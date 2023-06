Plecat la Paris să studieze dreptul, Minulescu decide să se întoarcă în țară după doar 4 ani și să se apuce să compună poezie și proză. Selecție de poezii scrie de Ion Minulescu.

Biografie Ion Minulescu

Născut la data de 6 ianuarie 1881, Ion Minulescu a copilărit la Slatina, loc de une este originară mama sa, a urmat școala primară și gimnaziul la Pitești, iar în 1899 a dat examenul de bacalaureat la un pension particular din București. În anul 1897, sub pseudonimul I.M. Nirvan (Ion Minulescu-Nirvan), au apărut primele producții poetice ale lui Ion Minulescu, în revista Povestea vorbei.

În anul 195, a publicat unele poeme și fragmente de proză din „Jurnalul unui pribeag”, în revista „Viața nouă” a lui Ovid Densusianu.

În anul 1906, Ion Minulescu publica o parte din versurile ce compuneau ulterior „Romanțele pentru mai târziu”, în revista „Viața Literară”.

În anul 1914, pe data de 14 aprilie, Minulescu se căsătorește cu Claudia Millian, poetă simbolistă și autoarea volumelor „Garoafe roșii”, dar și piese de teatru celebre precum „Vreau să trăiesc”. Cei doi au avut o fiică, Mioara Minulescu, artistă plastică recunoscută, care s-a consacrat datorită păstrării memoriei părinților.

Recomandări Cum au murit într-o fracțiune de secundă, în adâncul oceanului, pasagerii submarinului Titan. Senzorii secreți ai Marinei SUA au detectat încă de duminică un sunet suspect

Între anii 1916 – 1918, soții Minulescu sau refugiat la Iași, pe perioada războiului, iar după această etapă a apărut volumul de proză „Măști de bronz și lampioane de porțelan”.

În anul 1918, Minulescu și-a făcut debutul ca actor dramatic și a jucat pe scena Naționalului piesa „Pleacă berzele”.

Ion Minulescu a decedat pe data de 11 aprilie 1944, din cauza unui atac de cord. Este și astăzi în atenția oamenilor datorită poeziilor celebre scrise, iar mai jos îți spunem ce opere a scris Ion Minulescu.

Poezii de Ion Minulescu

Când am iubit am fost urât

Ce-am fost cândva azi nu mai sunt …

Dar ce sunt azi îmi pare rău

Că n-am putut să fiu mereu –

Acelaşi cântăreţ cu chip de Sfant …

Când am urât am fost iubit,

Când am iubit am fost urât…

Şi-n viaţă n-am cântat decât

Romanţa Celui răstignit …

Tot ce-am sperat rămas-a vis,

Şi-am dobândit ce n-am visat…

Dar ce-am fost ieri am şi uitat –

Un titlu de volum nescris…

Şi-azi, dacă sunt un chip de Sfânt,

Aşa m-a vrut, pesemne, Dumnezeu –

Să fiu tot altul… Şi să-l cânt mereu

Pe cel ce-am fost cândva, dar nu mai sunt…

Cântecul nebunului

Ei sunt cuminţi…

Eu sunt nebun…

Dar cum Eu sunt ce-am fost mereu –

Poate că cel cuminte-s Eu –

Deşi de câte ori le-o spun,

Eu pentru Ei… sunt tot nebun…



Eu mă urăsc că nu-s ca Ei…

Eu îi iubesc că nu-s ca Mine…

Ei beau

Şi mint fără ruşine –

Şi-n ochii prietenilor mei

Trec drept nebun… că nu-s ca Ei…

Lor nu le place-amanta Mea…

Mie nu-mi place-amanta Lor…

Ei văd cu ochii tuturor

Femeia…

Eu n-o pot vedea

Decât cu-ai mei –

Amanata Mea…



Dar cum din Ei toţi numai Eu

Nu sunt ca Ei,

Am să mă duc

De voia mea la balamuc –

Şi fiindcă nu-mi va părea rău,

Cumintele voi fi tot Eu!…

Recomandări Fiul miliardarului pakistanez nu voia să meargă în expediția cu Titan: „Era îngrozit, dar i-a făcut pe plac tatălui său”

