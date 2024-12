Șoferul făcea drifturi pe drumurile publice

Conform articolului 57 din legea circulației, conducerea unui vehicul cu imprudență sau într-o manieră care expune oamenii și proprietatea la pericol este strict interzisă.

The competent authorities apprehended a vehicle and its driver for reckless driving, which endangered lives and public and private property. Legal measures were taken, resulting in a judicial ruling to confiscate the vehicle. The Ministry of Interior affirms its commitment to… pic.twitter.com/cRm14Z6wSw — Ministry of Interior - Qatar (@MOI_QatarEn) December 17, 2024

În Qatar, consecințele legale pentru conducerea imprudentă a unui vehicul sunt severe. Printre aceste consecințe se numără închisoare, de la 1 la 3 ani, amenzi între 10.000 și 50.000 de riali qatarieni sau chiar combinația acestor două sancțiuni.

Vehiculul teribiliștilor a fost confiscat de poliție

Ministerul de Interne și-a subliniat angajamentul ferm de a menține siguranța publică, avertizând că persoanele care se angajează în astfel de comportamente periculoase la volan vor suporta consecințe juridice stricte.

Conform sursei citate, confiscarea vehiculului servește drept avertisment pentru alți potențiali infractori cu privire la consecințele grave ale încălcărilor regulilor de circulație.

