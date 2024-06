„Guvernul României nu îndeplinește în totalitate standardele minime pentru eliminarea traficului de persoane” se arată în ultimul Raport al Departamentului de Stat al SUA.

În document se mai precizează că eliminarea prescripţiei speciale a dus la închiderea mai multor dosare de trafic, iar într-unul dintre ele, fostul șef al Poliției Mizil, acuzat de folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual şi de favorizarea făptuitorului, a scăpat nepedepsit după ce faptele s-au prescris.

Raportul SUA avertizează că România are o problemă cu complicitatea micilor funcționari la infracțiunile de trafic de persoane şi exemplifică, printre altele, cu cazul a „doi polițiști care au ignorat acuzațiile unei victime ale traficului sexual de copii şi sunt urmăriţi penal pentru abuz în serviciu, fals intelectual, favorizarea făptuitorului și neglijență în serviciu”. Acesta este cazul lui Ildiko*.

„Trăiam în mizerie, cu şobolani şi eram tratată ca o slugă”

De la 14 ani, Ildiko a fost vândută de tatăl ei unor bărbaţi care-şi căutau „neveste”. O dădea pe 50 de lei şi câteva sticle de băutură. Primul „cumpărător” a fost Lorand Majlat, unde fata a stat din august 2018 şi până în iunie 2020. Când reuşea să fugă de acolo, ea se întorcea acasă, iar tatăl ei o revindea, fie lui Lorand, fie altor bărbaţi.

În august 2019, Ildiko a reclamat la poliţie că e amenințată de Lorand Majlat „cu bătaia și cu cuțitul, dacă nu mă întorc la el”. Agentul principal de poliţie Istvan Lorincz a deschis un dosar penal, pentru ameninţare, dar în cinci luni, ancheta lui s-a rezumat la audierea şi reaudierea victimei. În acest timp, fata a ajuns din nou în casa agresorului, şi apoi şi-a retras plângerea, iar poliţistul a clasat dosarul.

Câteva luni mai târziu, în ianuarie 2021, tatăl a vândut-o pe Ildiko, pe două lăzi de bere, lui Istvan Majlat. Acesta a dus-o în casa lui, din comuna Poeni, unde „trăiam în mizerie, cu şobolani. Eram bătută de Istvan Majlat şi de mama lui şi tratată ca o slugă. Mă obligau să am grijă de cai, să car bălegarul, să dau apă animalelor. Apa o aduceam, într-o găleată mare, de la o fântână care era foarte departe”, a declarat victima, în ancheta DIICOT.

Ea a mărturisit şi că Istvan Majlat a forțat-o să întrețină raporturi sexuale cu el, „mi-a ținut mâinile la spate, eu am încercat să mă împotrivesc, dar n-am avut curajul să țip, iar când i-am spus că nu vreau, mi-a răspuns că nu contează, pentru că sunt nevasta lui”.

Într-o zi, fetei i s-a făcut rău şi a leşinat, iar Istvan Majlat a sunat la 112. Ildiko a fost dusă cu Salvarea la spitalul din Târgu Secuiesc, unde a stat internată două zile, cu diagnosticul „tulburări nespecificate comportamentale și emoționale cu debut de obicei din copilărie și adolescență, parazitoză intestinală și pediculoză (păduchi – n.r.)”. Când a fost externată, mama lui Majlat a luat-o şi a dus-o înapoi, în Poeni.

Pe Ildiko n-au ajutat-o nici poliţiştii, nici cei din spital. A făcut-o, în schimb, un om simplu, un şofer căruia fata i-a cerut ajutorul, atunci când a reuşit să fugă de la noul traficant.

Cum a ajutat-o șoferul căruia i s-a făcut milă de Ildiko

Era în mai 2021. „I-am cerut voie lui Istvan Majlat să merg să aduc apă şi m-am dus până la fântână, am lăsat găleata acolo, și apoi am fugit spre şosea, unde am oprit o mașină”, povesteşte Ildiko. „Eram foarte speriată, i-am spus şoferului că mi-e frică că o să mă prindă un bărbat, iar el m-a băgat repede în mașină şi a plecat”.

Șoferul, care a rămas neidentificat, a oprit apoi maşina la o terasă din Sânzieni, comuna învecinată. Angajatul de acolo a declarat în anchetă că în acea zi „au intrat în bar două persoane, un bărbat în jur de 40 de ani și o tânără, mai mică de înălțime, ce părea să aibă maxim 18 ani. Era tăcută, îmbrăcată neîngrijit și nu avea nici un bagaj”.

Şoferul l-a rugat pe cel de la bar să cheme un taxi, ca s-o ducă pe fată până în Târgu Secuiesc. I-a spus că va plăti el cursa şi „zece minute, cât au așteptat pentru taxi”, spune angajatul, „bărbatul a cumpărat un suc, un cappuccino și un sandvici pentru fată. Mi-a zis că îi e milă de ea şi părea îngrijorat de starea ei”.

Cum se dă clasare, cu o declaraţie falsificată

Istvan Majlat a venit după Ildiko în Târgu Secuiesc, amenințând că o va ucide dacă o găseşte. După vreo două săptămâni de căutări, a dat de ea pe o stradă din oraş şi a început să o înjure şi să o lovească. Fata a fugit şi s-a ascuns într-un local din apropiere, rugând-o pe angajata de acolo să cheme poliţia.

În aceeaşi zi, Ildiko a făcut plângere împotriva lui Majlat la Poliţia din Târgu Secuiesc, iar dosarul a ajuns la agentul principal Istvan Lorincz, cel care „anchetase” şi ameninţarea din 2019. El a început urmărirea penală pentru infracţiunea de „violenţă în familie” apoi, modus operandi, timp de şase luni el n-a mai anchetat nimic.

Abia pe 10 noiembrie 2021 poliţistul a redeschis coperţile dosarului, ca să depună înăuntru o declaraţie prin care Ildiko îşi retrăgea plângerea. Numai că fata era la Timişoara în ziua aceea, iar declaraţia era semnată, şi în dreptul numelui ei, de către tatăl ei.

Audiat, bărbatul a declarat că a iscălit hârtia, care era deja completată, pe treptele de la intrarea în sediul poliţiei. „Nu știam ce scrie”, a spus tatăl lui Ildiko, „fiindcă am probleme cu ochii şi nu văd bine. Domnu poliţist mi-a zis doar să semnez, fără să-mi spună şi de ce semnez”.

A comis patru infracţiuni dintr-un foc, ca „să-şi mai uşureze munca”

A doua zi, în baza acestei declaraţii, poliţistul a întocmit un referat cu propunerea de clasare, pe care l-a înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc. Dar procurorul i-a trimis dosarul înapoi, spunându-i să continue ancheta.

Oficial, existau suspiciuni în legătura cu influenţa pe care tatăl o avea asupra fetei. Neoficial, era imposibil ca Ildiko, care semnase plângerea iniţială cu amprenta degetului mare, fiind analfabetă, să înveţe să-şi scrie numele, în doar şase luni.

Polițistul Istvan Lorincz a comis infracțiunile de fals intelectual, participație improprie la fals în înscrisuri oficiale, uz de fals şi favorizarea făptuitorului, iar „scopul urmărit de inculpat cu intenţie a fost acela de a obţine o soluţie de clasare care să-l mai exonereze de un dosar de cercetare penală, care să-i mai uşureze munca, acceptând însă că, prin această modalitate de a obţine o soluţie de clasare, îl favorizează şi pe făptuitorul Majlat Istvan”, spun judecătorii de la Curtea de Apel Braşov.

Singurul poliţist care a realizat că minora e agresată sexual

„Minora s-a luptat, cu toate puterile ei, să nu mai fie abuzată”, notează judecătorii, „a fugit de mai multe ori de la abuzatorul ei, a avut curajul să formuleze plângeri la organele de poliţie, fiind extrem de ambiţioasă în a-şi căuta dreptatea”.

Prima plângere depusă de Ildiko la Poliţia din Târgu Secuiesc a fost în aprilie 2019, când a reclamat că a fost bătut de Lorand Majlat, primul ei „cumpărător”. După şapte luni, un agent de poliţie a chemat-o pe fată să o audieze; ea a spus că s-a împăcat cu agresorul şi că-şi retrage plângerea, iar dosarul a fost clasat.

Însă acel poliţist, în baza declaraţiei minorei, s-a sesizat din oficiu şi, după patru zile, a început urmărirea penală pentru infracţiunea de „act sexual cu un minor”. Într-un final, acest dosar avea să-i aducă salvarea lui Ildiko. Dar până atunci, calvarul ei a continuat…

„O pasivitate ce depăşeşte orice limită, a oricărui organ de cercetare penală”

Pe 26 noiembrie 2019, dosarul i-a fost repartizat agentului de poliție Isabela Loredana Moroianu. Absolventă a unei facultăţi de Drept, ea se angajase în MAI în iunie 2016, ca ajutor de şef de post într-o comună din Covasna. La scurt timp, Moroianu a obţinut avizul de poliţie judiciară, iar în august 2019, a fost mutată la Biroul Investigaţii Criminale (BIC) din Poliţia Târgu Secuiesc.

Deşi „nu avea experienţa necesară pentru a-şi desfășura activitatea în cadrul BIC”, după cum a mărturisit un coleg, în procesul ce a urmat., polițista se ocupa de cazurile în care erau reclamate infracţiuni săvârşite asupra minorilor.

