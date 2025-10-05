De ce compară politicienii europeni conflictul Rusia-Ucraina cu un „moment Franz Ferdinand”

Tensiunile geopolitice din Europa ating cote alarmante, potrivit unor oficiali europeni citați de Politico. Politicienii europeni sunt îngrijorați că conflictul ruso-ucrainean ar putea declanșa un „moment Franz Ferdinand” – o escaladare bruscă și imprevizibilă care să implice direct țările lor într-un război cu Rusia, avertizează istoricul Alexei Uvarov în analiza sa, realizată pentru sursa citată mai sus.

Europa zilelor noastre se confruntă cu o situație comparabilă, cu tensiuni geopolitice acute și o serie de contradicții între marile puteri, în care o scânteie ar putea dezlănțui un conflict mult mai vast.

Cu toate acestea, spre deosebire de acum un veac, există astăzi instituții internaționale și mecanisme diplomatice mult mai dezvoltate pentru a preveni escaladarea violentă a disputelor.

Ce înseamnă „un moment Franz Ferdinand” și la ce se referă comparația politicienilor europeni

Termenul „moment Franz Ferdinand” face referire la asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand al Austro-Ungariei în 1914, eveniment care a declanșat Prima Unire Mondială după o cascadă rapidă de conflicte și alianțe militare.

Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei
Recomandări
Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei

Totuși, Alexei Uvarov explică că, în urmă cu mai bine de un secol, Europa era deja fragilă politic, cu multiple crize și rivalități ce au condus la o explozie de proporții globale.

Momentul în care Franz Ferdinand a fost asasinat la Sarajevo

Arhiducele Franz Ferdinand al Austriei, moștenitorul tronului Austro-Ungar, a fost asasinat la 28 iunie 1914 în Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovinei, pe atunci parte a Imperiului Austro-Ungar. El și soția sa, Sofia, ducesă de Hohenburg, au fost împușcați de Gavrilo Princip, un tânăr sârb bosniac, în vârstă de 19 ani, membru al organizației naționaliste „Mâna Neagră”.

Asasinatul a avut loc în timpul unei vizite oficiale a arhiducelui în Sarajevo, cu prilejul sărbătorii Sfântului Vitus. După atac, cei doi au fost transportați la reședința guvernatorului militar pentru îngrijiri medicale, dar nu au supraviețuit rănilor. 

Gavrilo Princip a fost arestat și condamnat la 20 de ani de închisoare, murind în captivitate în 1918 din cauza tuberculozei. Asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand este considerată „scânteia” care a aprins conflictul global din 1914-1918.

Care au fost cauzele Primului Război Mondial

Conflictul din 1914 a fost rezultatul unei serii de crize și tensiuni acumulate în timp. Balcanii reprezentau un punct nevralgic, unde se confruntau interesele a trei imperii: Otoman, Austro-Ungar și Rus.

După războiul ruso-turc din 1877-1878, au apărut noi state independente precum Bulgaria, Serbia și România. Acestea aveau ambiții teritoriale bazate pe glorii medievale. România și-a dobândit independența în 1877.

Serbia se afla într-o poziție specială, fiind în expansiune dar fără ieșire la mare. Mulți naționaliști sârbi revendicau teritorii aflate în Austro-Ungaria. Rusia și-a concentrat sprijinul asupra Serbiei, văzând-o ca pe un instrument de influență în Balcani și de presiune asupra Austro-Ungariei.

Cum s-au implicat marile puteri europene în Primul Război Mondial

Conflictul local dintre Serbia și Austro-Ungaria a escaladat datorită sistemului de alianțe și intereselor strategice ale marilor puteri. Germania era principalul aliat al Austro-Ungariei, considerând integritatea acesteia vitală pentru echilibrul european.

Franța căuta să-și recupereze teritoriile pierdute în fața Germaniei și să contracareze amenințarea militară germană. Pentru aceasta, a încheiat o alianță cu Rusia.

Marea Britanie oscila între rivalitatea tradițională cu Rusia și teama față de ascensiunea Germaniei.
Totuși, istoricul Alexei Uvarov este de părere că aceste circumstanțe nu făceau războiul inevitabil. Marile puteri sperau să prevină un conflict major prin descurajare și înarmare.

