Este pentru prima dată din 2003 când populația Beijingului este în scădere, potrivit noilor cifre anunțate de autoritățile chineze. Capitala Chinei are o populație de 21 de milioane de locuitori, cifre care se referă la rezidenții permanenți ai orașului și nu includ numărul mare de lucrători migranți care călătoresc din provinciile lor de origine în căutarea oportunităților economice.

Raportul autorităților de la Beijing de pe 22 martie arată că rata mortalității din oraș a crescut la 5,72 decese la 1.000 de locuitori, în timp ce rata natalității a scăzut la 5,67 nașteri la 1.000 de persoane. Demografii au spus că trecerea la o tendință negativă este în conformitate cu tendințele naționale de scădere a natalității.

„Având în vedere costul ridicat al vieții și educației și nivelul de educație din Beijing, este foarte normal ca rata natalității rezidenților permanenți să fie scăzută”, a spus Xiujian Peng, cercetător la Centrul de Studii Politice de la Universitatea Victoria din Australia.

Guvernul Partidului Comunist din China se străduiește să inverseze tendința și să prevină impactul economic al îmbătrânirii populației.

Datele oficiale de anul trecut au arătat că rata natalității din China a scăzut la 6,77 nașteri la 1.000 de locuitori, cea mai scăzută înregistrată până acum.

Timp de zeci de ani, politica privind copilul unic a fost aplicată cu fermitate în China, fiind ridicată în anul 2016.

Autoritățile încurajează acum cuplurile să aibă mai mult de un copil, dar oamenii evită să-și mărească familiile, unul dintre factorii invocați fiind creșterea costului vieții.

Schimbările legislative și reformele sociale – inclusiv accesul sporit la asistența medicală maternă și fertilizările in vitro, reducerea birocrației privind înregistrarea nașterilor, stimulente financiare și descurajarea avorturilor – nu au reușit să inverseze tendința.

„Este prea greu să te căsătorești și să ai copii pentru a trăi o viață stabilă. Am fost admis la o universitate din Beijing și am rămas la muncă. În ultimii câțiva ani, mediul economic nu a fost bun, îmbătrânesc. Am fost concediat de câteva ori. Am fost șomer trei luni anul acesta înainte să-mi găsesc un loc de muncă, iar salariul meu era doar jumătate din ceea ce era înainte. Este imposibil să cumperi o casă în Beijing”, a declarat un locuitor în vârstă de 42 de ani al capitalei chineze, care a venit în oraș din mediul rural.

Nu este clar ce impact a avut valul de cazuri și decese de COVID din China asupra cifrelor publicate miercuri. Datele s-au bazat pe un sondaj început la 1 noiembrie înainte de apariția majorității cazurilor de infectare din China. Raportul nu a precizat cât a durat sondajul.

