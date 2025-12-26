Doi falși colindători au provocat panică într-un bloc din Arad, chiar în ziua de Crăciun

Momente de panică s-au petrecut într-un bloc din Arad, când doi bărbați, pretinzând că sunt colindători, au stârnit suspiciuni în rândul locatarilor.

Potrivit publicației locale Ziua de Vest, aceștia au intrat în scara blocului și au încercat să deschidă mai multe uși de apartament. Locatarii care i-au văzut au chemat poliția, apelând la serviciul de urgență 112.

Presupușii colindători au încercat ușile mai multor apartamente

Martorii au declarat că bărbații susțineau că sunt colindători, însă comportamentul lor insistent, verificând mai multe locuințe, i-a determinat pe oameni să acționeze pentru a preveni orice incident.

Poliția a intervenit prompt, dar unul dintre suspecți a fugit la vederea echipajului sosit la fața locului. Agenții l-au remarcat și au luat-o la fugă încercând să-l prindă, momentul fiind surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Un polițist s-a împiedicat și a căzut în timp ce încerca să-l prindă pe falsul colindător

În timpul intervenției, un polițist s-a împiedicat și a căzut pe asfalt, în parcare. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă și publicat pe contul de Facebook al Arad TV. Ceilalți agenți au continuat să-i urmărească pe cei doi printre autoturismele parcate.

În cele din urmă, unul dintre bărbați a fost prins, în timp ce celălalt a reușit să fugă inițial, dar a fost identificat și capturat ulterior. Ambii au fost sancționați contravențional pentru faptele lor.

Autoritățile avertizează locatarii să fie prudenți, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, când astfel de incidente sunt mai frecvente. Poliția recomandă să fie permis accesul în imobile doar persoanelor cunoscute și să fie raportată orice situație suspectă.

Totodată, polițiștii recomandă să fim atenți și la cinci tertipuri care le permit hackerilor să fure conturile de Whatsapp, prin intermediul unor mesaje aparent nevinovate.