Top cinci domenii unde munca la negru este la ordinea zilei în România. Două milioane de români muncesc ilegal
Recomandări
Top cinci domenii unde munca la negru este la ordinea zilei în România. Două milioane de români muncesc ilegal

Momentul în care marile puteri din Europa au decis să intre în Primul Război Mondial

Contrar unor opinii, nu toate țările doreau războiul în iulie-august 1914 și nimeni nu se gândea că așa va începe Primul Război Mondial. După asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand, Austro-Ungaria a deliberat aproape o lună înainte de a trimite un ultimatum Serbiei pe 23 iulie. Serbia a luat în considerare acceptarea ultimatumului, solicitând sfatul țarului rus.

Rusia a decis să sprijine Serbia pentru a-și menține influența în Balcani. Inițial s-a discutat doar o mobilizare parțială, dar pe 30 iulie țarul a ordonat mobilizarea generală.

Germania a protestat față de mobilizarea rusă, insistând pentru anularea ei. Când Rusia a refuzat, Germania i-a declarat război pe 1 august. Franța a refuzat să rămână neutră, invocând obligațiile față de aliați. Pe 3 august, Germania i-a declarat război Franței. Invadarea Belgiei de către Germania pe 4 august a determinat Marea Britanie să intre în război.

Comparația situației din 1914 și conflictul actual dintre Rusia și Ucraina

Pe de altă parte, istoricul a comparat și situația din 1914 cu războiul actual dintre Rusia și Ucraina. Acesta a explicat de ce este diferit conflictul din prezent și reamintește cât de importante sunt tratatele internaționale, amintind de NATO și UE, dar și mecanismenele de soluționare a conflictelor prin negocieri.

Diferenețe semnificative față de 1914:

  • Sistemul diplomatic internațional actual este mai dezvoltat și transparent
  • Există mecanisme de soluționare a conflictelor prin negocieri
  • Țările europene sunt unite în UE și NATO, neputând acționa individual împotriva Rusiei

Istoricul subliniază că deciziile concrete ale liderilor, nu predestinarea istorică, au dus la escaladarea din 1914 și este de părere că așteptarea unui nou „moment Franz Ferdinand” riscă să devină o profeție auto-împlinită.

La fel, politicienii de astăzi poartă responsabilitatea pentru modul în care vor gestiona o potențială escaladare cu Rusia și pentru căutarea unor soluții pașnice.

Prin compararea situației actuale cu perioada premergătoare Primului Război Mondial, Alexei Uvarov atrage atenția asupra necesității responsabilității politice și a eforturilor concertate de prevenire a unei escaladări militare care ar putea avea consecințe devastatoare pentru Europa și lumea întreagă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Va fi extrădat Sorin Oprescu din Grecia? Răspunsul lui Radu Marinescu, ministrul Justiției
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată după 3 copii și mai multe intervenții estetice mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată după 3 copii și mai multe intervenții estetice mezina lui Traian Băsescu / FOTO
De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după participarea la Asia Express: „De la jigniri la amenințări cu moartea…”
Elle.ro
De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după participarea la Asia Express: „De la jigniri la amenințări cu moartea…”
gsp
S-a lansat noua mașină Dacia! Modelul care i-a dat deja pe spate pe britanici: prețul este mai mic decât al rivalelor
GSP.RO
S-a lansat noua mașină Dacia! Modelul care i-a dat deja pe spate pe britanici: prețul este mai mic decât al rivalelor
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
GSP.RO
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
Parteneri
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Libertateapentrufemei.ro
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Avantaje.ro
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Andreea Esca locuiește într-o vilă superbă în Snagov. Cum arată casa vedetei Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca locuiește într-o vilă superbă în Snagov. Cum arată casa vedetei Pro TV

