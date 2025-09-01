Peste 55.000 de litri vărsați deasupra unor zone populate

Incidentul s-a petrecut pe 14 ianuarie 2020, când un Boeing 777-200 al Delta, în drum spre Shanghai, a întâmpinat probleme la motor. Pentru a ateriza în siguranță, aeronava a eliberat 15.000 de galoane (56.781 de litri) de combustibil deasupra unor zone dens populate.

Pompierii din Los Angeles au intervenit la mai multe școli din Cudahy. Aproximativ 60 de elevi și profesori au fost examinați pentru iritații minore, fără a necesita spitalizare. Profesorii de la școala elementară Park Avenue din Cudahy au descris experiența ca fiind copleșitoare, simțind combustibilul pe haine, piele și ochi.

Cadrele didactice au intentat un proces împotriva Delta, susținând că au avut nevoie de îngrijiri medicale și au suferit atât fizic, cât și emoțional. Ulterior, mai mulți proprietari de case din zonă s-au alăturat acțiunii în justiție.

Explicația Delta Air Lines

Delta a explicat în documentele judecătorești că unul dintre motoarele avionului a pierdut tracțiunea la scurt timp după decolare. Aeronava, pregătită pentru un zbor de 13 ore, depășea cu aproximativ 160.000 de livre (72.574 kg) greutatea maximă de aterizare.

Compania a justificat decizia piloților de a arunca combustibil ca fiind necesară „pentru a reduce riscurile grave de zbor și aterizare cu un avion supraîncărcat cu un singur motor”.

Recomandări Lista taxelor majorate de la 1 septembrie 2025. Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă, unii români rămân fără asigurare de sănătate

Delta a acceptat acordul fără a-și recunoaște răspunderea, motivând că dorește să evite cheltuielile legale și „să elimine distragerea atenției și alte sarcini pe care acest litigiu le-a cauzat afacerii Delta”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE