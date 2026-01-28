Tragedia a avut loc luni, în localitatea Poiana Mărului din judeţul Braşov. Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a transmis un mesaj de condoleanţe, subliniind durerea acestui moment.

„Sunt misiuni care salvează vieţi şi sunt misiuni care îţi schimbă viaţa pentru totdeauna. Există intervenţii pentru care nu suntem niciodată pregătiţi. Acelea în care răspundem apelului datoriei, fără să ştim că misiunea poate deveni cea mai dureroasă din viaţa noastră”, au scris oficialii DSU pe Facebook.

Accidentul rutier din Brașov s-a produs atunci când un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani a ieşit de pe carosabil şi s-a răsturnat.

„Din primele date, conducătorul autoturismului ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, în condiţii ce urmează a fi lămurite în cadrul anchetei. Vehiculul a ieşit în afara părţii carosabile şi s-a răsturnat”, a precizat Poliţia Braşov.

În urma impactului, pasagerul din dreapta faţă, o fată de 14 ani, a suferit leziuni grave. „Personalul medical sosit la faţa locului a declarat decesul”, au transmis reprezentanţii IPJ Braşov.

Pe bancheta din spate se aflau patru copii, cu vârste între 9 şi 14 ani, care au suferit doar răni minore, la fel ca şi şoferul.

Durerea pompierului, care a fost nevoit să intervină la propria tragedie, a fost descrisă de DSU: „La locul accidentului, dincolo de uniformă şi proceduri, s-a aflat un tată care îşi pierdea fiica de doar 14 ani. Este o suferinţă care depăşeşte cuvintele şi orice formă de înţelegere. O durere care rămâne dincolo de intervenţii, rapoarte şi timp”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE