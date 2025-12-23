Salvatori uciși de o dubă românească pe autostradă, în Ungaria

Un polițist maghiar aflat în zi liberă și un pompier român, tot în afara serviciului, au murit luni dimineață într-un accident cumplit produs pe autostrada M1, pe sensul spre Budapesta, în apropiere de localitatea Bőny, în vestul Ungariei.

Potrivit publicației Blikk, cei doi bărbați opriseră pe banda de urgență după un accident ușor, pentru a îndeplini formalitățile necesare, când au fost loviți în plin de un microbuz care circula cu viteză mare.

Accidentul inițial, apoi tragedia. Polițistul maghiar, tată a trei copii, a murit sub ochii familiei

Conform primelor reconstituiri, polițistul maghiar, tată a trei copii, conducea un Opel pe banda rapidă, când mașina sa a fost lovită de pompierul român. În urma impactului, ambele vehicule au fost proiectate în parapetul de protecție, după care șoferii au tras pe dreapta, pe banda de urgență.

Cei doi bărbați coborâseră din mașini, își puseseră vestele reflectorizante și completau documentele necesare când, din motive încă neștiute, o dubă înmatriculată în România a pătruns pe banda de urgență.

A lovit mai întâi remorca, apoi i-a izbit pe cei doi bărbați, oprindu-se abia la aproximativ 30 de metri distanță. Polițistul maghiar a fost aruncat pe capotă, apoi proiectat într-un șanț. În mașină se aflau soția sa, una dintre fiice și prietenul acesteia, care au asistat neputincioși la tragedie.

Impactul a fost devastator: partea stângă a Opelului a fost complet distrusă, iar ușile din față și din spate au fost smulse.

Potrivit tenyek.hu, microbuzul l-a lovit mai întâi pe șoferul român, apoi pe cel maghiar.

Salvatorii au încercat minute în șir să le salveze viața

Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului, fiind solicitat și un elicopter SMURD.

Salvatorii au încercat minute în șir să le salveze viața celor doi bărbați, însă rănile suferite au fost incompatibile cu viața, iar ambii au murit la locul accidentului.

Familia polițistului, dar și conducătorul dubei au fost transportați la spital cu răni ușoare.

Poliția ungară a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

În urmă cu câteva luni, tot pe autostrada M1 din Ungaria, trei români au murit şi un altul a fost rănit într-un accident produs în apropiere de Herceghalom, după ce mașina în care se aflau a intrat cu viteză într-un parapet și apoi a ajuns într-un șanț.

Doi dintre ei erau frați și plecaseră la muncă în Franța.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE