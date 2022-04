Volodimir Zelenski a publicat joi un nou material video, cu imagini compilate de guvernul său, în care îndeamnă în continuare țările europene să renunțe la petrolul rusesc, ce furnizează Moscovei bani „mânjiți cu sânge”, și în care face apel la furnizarea mai multor arme, pentru a ajuta trupele ucrainene să respingă invazia Rusiei, scrie The Guardian.

Videoclipul prezintă imagini foarte dure ale efectelor violențelor comise asupra ucrainenilor de către forțele și armele rusești.

Zelenski a publicat pe Twitter următorul text, care însoțește videoclipul: „Ei (rușii, n.r.) încearcă să ne distrugă de 50 de zile, dar poporul rezistă eroic. Nu ne temem de nimic, știm pentru ce luptăm. Suntem suficient de curajoși pentru a pune capăt răului. Nu mai alimentați mașinăria militară. Ajutați cu arme. Atunci pacea și binele vor învinge mai repede”.

Materialul începe cu o muzică amenințătoare și un text pe ecran în care se spune: „Cincizeci de zile de rău în Europa. Mai există ceva ce Rusia nu a făcut încă în Ucraina?”.

Videoclipul durează doar puțin peste un minut și jumătate, dar folosește imagini cu copii răniți și morți, jucării și străzi pline de sânge, pagube structurale uriașe și jalea celor îndurerați din Ucraina. Sub aceste de imagini scrie, ca răspuns la întrebarea retorică de mai sus: „Uciderea copiilor, distrugerea unor orașe întregi, minarea locurilor de joacă, atacuri cu rachete asupra refugiaților, crime în masă, furturi… [Rusia] spune minciuni sfruntate întregii lumi”.

„Nu vă cerem să rezistați răului în locul nostru, vă cerem să nu mai alimentați răul și să ne furnizați arme”, scrie pe fondul unor imagini cu arme, precum avioane de luptă, pe care Occidentul a refuzat să le furnizeze Ucrainei, considerând că ar fi un gest prea provocator pentru președintele rus Vladimir Putin și că acesta ar putea duce la un război NATO-Rusia.

Apoi, pe fundalul drapelului ucrainean albastru și galben, scrie că ucrainenii au suficient curaj pentru a învinge răul, în imagini apărând atât militari, cât și civili care luptă împotriva invaziei rușilor.

Vă avertizăm, aceste imagini au un puternic impact emoțional:

Theyve been trying to destroy us for 50 days, but the ?? people are heroically resisting. We fear nothing, we know what were fighting for. We are brave enough to put an end to evil. Stop feeding the ?? military machine. Help ?? with weapons. Then peace & good will win faster. pic.twitter.com/WdDbZsvZ4e