni comerciale maritime din Regatul Unit al armatei britanice a raportat incendiile într-o notă adresată marinarilor vineri seara.

„Au fost observate trei incendii pe navă. Nava pare să plutească în derivă”, a transmis centrul.

On August 21, the MV SOUNION, which had not asked for EUNAFVOR ASPIDES 🇪🇺 protection, came under an attack in the South Red Sea area and lost its engine power.



Following a request from the master, the operation dispatched a ship in order to rescue the crew.



While approaching…