O aeronavă de tip Airbus A330-343E a companiei aeriene Turkish Airlines, având la bord 258 de pasageri și 10 membri ai echipajului, a efectuat eronat procedura de decolare, ceea ce a determinat provocarea de pagube atât la infrastructura aeroportului, cât și la avion. 

Aterizarea la Istanbul s-a desfășurat în condiții de pericol, cu anvelopele trenului anterior (partea din față a avionului) sparte, aeronava fiind oprită pe pistă, iar evacuarea pasagerilor s-a făcut pe scările de debarcare.

Avariile inițiale constatate pe aeroportul din Istanbul

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a emis, pe 25 august 2025, raportul final cu privire la modul în care a avut loc incidentul aviatic. 

Potrivit documentului, ulterior decolării aeronavei de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” (fost Otopeni) din București, pe timpul controlului stării pistei de decolare/aterizare, personalul care administrează suprafața de mișcare a constatat distrugerea unui număr de 10 balize marginale (dispozitive de semnalizare vizuală) pe partea de nord a pistei, precum și a unui panou de informare care indică ieșirea pe calea de rulare. 

De asemenea, a fost constatată și exfolierea unei porțiuni din banda de siguranță a pistei, pe partea de nord, pe lungimea zonei în care balizele au fost sparte.

Pe timpul procedurii de apropiere pentru aterizare la aeroportul din Istanbul, echipajul a declarat existența unei situații de urgență legată de posibila spargere a anvelopelor roților trenului anterior și a informat turnul de control despre eventualitatea unei opriri a aeronavei pe pista de aterizare, ceea ce s-a și întâmplat în realitate. Nu au existat victime în urma incidentului.

Aliniere eronată a avionului la decolare

Investigatorii AIAS au descoperit că rulajul pentru decolare efectuat pe linia balizajului luminos marginal dreapta al pistei de la Aeroportul Otopeni s-a produs ca urmare a alinierii eronate a aeronavei pentru decolare, „ca urmare a distragerii atenției echipajului în faza de rulaj pentru aliniere la pistă”. 

În timpul lucrărilor de întreținere efectuate după incident s-au constatat avarii și la roțile trenului principal, dar și deteriorări cauzate de corpuri străine la câteva dintre paletele celor două motoare. 

„La ora 19:31 aeronava a primit mai multe instrucțiuni: aprobarea de aliniere la pista 26L, urmată de indicația de a păstra direcția după decolare, precum și aprobarea pentru decolare. 

Indicația de a păstra direcția după decolare a impus reconfigurarea FMS (Flight Management System – Sistemul de Management al Zborului, n.r.), care a durat aproximativ 2 minute, timp în care atenția ambilor piloți a fost îndreptată în interiorul cabinei. Reconfigurarea FMS s-a încheiat aproximativ la jumătatea virajului de axare pe pista 26L. 

La ora 19:34, aeronava a intrat pe pista 26L, a fost aliniată pentru decolare, pe direcția balizelor marginale din dreapta și a început rulajul. Analiza urmelor lăsate pe suprafața de siguranță și distanțele dintre acestea a stabilit faptul că roțile trenului de aterizare din față au rulat pe linia balizelor din dreapta pistei 26L, iar roțile trenului principal de aterizare dreapta pe suprafața de siguranță. Întregul rulaj pentru decolare a fost efectuat pe linia balizelor marginale dreapta ale pistei 26L, iar echipajul nu a executat nicio manevră pentru corectarea poziției aeronavei”, se precizează în raportul AIAS.

„Limitări operaționale” pe Aeroportul Otopeni

Pe timpul decolării și pe timpul urcării spre nivelul de zbor alocat nu au existat semnalizări în cabina de pilotaj ale vreunei defecțiuni care să justifice întreruperea decolării sau întoarcerea la aeroportul de plecare. La aproximativ patru minute după decolare, controlorul de trafic a informat echipajul despre spargerea balizelor marginale. Ulterior, echipajul a recepționat la bord mesaje de atenționare care semnalau presiune redusă în roțile trenului de aterizare din față.

Potrivit investigatorilor, limitările operaționale existente pe Aeroportul Otopeni au impus efectuarea decolării de la intersecția dintre o cale de rulare și pistă. 

„Decolarea dintr-un punct de intersecție generează echipajului o percepție diferită față de o aliniere de la capătul pistei. La intrarea pe pistă de la capătul acesteia, identificarea direcției se poate face în mai multe moduri. Marcarea direcției pistei împreună cu pragul acesteia, precum și luminile și marcajele zonei de aterizare, oferă asistență echipajelor de zbor în confirmarea poziției și alinierea corectă a aeronavei. 

La acest eveniment, intrarea pe pistă de la intersecția căii de rulare D a făcut ca toate aceste lumini și marcaje auxiliare să fie în spatele aeronavei, singurele lumini și marcaje vizibile fiind cele de margine și centrale. Condițiile nocturne și distragerea atenției echipajului din cauza operațiunilor efectuate pentru modificarea planului de zbor din FMS înainte de intrarea pe pistă, au provocat temporar pierderea orientării spațiale pe timpul rulajului, care a condus la alinierea eronată a aeronavei pentru decolare”, se mai precizează în raport.

Recomandări de siguranță

Operatorul aerian Turkish Airlines a efectuat o analiză detaliată a „incidentului grav” și a propus mai multe recomandări de siguranță. Una dintre acestea se referă la introducerea unui mesaj prin care un membru al echipajului îl anunță pe celălalt că se concentrează în interiorul cabinei pentru un timp, atunci când trebuie să efectueze o operațiune care poate dura mult timp, cum ar fi configurarea computerului de bord. 

„Ca răspuns la situațiile care necesită ca ambii piloți să se concentreze spre interiorul cabinei, manualul operatorului să prevadă: «Ori de câte ori ambii membri ai echipajului trebuie să fie cu capul în cabină, aeronava trebuie oprită, frâna de parcare va fi cuplată și ATC (Air Traffic Control) trebuie informat» sau o formulare similară”, a stabilit compania aeriană din Turcia. O altă obligație se referă la faptul că cel puțin un pilot trebuie să se uite afară în timpul rulajului.

Compania Airbus, producătorul aeronavei, a transmis, după consultarea raportului de investigație, că „este de acord cu principiul de siguranță conform căruia o aeronavă trebuie oprită dacă ambii piloți trebuie să se concentreze asupra sarcinilor din interiorul cabinei de pilotaj”. 

De asemenea, Airbus a precizat că, în manualul de instruire a echipajului de zbor există o metodologie specifică de partajare a sarcinilor, recomandată pentru a asigura monitorizarea continuă a aeronavei. „Această procedură existentă, cu mai multe straturi, este concepută pentru a preveni proactiv o situație în care ambii piloți ar trebui să fie cu capul în cabină în același timp. Aceasta oferă o metodă sigură și structurată pentru gestionarea volumului de muncă al echipajului, oprirea aeronavei fiind una dintre opțiunile valide disponibile echipajului pe baza analizei situației”, au susținut cei de la Airbus. 

Aeronava implicată în incident a fost reparată și a revenit în serviciu după câteva zile, în 24 august 2024.

Sursa foto: raport AIAS

