Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a anunţat că procurorii din cadrul Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au sesizat instanţa de judecată cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei în cazul lui Florin Simineanu. Poliţistul, aflat în arest la domiciliu, a fost acuzat de luare de mită.

Conform DNA, la data de 3 noiembrie 2025, Simineanu, în calitate de ofiţer de poliţie cu atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor pe linie de mediu, a efectuat un control la o societate din judeţul Constanţa. În urma verificărilor, au fost identificate mai multe nereguli, însă poliţistul a întocmit un proces-verbal fără a aplica vreo amendă contravenţională. Totodată, acesta l-a îndrumat pe directorul firmei să remedieze problemele constatate.

Ulterior, pe 12 noiembrie 2025, Simineanu i-a solicitat directorului general al societăţii o sumă de 20.000 de lei sau, alternativ, 25.000 de lei, pentru a evita sancţionarea firmei. Poliţistul a fost prins în flagrant pe 28 noiembrie 2025, când primea suma de 5.000 de euro, echivalentul a 25.000 de lei.

„În prezenţa avocatului, inculpatul Simineanu Florin a declarat expres că recunoaşte comiterea faptei reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv o pedeapsă de 3 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani”, au transmis procurorii DNA.

Pe lângă pedeapsa cu suspendare, Simineanu a primit interdicţia, pentru o perioadă de patru ani după rămânerea definitivă a sentinţei, de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exercitarea autorităţii de stat şi de a lucra în cadrul Poliţiei Române.

De asemenea, poliţistul a acceptat să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pentru o perioadă de 60 de zile. Dosarul de urmărire penală şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost înaintate Tribunalului Constanţa