Ea a ţinut dosarul lui Ildiko la sertar timp de 8 luni, şi abia în iulie 2020 a dispus prima audiere a victimei. Fata a declarat că „a fost violată, că a fost amenințată cu briceagul şi că i-a fost frică să reclame aceste aspecte, aspecte care sunt consemnate în declarația scrisă chiar de către inculpată (poliţista Isabela Loredana Moroianu – n.r.)”.

Mai departe, „după luarea acestei declarații, (poliţista) nu a avut nicio reacție, continuând exploatarea și abuzul minorei chiar şi din cauza acestei pasivității, a acestei lipse de reacție”, subliniază magistraţii care a condamnat-o pe Moroianu, în motivarea deciziei lor.

La o săptămână de la declaraţie, poliţista a trimis-o pe Ildiko la o examinare medico-legal, apoi a pus la dosar rezultatul examinării şi l-a băgat la loc, în sertar. „Nu a administrat niciun mijloc de probă”, dovedind „o pasivitate care depăşeşte orice limită, a oricărui organ de cercetare penală, chiar şi a unuia aflat la început de drum, ca inculpata”, notează judecătorii.

După ancheta ratată, poliţista a devenit şefă, prin concurs

Curtea de Apel Braşov spune că, în cazul poliţistei, există „o legătură directă de cauzalitate între omisiunea de a se extinde urmărirea penală pentru viol sau de a se sesiza DIICOT, ce ar fi condus la o posibilă arestare preventivă a autorului (ceea ce s-a şi întâmplat, după declinarea cauzei) şi la luarea de măsuri de protecţiei faţă de minoră, constând în plasarea în centru de protecţie a victimelor şi pentru minori (ce au şi fost luate, după sesizarea DIICOT), măsuri ce cu siguranţă ar fi împiedicat traficarea ulterioară a minorei, lăsată fără nicio protecţie din partea legii penale prin inacţiunile culpabile ale inculpatei”.

Un coleg al Isabelei Moroianu declara, la proces, că „la Poliţia Târgu Secuiesc nu se mai înregistrase vreun caz de viol, de aproximativ 10 ani”, iar în aceste condiţii, spun magistraţii, „inculpata, aflată la începutul carierei şi cu aspiraţii de ofiţer, aflându-se în faţa unei astfel de provocări profesionale, a ales să nu facă nimic”.

Ceva a făcut poliţista, însă nu în dosar: în decembrie 2021, ea a promovat, prin concurs, în funcţia de şef al Biroului Investigaţii Criminale din Poliţia Târgu Secuiesc.

Poliţiştii au primit pedepse simbolice

Și a mai făcut ceva poliţista Moroianu: în octombrie 2020 a propus, iar procurorul de caz a aprobat reunirea dosarului lui Ildiko cu cel în care Istvan Lorincz falsificase declaraţia victimei, iar astfel, cauza a ajuns la un alt agent de poliție.

În noiembrie 2021, dosarul a fost declinat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc în favoarea celor de la DIICOT – Biroul Teritorial Covasna care, văzând lehamitea foştilor „anchetatori”, i-au pus sub acuzare pe cei doi poliţişti şi i-au trimis în judecată, laolaltă cu traficanţii. Tribunalul Covasna a decis să-i judece separat.

Pe lângă infracţiunile legate de falsificarea declaraţiei, poliţistul Istvan Lorincz a fost acuzat şi de abuz în serviciu, pentru că a omis să se sesizeze din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de act sexual cu un minor. El a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel Braşov, la 2 ani și 11 luni cu suspendare, fiind obligat să presteze 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Anul trecut, când dosarul încă se judeca pe fond, Istvan Lorincz s-a pensionat din poliţie.

Acuzată doar de neglijență în serviciu, Isabela Moroianu a primit, prin aceeaşi sentinţă a Curţii de Apel Braşov, 10 luni de închisoare. Instanţa a dispus amânarea aplicării pedepsei şi a obligat-o pe poliţistă să execute 45 de zile de muncă în folosul comunităţii.

Legea privind privind Statutul polițistului prevede că, „atunci când s-a dispus (…) amânarea aplicării pedepsei, (…) polițistul este repus în funcția deținută și în toate drepturile avute la data punerii la dispoziție sau suspendării, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziție sau suspendării”.

În iunie anul trecut, tatăl lui Ildiko a fost condamnat definitiv la 12 ani de închisoare, pentru trafic de minori şi complicitate la viol, iar Lorand Majlat şi Istvan Majlat, la 9 ani şi 3 luni de închisoare, pentru trafic de minori şi viol.

* Acesta nu este numele real al victimei, căreia îi protejăm identitatea.

