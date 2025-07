Primele informații arătau că „pilotul aparatului nu prezintă semne vitale”

Autoritățile din județul Hunedoara au intrat în alertă marți după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit lângă Aquapark Orăștie. „Un avion de mici dimensiuni (tip planor), cu două persoane la bord, s-a prăbușit în pășunea din vecinătatea AquaPark din Orăștie. La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale ISU, Poliției și Ambulanței”, a anunțat Primăria Orăștie, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit aceleiași surse, primele informații arătau că „pilotul aparatului nu prezintă semne vitale”, iar „cealaltă persoană aflată la bord, un bărbat, este inconștient și primește îngrijiri medicale”.

La sosirea echipajelor, ambele victime erau prinse în epava avionului. Foto: Facebook / Observatorul Național TV

„A fost solicitat elicopterul SMURD pentru transportul de urgență al supraviețuitorului. Cele două persoane implicate sunt din județul Timiș”, a mai anunțat Primăria Orăștie, pe Facebook.

„La sosirea echipajelor, s-a constatat că în aeronavă se aflau două persoane, ambele în stare de inconștiență. Una dintre victime nu prezenta semne vitale, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor susținute, persoana a fost declarată decedată, prezentând leziuni incompatibile cu viața. Cealaltă victimă, aflată tot în stare de inconștiență, a fost stabilizată și transportată în regim de urgență către CPU Orăștie, cu sprijinul ambulanței SAJ, sub coordonarea medicului de la UPU-SMURD Mureș.

Cauzele exacte ale producerii evenimentului urmează să fie stabilite de autoritățile competente”, a transmis și ISU Hunedoara.

Sorin Bochiș, un pilot cu mare experiență, „crescut pe aerodrom”

Pilotul avionului de mici dimensiuni care a murit la Orăștie este timișoreanul Sorin Bochiș (59 de ani). Potrivit unui coleg pilot, Sorin Bochiș avea o experiență uriașă.

Provenea dintr-o familie de aviatori și a fost inclusiv pilot de avioane de vânătoare supersonice, inclusiv Mig 21 şi Mig 23, fiind „crescut pe aerodrom”.

Același coleg pilot a declarat pentru Libertatea că, din informațiile pe care le deține, avionul prăbușit la Orăștie ar fi agățat un cablu de tiroliană de la parcul de aventură din zonă. „Când ești în aer nu vezi. De asta liniile de înaltă tensiune au pe ele acele bile. Cablurile de tiroliană nu poți să le semnalizezi”, a explicat pilotul.

Supraviețuitor al unui accident tragic produs în 2018

În 2018, Sorin Bochiș a mai fost implicat într-un grav accident aviatic produs în județul Suceava, cu puţin timp înaintea de începerea unui miting aviatic. Două avioane de acrobaţie s-au ciocnit în aer, în timpul unor exerciţii. Unul dintre piloți a murit, Cornel Marinescu, a murit, iar Sorin Bochiș a ajuns în comă la spital.

După patru luni, pilotul timișorean a transmis pe Facebook un mesaj în care anunța că și-a revenit. „A trecut ceva timp de când nu ne-am mai văzut și nu ne-am mai auzit.

Am înțeles că ultimele 4 luni din viața mea au fost momente grele, chiar de cumpăna și înțeleg că mi-ați fost alături, iar rugăciunile voastre au fost ascultate și îndeplinite de către bunul Dumnezeu. (…) Nu există cuvinte suficiente prin care să-mi exprim recunoștința și fericirea că în tot acest timp ați fost lângă mine și mi-ați dat puterea să trec cu bine peste problemele de sănătate”, scria Bochiș, pe Facebook.

A adus în România primul avion de acrobație biplan Skeen Skybolt

Sorin Bochiș era foarte cunoscut în breaslă, iar în 2016 a devenit și mai renumit după ce a adus în România primul avion de acrobație biplan Skeen Skybolt.

Avionul a costat în jur de 80.000 de dolari şi a fost cumpărat de la o familie de piloţi acrobaţi din SUA.

„Mi-am dorit de foarte mult timp să pilotez un avion cu formă istorică, cu performanţe actrobatice de campionat mondial. Am visat la acest tip de zbor. Am negociat cu proprietarii din Florida aproape patru luni. Am cumpărat avionul fără să-l văd, fără să-l încerc, să-l verific. Ca şi cum cumperi ceva de pe e-bay. Acest avion este din 2006, dar modelul este 1974. Este un avion aproape istoric”, spunea

Sorin Bochiş, în 2016, pentru Adevărul.