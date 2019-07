Populaţia Uniunii Europene a ajuns la aproape 513,5 milioane de persoane la 1 ianuarie 2019, de la 512,4 milioane persoane la 1 ianuarie 2018. Cele mai mari scăderi ale populaţiei au fost înregistrate în Letonia (minus 7,5 la mia rezidenţi), Bulgaria şi Croaţia (ambele cu minus 7,1 la mie), România (minus 6,6 la mie) şi Lituania (minus 5,3 la mie), arată datele publicate miercuri de Eurostat, potrivit economica.net.

Mai exact, populaţia a crescut în 18 state membre şi a scăzut în zece. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Malta (plus 36,8 la mia de rezidenţi), Luxemburg (plus 19,6 la mie), Irlanda (plus 15,2 la mie), Cipru (plus 13,4 la mie), Suedia (plus 10,8 la mie), Slovenia (plus 6,8 la mie), Belgia (plus 6,1 la mie), Spania şi Olanda (ambele cu plus 5,9 la mie) şi Marea Britanie (plus 5,6 la mie).

În total, populaţia Uniunii Europene a crescut cu 1,1 milioane de persoane în cursul anului trecut, sau 2,1 la 1.000 de rezidenţi.

Datele Eurostat arată că România se numără şi printre statele membre UE cu cea mai mare mortalitate, pe primul loc fiind Bulgaria (15,4 decese la 1.000 de rezidenţi), urmată de Letonia (15 la mie), Lituania (14,1 la mie), România (13,5 la mie) şi Ungaria (13,4 la mie).