Cântec de leagăn

Nani, nani…

Dormi în paza nesecatului izvor

De priviri

Ce te-nfăşoară ca-ntr-o haină de mătase,

Nani, nani…

Ochii mamei au vegheat întreaga noapte,

Şi-scum dormi, căci obosite dorm şi florile din vase,

Şi parfumurile lor,

Toate, unul câte unul, pe-al tău leagăn se cobor

Nani, nani…

Dormi în paza Ursitoarelor,

Nani, nani…

Dormi în vraja-mpletiturilor de şoapte

Ce pătrund printre perdele

Şi te-ndeamnă:

Dormi, căci somnul a cuprins de mult grădina –

Lacul,

nuferii,

castanii,

stângeneii

şi glicina –

toate dorm.

Dorm toate-n paza albelor priviri de stele…

Dormi şi tu –

Prin candelabre, iată, adoarme şi lumina,

Dormi,

Şi somnul tău să fie mai senin ca infinitul

Oglindit în necuprinşii ochi albaştri de femee,

Visul tău să fie visul Insulelor Boromee,

Visul tău să fie totul,

Tot, precum e răsăritul,

Începutul celor bune şi sfârşitul celor rele.

Şi anii

Să te-mbrace-n infinitul fericirii.

Nani… nani…

Cântece de toamnă

Toamnă… Vântul se strecoară

Şuierând pe lângă zid

Şi mă roagă să-i deschid

Că-mi aduce veşti din ţară.



Veşti din ţară!… De la cine?

De la ei ori de la ea?

Să mai fie cineva

Ca să-ntrebe şi-azi de mine?



Du-te, vântule, grăbeşte,

Şi le spune c-ai aflat

Cum că cel de mult plecat

A murit, nu mai trăieşte;



C-ai bătut în lung, şi-n lat,

Răscolind întreg pământul

Şi că n-ai găsit mormântul

Celui mort, dar nengropat!

Recomandări INTERVIU. În comuna din Republica Moldova amenințată că rușii vor ataca podul care duce spre Galați, primărița își pune toate speranțele în România: „Nu vor fi lăsați să facă asta”

De ce-ai plecat?

De ce-ai plecat?…

Tu nu ştiai

Că-n luna mai,

Prin munţii cu păduri de brad,

Oricine-ar fi – femeie sau bărbat –

Potecile te duc spre Iad,

Şi nu, ca-n lumea basmelor, spre Rai?…



De ce-ai plecat

Cu vântu-n părul tău vâlvoi,

Când nici un glas nu te-a chemat?…

Tu nu ştiai

Că-n luna mai

Potecile sunt încă pline de noroi?…



De ce-ai plecat?…

Tu nu ştiai

Că-n luna mai

E luna primului păcat –

Păcatul care dintr-o glumă

Te prinde-n laţ şi te sugrumă

Şi-apoi te-aruncă-afară-n ploaie,

În lada cu gunoaie?…



Opreşte-te!…

Priveşte-n jurul tău…

Şi dacă nu ţi-ai murdărit

Pantofii de noroi,

Fă-ţi cruce

Şi întoarce-te napoi!…

Fă-ţi cruce

Fiindcă n-ai păcătuit

Decât în vis…

Şi visul s-a sfârşit!…

Epilog

Ce regăsire triumfală după un sfert de veac aproape!…

Îți mai aduci aminte, mare, de-Argonautul epigon

Ce-ți fragmenta imensitatea

Într-un caite de versuri șchioape

Și-ți profana tridentul clasic cu simple urme de creion?



