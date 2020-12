Accidentul s-a petrecut duminică, în jurul orei 14.00. Polițistul aflat la volan, șef de post într-o comună din Vaslui, „a încălecat” sensul giratoriu și a dărâmat mai multe semne de circulație. Autoturismul a suferit avarii serioase.

În stare de ebrietate după o ceartă în familie, agentul s-ar fi certat și cu echipajul de la Rutieră sosit la fața locului. Agentul ar fi trecut și la amenințări, spunându-i colegului său care completa procesul verbal: „Dacă scrii ceva rău de mine, te împușc”.

Polițistul, aflat în timpul său liber, ar fi avut o alcoolemie de peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat în momentul producerii accidentului.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, Bogdan Gheorghiță, a declarat că în acest caz a fost deschis dosar penal pentru săvârșirea a trei infracțiuni, vătămare corporală din culpă, conducere sub influența băuturilor alcoolice și ultraj.

Dosarul va ajunge la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, având în vedere că persoana respectivă are calitate specială, adică face parte din cadrul Poliției Judiciare.

„Duminică, la ora 13.46 am fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN24A, în zona sensului giratoriu de la Crasna. Față de situația constatată s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, șoferul suferind o vătămare la un membru superior, și conducere sub influența băuturilor alcoolice. Totodată au fost înaintate documentele pentru a se face cercetări și pentru ultraj. În acest caz au fost dispuse și efectuări de verificări interne, având în vedere calitatea lui de polițist, pentru a se vedea dacă au fost abateri de la statutul polițistului”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

Citeşte şi:

Violența din teribilism între tineri, ignorată de autorități! Doi adolescenţi l-au ars de viu pe un tânăr, după ce l-au bătut ore în şir

Ce le promite Guvernul Cîțu tinerilor: bani pentru mutatul la țară, programe de afaceri, tabere sociale și „măsurarea stării de bine”

Mărturiile a opt cadre medicale din București care s-au vaccinat în prima zi: „Sper ca acest vaccin să ne aducă bucuriile înapoi. Mă întreabă nepoțica: «mamaia, când scăpăm de virus?»”

PARTENERI - GSP.RO Gigi Becali: „ A venit la mine unul cu funcție mare și a zis «Nu îmi mai place de nevastă! În fiecare zi am altă femeie»” » Ce răspuns i-a dat

PARTENERI - PLAYTECH Ce se întâmplă în România, după vaccinare. Americanii au făcut anunțul HALUCINANT

HOROSCOP Horoscop 28 decembrie 2020. Racii au nevoie de repere și, mai ales, de un respect autentic pentru adevăr

Știrileprotv.ro Cercel, despre cei care nu cred în vaccin: 'Dacă nu pricep că din acest virus se moare, e problema lor!'

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021