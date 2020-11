”A venit la noi, i-am dat mâncarea pe care am avut-o gătită pentru serviciu. A mâncat, după care nu a mai plecat deloc”, a explicat polițistul Adrian Hoza pentru Antena 1.

Agentul a demarat pe Facebook campania de a-i găsi un stăpân, iar Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a preluat-o pe pagina oficial. Max, așa cum a fost botezat patrupedul de agentul de circulație, a ajuns la noua familie, nu înainte de a trece pe la salonul de frizerie canină.

”Pentru Max (botezat așa de colegii noștri)…nu a fost #vineri13! Într-adevăr, a avut o zi lungă, dar a fost o zi care i-a schimbat viața. La ora aceasta doarme deja în sânul unei familii cumsecade din comuna Cășeiu”, au postat pe Facebook reprezentanții IPJ Cluj.

”De luni, de la ora 05:00, de când satul Mintiu Gherlii a fost carantinat, am fost prezent în filtrul rutier instituit la intrarea/ieșirea din localitatea Mintiu Gherlii, iar un câine ,,ne-a dat târcoale”. Văzându-l înfometat, i-am dat mâncarea mea pentru acea zi, iar de atunci a fost de neclintit din acolo, noaptea dormind sub mașina de poliție. Toți colegii din filtru au avut câte ceva (sandwich-uri – n.red.) de împărțit cu el. Vineri, după o postare pe un site de socializare, am reușit să-i găsesc un stăpân, un mare iubitor de animale. Până să ajungă la acesta, am făcut o mică oprire la un salon din Gherla, administratorul exprimându-și dorința de a-i face un toaletaj complet cățelului Max”, a relatat polițistul Adrian Hoza, citat pe pagina IPJ Cluj.

,,Iți merge direct la suflet! Un mod extraordinar de a încheia o săptămână ordinară. Ce oameni faini!” ? – reflectând la… Publicată de Inspectoratul de Politie Judetean Cluj pe Vineri, 13 noiembrie 2020

