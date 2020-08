Potrivit aosicației, doar în luna iulie s-au înregistrat 14.687 de autovehicule, cu 42% mai puţine faţă de iulie 2019.

Conform datelor de la APIA, deşi în luna iulie a acestui an s-au înmatriculat (conform datelor DRPCIV) mai puţine autovehicule comparativ cu luna similară a anului trecut (-42,4%), dacă ne raportăm la evoluţia din acest an, putem aprecia că piaţa auto dă semne de revenire (+22,9% comparativ cu volumul înregistrat în luna iunie, după ce şi în iunie am remarcat o creştere de 38,9% faţă de luna mai a acestui an).

În iulie, au fost înmatriculate 14.687 de autovehicule (autoturisme, vehicule comerciale uşoare şi grele, minibuze si autobuze), cifră care este, însă, inferioară (-42,4%) celei din luna similară din 2019, când au fost înmatriculate 25.490 autovehicule, multe datorită unor termene limită impuse prin regulamentele de omologare.

Astfel, după şapte luni din 2020, se înregistrează o evoluţie generală negativă a pieţei (-34,2% comparativ cu perioada similară din 2019), precizează APIA.

În ceea ce priveşte achiziţiile de autoturisme noi din UE, este relevantă situaţia din ţările Europei de Vest care, în luna iulie, a înregistrat o creştere de 2,2% comparativ cu luna similară a anului trecut, compensând, astfel, într-o oarcare măsură, scăderile de până acum. Cu toate acestea, după primele şapte luni din 2020, pe ansamblul acestui grup, se înregistrează, (conform LMC Automotive www.lmc-auto.com), o evoluţie generală negativă (-35,0%) comparativ cu aceeasi perioadă din 2019.

Top vânzări pe mărci în primele 7 luni

Top-ul general pe mărci (autoturisme+ autovehicule comerciale) după primele şapte luni din acest an este condus de către Dacia, cu 20.252 unităţi, urmată de către Volkswagen, cu 5.779 unităţi, Renault 5.667 unităţi, Skoda, 5.000, Ford cu 4.905 unităţi, şi Hyundai cu 4.064 unităţi.

La categoria Autoturisme, scăderea e de -44,2% în luna iulie 2020 faţă de iulie 2019, de unde rezultă o evoluţie generală în 2020 de -34,0%.

La finalul primelor şapte luni din acest an, Top 10 este condus de către Dacia, cu 18.950 unităţi (-33,8% faţă de 2019, cotă de piaţă 30,7%), urmată de către Skoda, cu 5.000 unităţi (-34,6%, cotă de piaţă 8,1%), Volkswagen, cu 4.880 unităţi (-24,5%, cotă de piaţă 7,9%), Renault 4.678 unităţi (-44,3%, cotă de piaţă 7,6%) şi Hyundai cu 4.064 unităţi (-8,9%, cotă de piaţă 6,6%).

Cu cele 8.353 unităţi vândute, Dacia Logan este cel mai bine vândut model după şapte luni din 2020 (-46,6% comparativ cu anul trecut), urmat de Dacia Duster, 4.731 unităţi (-25,9%), Dacia Sandero, 4.576 unităţi (-7,6%), Renault Clio, 2.074 unităţi (-44,6%) şi Skoda Octavia, 1.795 unităţi (-39%).

Segmentul SUV este lider, cu aproape 40% din totalul pieței

Analizând segmentarea pe clase, după primele şapte luni din anul 2020, toate segmentele sunt în teritoriul negativ. Segmentul SUV este, în continuare, pe prima poziţie, cu o pondere în total piaţă de 38,7%, acesta înregistrând şi o scădere sub media pieţei (-25,4% faţă de -34%). Segmentul C, cu 33,5% din total piaţă este pe locul secund, iar pe locul al treilea, în uşoară creştere în ultimele luni, segmentul B, care reprezintă 20,6% din total piaţă.

Mașinile „verzi”, creștere ușoară în plină pandemie

În ceea ce priveşte autoturismele „verzi”, respectiv cele electrice (100% şi hibride plug-in), precum şi cele hibride (care dispun de propulsie electricăfără încărcare din sursă externă), deşi după primele 7 luni din 2020, piaţa auto este în scădere puternică, această categorie de autoturisme înregistrează, pe ansamlul ei, un volum în creştere (+3,6%), comparativ cu perioada similară a anului trecut.

”Pe subcategorii, consemnăm o creştere importantă de 38,6% la autoturismele 100% electrice şi una mult mai consistentă, de 115,1%, la cele hibride plug-in. Pe de altă parte, autoturismele hibride care dispun de propulsie electrică (nu sunt incluse aici cele mild hibrid), înregistrează după primele şapte luni din 2020, o evoluţie negativă (-11,5%)”, arată APIA.

În ceea ce priveste topul pe marci la 7 luni al automobilelor electrice (100%+cele hibride plug-in), care sunt stimulatete prin Programul Rabla Plus, cele mai mari volume înregistrează Renault (285 unităţi), Skoda (213 unităţi) şi BMW (132 unităţi).

În acest context, este de aşteptat ca, în 2020, achiziţiile de autoturisme „verzi” să înregistreze volume semnificativ mai mari decât cele din anul anterior, acestea fiind, în mare măsură, stimulate de Programul Rabla Plus (la această dată, programul înregistrează peste 1.400 rezervări de autoturisme electrice şi hibride plug-in faţă de doar 800 anul trecut (+75% intenţie de cumpărare), arată datele APIA.

Referitor la evoluţia autoturismelor cu tracţiune integrală (4×4), după 7 luni din 2020, acestea reprezintă 21,4% din totalul achiziţiilor, pe un volum total de 13.201 unităţi, inferior cu 27,4% celui consemnat în aceeaşi perioadă din 2019.

Despre autovehicule comerciale uşoare (inclusiv minibus si pick-up), APIA menţionează că această categorie de autovehicule a înregistrat o scădere importantă în luna iulie (-36,4%), mai puţin amplă comparativ cu autoturismele, fapt care contribuie la consemnarea unei evoluţii generale aflate în registrul negativ -27,9% pe primele şapte luni din 2020.

