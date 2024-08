„Este vorba despre cumpărarea istorică (…) a 96 de elicoptere de atac şi de luptă AH-64E (de tip) Apache”, anunţă Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Valoarea tranzacţiei se ridică la „zece miliarde dolari” (9,16 miliarde de euro), anunţă ministrul.

Este vorba despre un nou contract semnat recent de Varşovia cu Statele Unite în cadrul unei modernizări a armatei poloneze, accelerată de invazia Ucrainei de către Rusia.

