Articol de Raphael Minder (Varșovia).

Andrzej Duda a declarat că este „evident” că președintele Donald Trump ar putea redistribui în Polonia focoasele nucleare americane stocate în Europa de Vest sau în SUA, o propunere pe care președintele polonez a declarat că a discutat-o recent cu Keith Kellogg, trimisul special al SUA pentru Ucraina.

„Frontierele NATO s-au deplasat spre est în 1999, deci 26 de ani mai târziu ar trebui să existe și o deplasare a infrastructurii NATO spre est. Pentru mine, acest lucru este evident”, a declarat Duda într-un interviu acordat Financial Times. „Cred că nu este vorba doar de faptul că a venit timpul, ci și de faptul că ar fi mai sigur dacă aceste arme ar fi deja aici”.

Duda speră să relanseze un proiect de partajare nucleară pe care l-a prezentat fără succes administrației fostului președinte Joe Biden în 2022. Regimul comunist polonez a găzduit focoase nucleare sovietice în timpul Războiului Rece, dar stocarea unor astfel de arme din nou aproape de frontierele Rusiei – de data aceasta sub controlul SUA – ar fi considerată o amenințare gravă de către Kremlin. Duda a declarat că este la latitudinea lui Trump să decidă unde să desfășoare armele nucleare americane, dar a amintit anunțul președintelui Vladimir Putin din 2023 că Rusia va muta arme nucleare tactice în Belarus, aliatul Moscovei în invazia Ucrainei. „Rusia nici măcar nu a ezitat când și-au relocat armele nucleare în Belarus”, a spus Duda. „Nu au cerut permisiunea nimănui”.

Recomandări Cum a ajuns în faliment o fabrică veche de 100 de ani, care putea produce 10 milioane de perechi de șosete pe an. „Era o activitate uriașă, în trei schimburi”

Apelul lui Duda de a găzdui arme nucleare subliniază anxietatea crescândă din Polonia – împărtășită de alte țări din regiune – cu privire la Rusia care iese întărită din negocierile de pace cu Ucraina intermediate de Trump. Duda, care este, de asemenea, comandantul suprem al forțelor armate ale Poloniei, i-a făcut ecou premierului polonez Donald Tusk, spunând că țara ar putea obține alternativ o protecție mai bună din ideea președintelui Emmanuel Macron de a extinde „umbrela nucleară” a Franței pentru a acoperi aliații europeni. Dar Duda a turnat apă rece pe sugestia lui Tusk de săptămâna trecută că Polonia ar putea să-și dezvolte propriul arsenal nuclear. „Pentru a avea propria noastră capacitate nucleară, cred că ar fi nevoie de decenii”, a declarat președintele.

Duda a declarat, de asemenea, că nu poate lua în considerare posibilitatea ca Trump să revină asupra angajamentului luat în timpul întâlnirii lor de luna trecută privind menținerea trupelor americane în Polonia. „Îngrijorările legate de retragerea prezenței militare a SUA din Polonia nu sunt justificate. Suntem un aliat credibil pentru SUA și, de asemenea, ei au propriile interese strategice aici”, a spus el.

Recomandări Care sunt pașii pe care Ucraina și Rusia ar trebui să îi respecte pentru a ajunge la un armistițiu durabil STUDIU

Președintele polonez a mai spus că nu consideră că Trump poartă negocieri pro-Moscova pentru a forța Kievul să înceteze luptele. „Aceasta nu este o diplomație delicată, acesta este un joc dur, dar opinia mea nu este că președintele Trump este doar amabil și blând cu Rusia”, a spus Duda. „Cred că aplică instrumente împotriva Rusiei, chiar dacă poate nu sunt la fel de puternice și vizibile precum cele pe care le folosește împotriva Ucrainei”. „Nimeni nu a reușit până acum să oprească acest război, așa că haideți să îi dăm președintelui Trump o șansă”.

La sfârșitul săptămânii trecute, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, s-a certat cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și cu aliatul lui Trump, Elon Musk, pe rețelele de socializare, cu privire la accesul Ucrainei la sistemul de sateliți Starlink al lui Musk, Musk calificându-l pe Sikorski drept un „om mic”. Tusk a intervenit pentru a face apel la aliații Poloniei să dea dovadă de respect față de partenerii mai slabi, mai degrabă decât de aroganță. În schimb, Duda l-a criticat pe Sikorski pentru intervenția „complet inutilă” asupra Starlink. „Nu discuți cu administrația americană pe Twitter, o faci prin canale diplomatice”, a spus el.

Recomandări Lupta pentru supraviețuire a femeilor în România comunistă, când produsele pentru igienă intimă sau contraceptivele erau rarități: „Mai foloseam cârpe, dar de multe ori nu aveam din ce rupe”

Duda, nominalizat de partidul de opoziție Lege și Justiție (PiS), a fost în conflict cu coaliția lui Tusk de când aceștia au câștigat alegerile parlamentare din 2023. El a opus în mod repetat un veto agendei de reformă a lui Tusk, cu ajutorul judecătorilor numiți de PiS care alcătuiesc Curtea Constituțională. Întrebat dacă administrația Trump ar putea influența alegerile prezidențiale poloneze din mai, Duda a declarat că este „convins că polonezii își vor lua propriile decizii”. Dar și-a exprimat îngrijorarea cu privire la un rezultat contestat al alegerilor, precum cel din România, având în vedere că judecătorii vor trebui, de asemenea, să valideze rezultatele poloneze. „Nu există nicio îndoială că în prezent avem de-a face cu o criză constituțională foarte gravă în Polonia”, a declarat Duda. „Ceea ce s-a întâmplat în România este foarte îngrijorător și nu îndeplinește standardele democratice europene”.

Curtea Constituțională a României a interzis candidatura candidatului de extremă-dreapta Călin Georgescu după anularea victoriei sale din primul tur în urma acuzațiilor că a beneficiat de o campanie ilegală orchestrată de Moscova. Președintele polonez a acuzat Comisia Europeană că închide ochii la conflictul instituțional din Polonia, după ce ar fi întreprins „multe acțiuni” pentru a-l readuce pe Tusk la putere în 2023. „Comisia Europeană se preface acum că nu vede acest lucru”, a spus Duda. „Și știți de ce? Pentru că prim-ministrul Tusk este membru al aceluiași partid european ca majoritatea membrilor Comisiei Europene, împreună cu președintele acesteia (Ursula von der Leyen)”.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Regele Charles, investiție de 3 milioane de dolari. Ce a făcut de dragul Camillei

Urmărește-ne pe Google News