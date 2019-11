„A fost ca Ed Warner din serialul «Holly şi Benji», a întins piciorul şi l-a blocat pe Reca. Superparadă la şutul lui Sala, sigur în final la Vicari”. Reflexul în faţa polonezului, aflat la câţiva paşi în faţa lui, a fost nemaipomenit!

Radu crede însă că intervenţia cea mai grea din acest sezon a reuşit-o cu Napoli, la Elmas: „Cu acumularea experienţei, totul îmi va ieşi mai bine. Dar trebuie să lucrez psihic şi să fiu mai concentrat în timpul partidelor.

La şutul lui Sala de la distanţă, n-am văzut absolut nimic, am plonjat în dreapta din intuiţie şi în ultima clipă a mi-a apărut mingea. Iar la a doua ocazie, am vrut să ies pe centrare, poate că m-au orbit reflectoarele puţin şi am deviat balonul uşor în lateral. M-am descurcat, şi chiar foarte bine, la reluarea lui Reca din apropiere”.

GSP.RO Ce i-a cerut Țiriac lui Iohannis: „M-am dus ca un olog cu șapca în mână la el!”

HOROSCOP Horoscop 27 noiembrie 2019. Gemenii revin în atenția celor dragi