Aceeași rece-mbrățișare de-albsatru, violet și verde,

Aceeași mută întrebare „de ce”, „de unde” și „de când”,

Și-aceeași inutilă goană spre orizontul ce se pierde

În golul circonflex din care pornesc Sirenele cântând.



Te regăsesc aceeași mare, cu-aceeași și tragică poveste,

Cu-aceleași vânturi vagabonde,

Cu-aceeași lună cap de mort

Și-aceleai glas care mă cheamă, –

Deși mi-ascunde cine este:

„Sosesc corăbiile, vino, să le vedem cum intră-n port”.

Echinox de toamnă

Ascultă, Doamnă!…

Ascultă glasul echinoxului de toamnă,

Ce aiurează-n vârful unui plop

Strident,

Dar înţelept ca un Esop…



În locul veveriţei de-astă-vară,

Pe care pădurarul vrea s-o-mpuşte

(Fiindcă-ncercase să te muşte),

Pe-aceeaşi cracă stă acum o cioară!…



E simbolul idilelor defuncte ―

Idilele de vară (la munte sau la mare).

Un scriitor,

O cetitoare,

O strângere de mână,

Un „ah!”,

O sărutare…

Şi-n urmă: puncte, puncte, puncte…



E tot ce-a mai rămas din noi ―

Din păpădia

Iubirii noastre scurte de-astă vară:

Un plop pe malul Oltului,

O cioară

Şi-un glas ce pastişează veşnicia!…



Ascultă-l înc-o dată, Doamnă…

E glasul echinoxului de toamnă…

Glasul morilor

Glasul morilor de apă,

Glasul morilor de vânt,

Glasul morilor severe care macină Romanţa

Zilelor de mâine,

Glasul dătător de pâine,

Care-mbracă-n alb veşmânt

Năzuinţa şi speranţa.

Glasul morilor severe care-ngroapă

Şi dezgroapă

De sub piatră-acelaşi Cânt,

Glasul morilor de apă,

Glasul morilor de vânt,

Să-l asculţi de dimineaţă, până-n seară,

Ore-ntregi şi zile-ntregi,

Să-l asculţi supus ca-n clipa când vorbeşte inspirarea

Să-l cunoşti,

Să-l înţelegi,

Să-l înveţi pe dinafară

Şi să-l cânţi şi tu cu apa,

Şi să-l cânţi şi tu cu vântul,

Căci e glasul-n care Cântul

Plămădeşte-ndestularea!…



Iar când noaptea amuţeşte glasul morilor,

Târziu,

Când prin scocuri, nemişcată, apa doarme ca-n sicriu,

Când prin aripi vântul trece cu aceeaşi nepăsare

Suverană,

Ca prin pânza zdrenţuită-a unei nave,

Şi când piatra morii-ţi pare

O pecetie domnească

Dezgropată din arhiva prăfuitelor hrisoave,

Tu să te gândeşti la grâul care face să-ncolţească

Iarna,

De sub piatra morii, năzuinţa şi speranţa,

Şi să-ţi aminteşti de glasul care macină Romanţa

Zilelor de mâine –

Glasul dătător de pâine!

În cinstea celei care a plecat

Azi-noapte a plouat ca de-obicei,

Că Dumnezeu face ce vrea…

O noapte plouă-n cinstea mea…

O noapte plouă-n cinstea ei…



Azi-noapte, însă, a plouat

În cinstea celei care-a plecat!



A plecat?…

Cine-a plecat?

N-am plecat nici eu, nici ea –

A plecat altcineva!…



Dar cine-a fost nu ştim nici noi!…

Ştim doar c-am găzduit-o amândoi

Şi-am găzduit-o fiindcă ne-a plăcut.

Pesemne Dumnezeu aşa a vrut!…

Că şase săptămâni în şir,

Din ziua când ne-am întâlnit,

O clipă nu ne-am despărţit…

Şi le-am trăit la fel tustrei.

