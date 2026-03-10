O mașină cu o moștenire unică

Ferrari-ul 512 TR, care a aparținut celebrului baschetbalist Michael Jordan, a fost găsit într-un garaj, într-o stare avansată de degradare, dar cu o poveste captivantă care i-a crescut valoarea de colecție, potrivit Autobahn.

În februarie 1992, Michael Jordan a primit cheile unui Ferrari 512 TR negru. Mașina a fost martoră la momente memorabile din viața sportivului. Michael Jordan a fost fotografiat în mașină după meciul 5 din playoff-urile NBA din 1992 împotriva echipei New York Knicks. Fotograful său personal a realizat, de asemenea, imagini cu mașina la locuința sa din Highland Park, care au contribuit la crearea unei aure de legendă în jurul acesteia.

Însă, în octombrie 1995, Jordan a decis să vândă mașina, iar noul proprietar a fost Chris Gardner, omul de afaceri a cărui viață a inspirat filmul „The Pursuit of Happyness”.

Gardner a folosit frecvent mașina, personalizând-o cu o plăcuță de înmatriculare sugestivă: „Not MJ”. După acest moment, Ferrari-ul a continuat să scrie istorie, dobândind o identitate proprie în lumea colecționarilor auto.

Dispariție misterioasă în 2010

După ce a fost vândută la licitație în 2010 pentru o sumă relativ modestă, mașina a dispărut complet din atenția publicului. Speculațiile au fost numeroase: unii au sugerat că ar fi fost depozitată în așteptarea creșterii valorii, alții au bănuit că un defect mecanic ar fi dus la abandonarea sa. Lipsa informațiilor concrete a transformat Ferrari-ul într-un mister greu de deslușit.

Echipa din spatele canalului YouTube „We Are Curated”, un dealer auto de elită, cu sediul în Miami, Florida, a petrecut ani de zile urmărind indicii despre locul unde s-ar putea afla mașina. Deși au întâmpinat numeroase piste false, perseverența lor a dat roade.

O descoperire-cheie a venit atunci când au găsit un număr de telefon care i-a condus la soția actualului proprietar din California. Contactul telefonic a fost urmat de o vizită la fața locului, în aprilie 2025, unde echipa a găsit mașina care fusese lăsată neatinsă timp de 15 ani într-un garaj. Deși exteriorul era zgâriat, iar cauciucurile dezumflate, interiorul părea bine conservat.

Proprietarul inițial a fost împiedicat de probleme grave de sănătate să utilizeze sau să întrețină mașina. Mai mult, casa și vehiculul au supraviețuit unor incendii devastatoare care au afectat regiunea în ultimii ani.