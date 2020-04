De Ana Hațeg,

Safra Center for Ethics de la Universitatea Harvard, American Enterprise Institute, Center for American Progress și Foundation for Research on Equal Opportunity din SUA sunt cele patru think tank-uri care au creionat planuri de repornire și redresare economică. Al cincilea îi aparține fostului vicepreședinte Joe Biden, aflat acum în cursă pentru Casa Albă.

Planul 1

Joe Biden e pentru repornirea graduală propusă de experți din toate țările, inclusiv de echipa de specialiști de la Institutul de Cercetări Economice Ifo al Universității din München care a realizat planul pentru Germania.

Joe Biden / Foto: EPA

El vine și cu o soluție pentru păstrarea distanțării sociale cerute de specialiștii din domeniul sănătății: spațierea birourilor, acolo unde se lucrează în spații de birouri, ori răsfirarea muncitorilor din fabrici. La fel ar trebui procedat, crede fostul vicepreședinte, în restaurante.

Desigur, asta ar însemna reducerea numărului de angajați, iar în cazul restaurantelor, și de clienți.

Trebuie să acceptăm că viața nu va reveni la normal prea curând. Businessurile trebuie redeschise gradual, întâi birourile și magazinele, iar teatrele și stadioanele mai încolo. Joe Biden:

Ca acest plan să funcționeze, crede Biden, trebuie continuată testarea în masă și introducerea sistemului prin care Coreea de Sud a reușit să țină virusul sub control: testare-urmărire-tratare. Problema acestui sistem este că ar încălca drepturi civile.

Planul 2

Centrul de cercetare Safra de la Harvard propune relaxarea măsurilor de distanțare socială și redeschiderea businessurilor, după ce sunt îndeplinite trei condiții:

Recomandări Marcel Vela anunță un nou acord cu BOR: Slujbele religioase, fără participarea credincioșilor. Pâinea binecuvântată va fi distribuită la domiciliu

spitalele au suficiente paturi și personal pentru tratarea bolnavilor de COVID-19;

sistemul de testare în masă a populației – personal, aparatură, consumabile – funcționează fără întreruperi și probleme;

producția de echipamente de producție acoperă nevoile personalului medical și ale populației.

La finalul perioadei de carantină impuse de la nivel înalt, școlile ar putea fi redeschise, cu amendamentul că în fiecare dimineață ar trebui luată temperatura copiilor, profesorilor și personalului auxiliar. Tot aici, ar trebui efectuate săptămânal teste pentru COVID, ca să se poată identifica rapid eventualele îmbolnăviri și să se ia măsuri pentru izolarea persoanei infectate. Extras din planul Safra Center for Ethics:

Partea populației care nu e în grupa de risc și-ar putea relua munca, dar ar urma să fie testată zilnic, în transportul în comun, cu scannere termale, iar drumul fiecăruia ar urma să fie monitorizat, pentru ca, în caz de îmbolnăvire, să se poată vedea cu cine a avut contact.

Același plan prevede o nouă perioadă de carantină, de la una până la trei luni, la iarnă. Perioada ar varia în funcție de agresivitatea cu care noul coronavirus se va manifesta în sezonul rece. Recomandări Internat cu COVID de 30 de zile la Spitalul de Infecțioase Iași, Andrei Scrab a fost mutat zilele trecute într-un salon cu 11 paturi: “Uitați distanțare socială!”

Planul 3

Planul American Enterprise Institute menține interdicția formării de grupuri mai mari de 50 de persoane – implicit organizarea unor evenimente ce presupun grupuri mai mari de 50 – și mizează pe dezinfecția regulată a tuturor spațiilor publice.

Dezinfectarea spațiilor publice ar trebui continuată / Foto: Hepta

Școlile și businessurile ar trebui să se redeschidă în momentul în care curba îmbolnăvirilor coboară, iar autoritățile medicale reușesc să diagnosticheze, să trateze și să izoleze toți pacienții cu COVID-19 și persoanele cu care au venit în contact. În acest moment, viața ar cam trebui să-și reia cursul normal. Extras din planul American Enterprise Institute:

AEI insistă pe menținerea distanțării sociale, mai ales în privința vârstnicilor și a persoanelor cu boli cronice, care sunt în grupa de risc, și pe continuarea purtării măștilor.

Institutul propune și implementarea unui sistem de supraveghere a persoanelor în cazul cărora a fost dispusă izolarea, prin telefonul mobil.

Planul 4

Conform planului conceput de Center for American Progress, activitatea economică ar trebui reluată nu mai târziu de sfârșitul lunii mai.

Atunci, măsura distanțării sociale ar trebui relaxată, cu amendamentul că fiecare persoană ar trebui să poartă mască și să fie testată pentru COVID.

Recomandări Replica unui înalt oficial MAI către președintele Iohannis: ”Oricum polițiștii vor fi de Înviere pe stradă. E mai bine să ne certăm cu credincioșii decât să le ducem lumină?”

Masca ar rămâne obligatorie

CAP insistă pe sistemul de testare, urmărire și tratare aplicat cu succes de Coreea de Sud, dar și de Singapore, prezentându-l ca secretul înfrângerii noului coronavirus.

În cele două țări s-a folosit o aplicație pentru a notifica oamenii că au venit în contact cu persoane infectate cu COVID.

Sistemul încalcă dreptul la viață privată, de aceea, CAP crede că ar trebui operat “de o organizație de încredere, non-profit, nu de companii private ori de guvernul federal”. Datele, propune institutul, ar urma să fie șterse după 45 de zile.

Prin aceeași aplicație ar urma să le fie comunicate cetățenilor și rezultatele testelor COVID.

Planul 5

The Foundation for Research on Equal Opportunity crede că școlile ar trebui redeschise, iar tinerilor, pentru că nu sunt în grupa de risc, ar trebui să li se permită să se întoarcă la muncă fără nici un fel de restricție.

Motivația experților: nicio țară din lume nu poate face față, din punct de vedere economic, închiderii totale, iar carantina duce, inevitabil, la prăbușire financiară.

Ce măsuri ar trebui totuși luate, pentru a preveni o infectare în masă:

celor care ar urma să zboare cu avionul sau să meargă cu trenul li s-ar solicita dovada că au făcut testul pentru COVID și a ieșit negativ;

ar fi restricționate în continuare evenimentele care reunesc grupuri mari de oameni – întreceri sportive, concerte, convenții;

în cazul descoperirii unui focar, ar fi interzise călătoriile cu autoturismul personal dinspre sau înspre zona respectivă.

Citeşte şi:

Schimbare foarte importantă. Bolnavii asimptomatici de COVID pot ieși de azi din spitale și sta în carantină la domiciliu. La fel și cei sosiți din zonele roșii. Ce spune noul ordin de ministru

Directorul eMAG despre cele peste 10 milioane de măști vândute la 2,9 lei și coborâte de ieri la 2,5 lei: “Am avut intermediari, acum luăm măștile direct din China”

Un român aflat în Germania la cules de sparanghel a murit din cauza infecției cu coronavirus

GSP.RO Americanii au analizat ce urmează pentru România » Când ar fi vârful pandemiei și când s-ar înregistra ultimul deces

HOROSCOP Horoscop 16 aprilie 2020. Peștii se pot sustrage influențelor negative