Sorbind doar din parfumul ei –

Parfum de trandafir!…



A stat cu noi,

Şi-am stat cu ea,

Ca doi pantofi pe-o Buhar?,

Ca două mâini într-un manşon.

Ca două flori de crin pe un blazon!…

Şi totdeauna-am fost aşa –

Ea tot cu noi,

Noi tot cu ea…

Şi totdeauna-am fost la fel –

Un trio de violoncel.

Cu care ea ne sincopa,

Ne-ndepărta,

Ne-apropia

Şi, mână-n mână cu-amândoi,

Se destrăma

Şi se-ntregea

Cu fiecare dintre noi!…

Şi totuşi…

Iat-o c-a plecat!…



De ce-a plecat?…

Nici Dumnezeu nu ştie!…

Ştim doar atât –

Că n-are să mai vie

Chiar dac-ar fi s-o-ntoarcem iar din drum!…



Şi norii plini şi grei de-o ploaie nouă

Au hotărât solemn să nu mai plouă

În cinstea nimănui de-acum!…

Pe malul Oltului

Pornind din Lotru spre Cornet,

Şoseaua urcă-ncet… încet…

Ţinându-se parcă de mână

Cu linia ferată,

O vecină,

Ce-i pare totuşi o străină,

Fiindcă nu seamănă cu ea,

O biată bătrână şosea

Banală –

Dar naţională!…



Şoseaua urcă-ncet, ca de-obicei,

Proptindu-se doar în copacii ei…

Urcă tăcută

Şi timidă

Ca o omidă…

În timp ce linia ferată

Urcă ţipând,

Parcă-ar fi beată,

Ca şi locomotiva „Malaxa”,

A unui tren de marfă,

Care –

Pornit din Piatra-Olt

Spre Turnu-Roşu –

Când dă cu ochii, pe şosea,

De câte-o ţărăncuţă

Cam prostuţă,

Crezând că-şi poate bate joc de ea

Ţipă sulemenindu-şi coşul

Cu fumul negrilor cărbuni,

Ca o cocoană din elită

Cu ochii plini de dinamită

Scăpată dintr-o casă de nebuni.



Doar Oltul – apă blestemată –

Nu vrea să urce niciodată,

Nici cu şoseaua demodată,

Nici cu moderna linie ferată…

El singur, săltăreţ, coboară

Spre Dunăre –

Dunărea noastră

Cu apă multă

Şi albastră…

Şi coborând –

Iarnă sau vară –

Surâde fredonând la fel

Ca orice egoist rebel,

Acelaşi veşnic menuet

Discret,

Pe care nu-l dansează decât el!…



La fel şi-n viaţă…

Uneori –

Dacă te urci

Sau te cobori –

Cu-aceeaşi ură te privesc ai tăi,

C-aşa suntem cu toţii –

Oameni răi!…

Şi-oricare-ar fi cel care urcă –

Duşmani

Sau prieteni –

Toţi îl spurcă…

Iar când, întâmplător, coboară,

Toţi îl omoară!…

Peisaj umed

Plouă strâmb

Şi fals,

Plouă tâmpit ―

Plouă cum ploua-ntr-o zi la Londra

Când sorbeam un vermut sec

Cu Anny Ondra

Într-un bar pe Piccadilly Street…



Plouă ca şi cum o stropitoare

Ar uda, pripită, verzile peluze

Inventate-anume ca s-amuze

Lorzii beţi de whisky

Şi morţi după soare…



Plouă ca şi cum stropii de ploaie

N-ar fi decât stropi de năduşală

Ce s-ar scurge de pe Anny Ondra goală

Când se-ncuie cu boxerul în odaie…



Plouă,

Plouă,

Toată ziua plouă,

Plouă ca-ntr-o baltă fără fund ―

Baltă-n care ― Ofelia şi Hamlet

Se ascund

Să-i procure lui Shakespeare

O dramă nouă…

Poezii scrise de Ion Minulescu

Poveste scurtă

Pe când iubeam –

C-am suferit şi eu de-această boală –

Iubeam o fată care mă-nşela

Exact ca-n poezia mea:

Romanţa celei care-nşeală,

A cărei eroină era ea!…



Dar într-o noapte eroina mea

Mă părăsea – de daruri încărcată –

Şi, luându-şi martori stelele şi luna,

Jura că pleacă pentru totdeauna

Şi n-are să mai vină niciodată –

Mărturisire, vai… adevărată!…



Şi iată cum iubita mea,

În noaptea când mă părăsea,

N-avea să-mi lase la plecare

Decât un pat pe trei picioare

Iar în dulapul din sufragerie

Un sfert de cozonac cu nucă

Şi-o scobitoare-nfiptă-n el –

Simbolul sufletului ei rebel,

Cu care dorul ei de ducă

Teatraliza eterna tragedie

A-nşelătoarelor ce mor

Neplânse de-nşelaţii lor –

Exact ca-n poezia mea

A cărei eroină era… Ea!…

Rămâi

Iar vrei să pleci? Rămâi aici, nu vezi

Cum toamna-a smuls tot verdele grădinei,

Cum norii-închid ferestrele seninei

Bolți, sub care alt’dată rătăceam

Și-ți repetam ce nu vreai să mă crezi?…

Iar vrei să pleci? Rămâi aci să-ți spun

De ce-ți păream alt’dată-așa nebun-

În prima zi când nu ne cunoșteam?…



Pe-atunci eram- îți mai aduci aminte?-

Eram așa cum iar am vrea să fim-

Nici nu iubeam, nici nu voiam să știm

Al cui voi fi și-a cui vei fi…Eram

Copii naivi, cuminți și fără minte.

Dar mai târziu, a fost de-ajuns o seară

De mai, trăită sub castani afară

Și-a doua zi…

A doua zi te vream

Să-mi fii alături nu o zi ci toată

Viața…Dar tu nu puteai pricepe

De ce și-azvârle marea-nfuriată

Stingherii stropi spre zidul de granit…

Și n-ai ghicit

Înverșunarea mișcătoarei stepe

Decât târziu…Și-atuncea m-ai iubit!…



Și-azi vrei să pleci? De ce-ai plecat, nu vezi

Cum toamna-a smuls tot verdele grădinei,

Cum norii-închid ferestrele seninei

Bolți, sub care alt’dată rătăceam?

Rămâi aici…Nu vezi cum cei dintâi

Peri albi sosesc învingători…Rămâi

Să-ți mai repet ce nu vreai să mă crezi

În prima zi când nu ne cunoșteam.

Rugă pentru ultima rugă

Dă-mi Doamne, binecuvântarea Ta,

Să pot intra-n Ierusalim şi eu, cândva,

Ca şi Cristos, călare pe măgar,

În înflorita lună-a lui florar!…



Dă-mi bucuria să mă văd trădat

Ca fiul Tău –

De Iuda sărutat –

Şi, ca să-mi pot îndepărta sfiala,

Dă-mi buzele Mariei din Magdala…



Cum nu sunt decât scribul cărturar,

Dă-mi, Doamne, spor la minte –

Nu lipsă la cântar…

Ia-mi inima şi-aruncă-mi-o la câini,

Şi-n locul ei dă-mi patru ochi

Şi zece mâini…



Dă-mi zborul rândunicii peste mări,

Să-mi ducă scrisul dincolo de zări,

Şi-n ciocnetul de cupe –

La beţie –

Dă-mi darul să schimb vinu-n apă vie.



Dă-mi învierea morţilor din mine

Să-mi pot lega viaţa, prin ea, numai de Tine –

Nu să-mi reneg stăpânul, ca Petre-n sărbători,

Când va cânta-n ogradă cocoşul de trei ori.



Iar dac-o fi să mor şi eu, ucis

De cei care n-au înţeles încă ce-am scris,

Dă-mi, Doamne, binecuvântarea Ta,

Să pot muri, ca şi Cristos, pe Golgota!…

Sonet

Cum se deşir din straşina-nvechită

Şi picur jos broboanele de ploaie!…

Un paltin tânăr crengile şi-ndoaie

Ai crede că îşi frânge vreo iubită.



Tăcerea casei-mi pare mai greoaie

Şi mă dezgustă viaţa netrăită

Şi fără sens… Pe fiece clipită

Mai scad din partea vremii câte-o foaie.



Aş vrea să prind a gândului aripă

Să pot s-o ţin în loc măcar o clipă,

Să-mi mângâie viaţa-ntunecată…



Şi o aştept… dar nu ştiu… o să-mi vină?

Mi-e dor de ea… mi-e dor de luna plină

A nopţilor din vremile de-alt’dată.

Toamna

Am tras sforile toamnei

și-am scris strâmb, pe ușă,

inventar

acum,

hai să-mpărțim toamna

și la partaj să luăm

o frunză tu, o frunză eu,

cinci vise tu, cinci vise eu

și tăcerea,

apusul ți-l las ție.

ploile le voi lua eu,

iar tu o să ai toate furtunile

stoarse de ultimele picături de vlagă.

cu răsăriturile va fi mai greu.

sigur ne vom târgui

ca-n piață.

am să ți le cedez, totuși,

numa ca să-mi lași mie

nopțile

și toate neîmplinirile mele

de fiecare zi…

Trec vagabonzii

Trec vagabonzii,

Trec stăpânii grădinilor fără stăpâni,

Trec antipozii fericirii patriarhalilor bătrâni,

Trec anonimii omenirii,

Trec corifeii poeziei şi preistoriciii gândirii,

Trec regii primului dezastru şi-nvinşii primului regret,

Trec vagabonzii-

Parodia nedumeririi lui Hamlet.



Voi nu i-aţi cunoscut nici unul

Dar ei pe voi v-au cunoscut,

Ei – cei goniţi de câinii voştri-

V-au cunoscut

Când v-au cerut

Ce nu le-aţi dat,

Voi sclavii primei ruşini şi-ai primului păcat…

Trec vagabonzii – însetaţi de cer,

De mări

Şi de păduri…



Voi ce-i priviţi cum trec pe-alături de voi,

Nepăsători

Şi orbi,

Ca nişte regi Oedipi,

Fiţi mândri

Că-n negrul vostru stol de corbi

S-au coborît de unde nu ştiţi

Şi-aceşti câţiva răzleţi vulturi…

Fiţi mândri şi le-ntindeţi mâna,

Şi dacă v-o resping scârbiţi,

Voi – umiliţi-

Îngenunchiaţi ca-n faţa unor atotputernici iertători,

Căci vagabonzii sunt enigma eternului „de-atâtea ori”,

Şi ei de-atâtea ori vă iartă,

De câte ori îi necinstiţi!…

Zâmbește

Când ţi se pare atât de greu,

S-asculţi cum lumea te bârfesşe

Atunci, ascultă sfatul meu… Zâmbeşte!



Şi când cel ce-l iubeşti curat

Nepăsător te părăseşte,

Nu te uita ca e-ngâmfat… Zâmbesşe!



Păstrează-mă în ochii tăi

Să fiu mereu cu tine.

Azi te iubesc mai mult ca ieri

Şi mai puţin ca mâine.

Şi dacă totuşi mă iubeşti

Păstrează-mi amintirea,

Şi nu uita că într-o zi

Ţi-am dăruït IUBIREA!

Spre soare

Noi vom porni-ntr-o zi de sărbătoare

Spre-naltele contururi crenelate

Din care-ntâile priviri de soare

Îşi varsă-n vid imensa lor cascadă

Şi-n care seara-şi urcă resemnarea,

Cu gestul unei păsări mari de pradă

Ce-şi pregăteşte-n taină răzbunarea

Înviselor aripi însângerate.



Superbi, ca cei ce-nveşmântaţi în zale

Porneau pe drumul Sfântului Mormânt,

Noi vom porni-ntr-o zi de sărbătoare

Spre-naltele contururi feodale;

Căci drumurile noastre duc spre Soare,

Şi soarele preface verbu-n cânt.



Şi vom porni cu-ntreaga majestate

A celor ce, pornind de nouă ori,

Purtară prin oraşe-ndepărtate,

Mai mult învinşi decât învingători,

Fantasmagoricele lor armate

De cai şi călăreţi halucinaţi,

Cu flori de crin pe mantii presărate

Şi vulturi albi pe scuturi încrustaţi.



Spre soare deci – spre soarele de vară,

Monarhul orbitorului zenit…

El ne va strânge-armata răzleţită

Şi-o va-ndruma din nou spre răsărit.

El va topi păpuşile de ceară

Şi gestul lui de bronz va desemna

În spaţiu o Golgotă prăbuşită

Şi magilor de mâine-o nouă stea.

Romanța inimii

Inimă – ciutură spartă –

Cui mai duci apă la poartă,

Daca nimeni nu mai trece

Să-ţi soarbă din apa rece –

Apă bună de descântec

De la ochi până la pântec?…



Inimă – ciutură goală –

Cine te spoi cu smoală

Şi te-ascunse în ogradă,

Nimeni să nu te mai vadă,

Ca să-ţi mai cerşască apă

Când de sete gura-i crapă?



Inimă – ciutura mea –

Dă-mi să beau, dar altceva,

C-apa rece ţi-au golit-o

Toţi cei care ţi-au sorbit-o!…

Dă-mi ce mi-ai păstrat doar mie –

Dă-mi un strop de apă vie!…

Rugă pentru duminica floriilor

Dezleagă-mă, Părinte, de ce-am jurat să fiu

Și iartă-mă că-n viață n-am fost decât ce sunt –

Un cântec prea devreme, sau poate prea târziu,

Un ropot scurt de ploaie

Și-un mic vârtej de vânt…



Dezleagă-mă de vina de-a fi-ncercat să fac

Granit din cărămidă

Și bronz din băligar,

Colan de pietre scumpe din sâmburi de dovleac

Și-un Pegas cu-aripi duble din clasicul măgar…



Și iartă-mă că-n viață n-am fost decât așa

Cum te-am văzut pe tine –

C-așa credeam că-i bine!…

Dar azi, când văd că-i altfel de cum am vrut să fie,

Stropește-mi ochii, Doamne, cu stropi de apă vie,

Retează-mi mâna dreaptă

Și pune-mi strajă gurii,

Alungă-mi nebunia din scoarțele Scripturii



Citește și: Poezii de Ion Pillat

Playtech.ro Ce droguri a consumat Xonia, prinsă de Poliție! Abia putea să vorbească, riscă închisoarea! EXCLUSIV

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

Libertateapentrufemei.ro Wow, Corina Caciuc a înflorit lângă Reghe! Cum arată azi tânăra de 30 de ani. Ce schimbare, ce atitudine!

FANATIK.RO Adevărul despre băiatul de 19 ani de pe submarinul Titan. Cum a ajuns, de fapt, să meargă în călătoria care l-a ucis

Știrileprotv.ro Cum s-a desfășurat tragedia submersibilului Titan. Cronologia evenimentelor | GALERIE FOTO

Observatornews.ro Dezastru pe autostrada A1, după un accident mortal înfiorător. O dubă a fost spulberată de TIR pe contrasens, pe breteaua care face legătura cu DN 7

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro Horoscop egiptean Mihai Voropchievici. Nativii care vor reuși mereu în viață. 'Îi iubește destinul. Sunt ‘bântuiți’ de noroc!'