Alte știri

Cercetări arheologice în Cetatea Alba Carolina. S-a descoperit o parte din structura porții prin care a intrat Mihai Viteazul în Alba Iulia
Exclusiv
Știri România 16:00
Cercetări arheologice în Cetatea Alba Carolina. S-a descoperit o parte din structura porții prin care a intrat Mihai Viteazul în Alba Iulia
Giulia Cristescu, tânăra româncă în vârstă de 22 de ani care a înființat la Londra o companie de teatru: „Vreau să creez o artă care să rămână vie pentru totdeauna”
Interviu
Știri România 13:00
Giulia Cristescu, tânăra româncă în vârstă de 22 de ani care a înființat la Londra o companie de teatru: „Vreau să creez o artă care să rămână vie pentru totdeauna”
Parteneri
Savanții care au aprins imaginația „dacopaților”. Cum au fost transformați strămoșii românilor în super-eroi antici
Adevarul.ro
Savanții care au aprins imaginația „dacopaților”. Cum au fost transformați strămoșii românilor în super-eroi antici
1 milion de dolari, preț oficial pentru un bilet la Cupa Mondială din SUA! FIFA a legalizat bișnița și a dat startul nebuniei
Fanatik.ro
1 milion de dolari, preț oficial pentru un bilet la Cupa Mondială din SUA! FIFA a legalizat bișnița și a dat startul nebuniei
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elena Udrea s-a întors la Parlament! Elegantă din cap până-n picioare, însoțită de iubitul ei, Adrian Alexandrov, a atras atenția tuturor! Ce a făcut la Camera Deputaților
Unica.ro
Elena Udrea s-a întors la Parlament! Elegantă din cap până-n picioare, însoțită de iubitul ei, Adrian Alexandrov, a atras atenția tuturor! Ce a făcut la Camera Deputaților
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Motivul pentru care Ștefan Stan a divorțat de mama copiilor. Ce convenție a stabilit cu fosta soție
Stiri Mondene 16:06
Motivul pentru care Ștefan Stan a divorțat de mama copiilor. Ce convenție a stabilit cu fosta soție
Cu ce se ocupă Ioana, soția lui Gabi Tamaș. Cuplul are o fiică superbă
Stiri Mondene 15:00
Cu ce se ocupă Ioana, soția lui Gabi Tamaș. Cuplul are o fiică superbă
Parteneri
Mădălina Ghenea, imagini de colecție. Fiica Charlotte îi seamănă izbitor. Cum arăta actrița în adolescență
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, imagini de colecție. Fiica Charlotte îi seamănă izbitor. Cum arăta actrița în adolescență
Turistă din Republica Moldova, uimită de băile sărate din Ocna Mureș: "E mai bine ca în Ungaria"
ObservatorNews.ro
Turistă din Republica Moldova, uimită de băile sărate din Ocna Mureș: "E mai bine ca în Ungaria"
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Parteneri
S-a lansat noua mașină Dacia! Modelul care i-a dat deja pe spate pe britanici: prețul este mai mic decât al rivalelor
GSP.ro
S-a lansat noua mașină Dacia! Modelul care i-a dat deja pe spate pe britanici: prețul este mai mic decât al rivalelor
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
Parteneri
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Mediafax.ro
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
StirileKanalD.ro
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Varza la butoi fără apă: rețetă tradițională pas cu pas
Redactia.ro
Varza la butoi fără apă: rețetă tradițională pas cu pas
Un tânăr de 24 de ani a murit după ce a căzut cu mașina de pe un pod, în Constanța. Ce a ieșit la iveală după tragedie
KanalD.ro
Un tânăr de 24 de ani a murit după ce a căzut cu mașina de pe un pod, în Constanța. Ce a ieșit la iveală după tragedie

Politic

Cine e Giuliano da Empoli, scriitorul de care nu se mai satură politicienii europeni
Politică 12:50
Cine e Giuliano da Empoli, scriitorul de care nu se mai satură politicienii europeni
Premieră post-'89 în geografia puterii: doar politicieni de peste Carpați controlează funcțiile-cheie în statul român și toate partidele mari
Analiză
Politică 10:00
Premieră post-’89 în geografia puterii: doar politicieni de peste Carpați controlează funcțiile-cheie în statul român și toate partidele mari
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui Gică Hagi
Fanatik.ro
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui Gică Hagi
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt