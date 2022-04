Versiunea oficială rusă a faptelor este că a izbucnit un incendiu pe Moskva și că asta a dus la mai multe explozii și nu, așa cum susține Ucraina, rachetele ucrainene au fost cele care au avariat nava care apoi s-a scufundat, din cauza furtunii. Cu toate acestea, televiziunea de stat rusă a cerut răzbunare și s-a vorbit explicit despre o lovitură a armatei ucrainene asupra unui „teritoriu rusesc”.

Imaginile distribuite de Julia Davis, analist pentru mass-media rusă, pe rețelele de socializare arată un prezentator care prezint știri în direct despre faptul că Moskva s-a scufundat. „Chiar și faptul că există un atac asupra patriei noastre este casus belli, o cauză absolută de război!”, spune apoi furios analistul și fostul politician Vladimir Bortko, la postul de stat Rusia1.

Rusia1 este al doilea cel mai vizionat canal de televiziune rus, după Channel One, unde Marina Ovsiannikova a protestat în spatele prezentatorului de știri împotriva invaziei Ucrainei de către Rusia, în urmă cu o lună.

„Operațiunea specială din Ucraina s-a încheiat!”, a continuat Bortko. „S-a încheiat aseară, când patria noastră a fost atacată. Moskva este un motiv absolut de război. Sută la sută sigur. Este nava noastră amiral. Nu trebuie să ne gândim la nimic. Trebuie să existe un răspuns!”, spune bărbatul care are 75 de ani și a fost deputat în Duma de Stat. Are lacrimi în ochi și vorbește pe un ton ridicat.

E momentul în care prezentatorul programului spune că Operaţiunea Specială s-a transformat chiar într-un al treilea război mondial. „Dacă nu luptăm cu NATO, cel puțin ne luptăm cu infrastructura NATO și cu Statele Unite, care furnizează arme 24/7, pe calea ferată, prin Polonia. Ar trebui să ne gândim serios la distrugerea nodurilor de cale ferată și la refuzul liderilor străini care vor să ne viziteze. Lasă-i să stea acasă!”, e discursul.

Kyiv sank 'Moscow' and the Russians are furious. In response to the sinking of the warship 'Moskva,' state TV pundits and hosts propose bombing Kyiv, destroying Ukraine's railways and making it impossible for any world leaders to visit in the future. pic.twitter.com/OekII2fbPe

Bortko merge și mai departe și cere ca și capitala ucraineană, Kiev, să fie bombardată: „Asta este ceea ce trebuie făcut. Putem răspunde doar într-un singur fel: aruncați o bombă peste el (Kiev n.red.) și gata!”

Un alt program difuzat de Rusia1 susține deschis cartea genocidului. Un comentator proclamă că întreaga idee a unei identități ucrainene trebuie ștearsă. „De 100 de ani a otrăvit viețile popoarelor slave. În realitate, rușilor le-au spus că nu mai sunt ruși, ci ucraineni. Deși numele în sine este o insultă.”

More genocidal talk on Russian state TV: pundit agrees that Putin's goal is to erase the very idea of being a Ukrainian. He finds even the name, „Ukrainians,” to be an insult and sees no reason for that entire nation or nationality to exist outside of „Russian” identity. pic.twitter.com/ev0qWQV2Zf