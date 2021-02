Portretul primarului- trambulină din Vatra Moldoviței. Trei angajări „fictive” și trei case prin donație

Comuna Vatra Moldoviței, o așezare cu aproximativ 4.000 de locuitori din județul Suceava, a devenit cunoscută la scară națională după ce s-a aflat că trei persoane au fost angajate anul trecut la primăria din localitate doar pentru a putea fi detașate rapid în diverse posturi la alte instituții din subordinea statului.



Pasajul pe la primărie era necesar atât pentru evitarea organizării unui concurs, cât și pentru că în sectorul bugetar angajările au fost blocate. Se aplică principiul un bugetar angajat la trei posturi vacantate.

Unul dintre beneficiari avea nevoie de statutul de funcționar public pentru a putea fi numit la șefia Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Iași. L-a obținut prin aceeași schemă, angajarea pentru câteva zile la Primăria Vatra Moldoviței.



Elena Iancu a fost angajată la Primăria din Vatra Moldoviței pe 16 decembrie, pe postul de administrator public. A stat trei zile, apoi a fost detașată la Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad.

a fost angajată la Primăria din Vatra Moldoviței pe 16 decembrie, pe postul de administrator public. A stat trei zile, apoi a fost detașată la Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad. Sebastian Mețler este tatăl lui Constantin Mețler, director general adjunct la Administrația Națională Apele Române. El a fost angajat la Primăria Vatra Moldoviței pe 22 iunie. A stat opt zile, iar de la 1 iulie 2020 a fost detașat la Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani.

este tatăl lui Constantin Mețler, director general adjunct la Administrația Națională Apele Române. El a fost angajat la Primăria Vatra Moldoviței pe 22 iunie. A stat opt zile, iar de la 1 iulie 2020 a fost detașat la Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani. Constantin Titianu își dă demisia din funcția de consilier județean PNL la Iași pentru a se angaja, în noiembrie anul trecut, pe un post de inspector la Compartimentul de Stare Civilă şi Resurse Umane din comuna Vatra Moldoviței. O lună mai târziu, cu statutul de funcționar public în buzunar, Titianu este delegat șef la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Iași, relatează stiridinbucovina.ro.

Probleme de integritate



Primarul comunei Vatra Moldoviței, Virgil Saghin

Toate angajările fictive au fost realizate sub semnătura primarului PNL Virgil Saghin, aflat la al patrulea mandat în fruntea comunei.

Cu o singură sincopă. În 2015, Agenția Națională de Integritate (ANI) descoperă că Saghin a semnat un contract din partea primărie pentru furnizarea de masă lemnoasă către o firmă la care era acționar. Este declarat incompatibil. După judecarea contestațiilor, decizia este declarată definitivă în decembrie 2016 și transmisă spre aplicare prefectului de Suceava. Saghin își pierde mandatul în 2017 și nu mai are voie să candideze pentru o funcție publică timp de trei ani.



Prosper om de afaceri cu conturile goale



Rămâne consilier personal al noului primar și revine în forță la alegerile din 2020, pe care le câștigă detașat în fața contracandidatului de la PSD, cu peste 90 la sută.



Liberalul este prezentat în presa locală drept un prosper om de afaceri local. Declarațiile de avere nu par să justifice acest statut. În declarația depusă pentru alegerile locale din septembrie 2020, Virgil Saghin notează: zero bani în conturi, zero venituri din partea firmei la care deține 40% din acțiuni – Dan-Gigi SRL, zero autoturisme, fără bijuterii sau alte bunuri de valoare.



Donația, cuvântul-cheie din declarațiile de avere



Totuși, situația materială a familiei Saghin se ameliorează de la declarație la declarație, potrivit portalului Agenției Naționale de Integritate. Din patru în patru ani, apar noi terenuri și noi case, cuvintele-cheie fiind mereu moștenire-donație.

În ultima declarație de avere, din 2020, putem număra trei case de locuit, toate trei obținute prin donație:

1999 – casă de locuit de 202 mp – donație

2010 – casă de locuit de 120 mp – donație

2020 – casă de locuit de 391 mp – donație (pe numele fiului său)



Aceeași metodă este aplicată parțial și la o lungă serie de terenuri deținute de familia Saghin.



În primele declarații de avere depuse figura și o pensiune turistică de 1.056 mp, care ulterior a fost trecută pe numele SRL-ului familial.



Reporterii Libertatea au încercat să obțină un punct de vedere din partea primarului. Virgil Saghin a răspuns la telefon, dar a închis brusc când a aflat cu cine stă de vorbă.

Citeşte şi:

Cimitir ilegal lângă Dunăre: mii de animale îngropate lângă un „incinerator”. Procurorii au găsit bălți de sânge și amoniu de 30 de ori mai mult decât valoarea admisă

Studentă la Medicină și voluntară la un centru de vaccinare din Constanța: „Mulți oameni vor să se vaccineze, vin și întreabă dacă au rămas doze”

Spitalul mobil de la Lețcani, de 13 milioane de euro, stă închis de aproape o lună și nu poate funcționa iarna. În saloane sunt temperaturi negative

PARTENERI - GSP.RO Momente groaznice la Australian Open! O dublă campioană, eliminată după ce i s-a făcut rău pe teren

Playtech.ro Moment rușinos la Românii au Talent. Alexandra Dinu s-a făcut de râs. Cum a reacționat Andra

HOROSCOP Horoscop 9 februarie 2021. Berbecii au mai mult curaj astăzi și vor îndrăzni să ajungă la finalul unui drum

Știrileprotv.ro Un cleric din Iran susține că cei care se vaccinează anti Covid-19 devin homosexuali

Telekomsport ŞOC în cazul care a cutremurat ţara! Nu a murit! Văzută în altă ţară:“Erau ochii ei, sunt sigur de ce am văzut”