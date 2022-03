Aceasta e replica dată de grănicerii de pe Insula Șerpilor când o navă rusească s-a apropiat de ei și i-a somat să se predea.

„Se pare că serviciul poștal național ucrainean a organizat un concurs între artiști pentru a obține cel mai bun design de timbru Russian Warship, go f*** yourself”. Aceasta este imaginea câștigătoare, scrie Hotnews, preluând postarea jurnalistului ucrainean pe rețeaua de socializare.

