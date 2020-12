Cu ocazia Crăciunului, părintele Constantin Necula l-a invitat la o emisiune specială pe portalul ortodox doxologia.ro – și difuzată în seara de Ajun de Antena 3 – pe marele actor Florin Piersic, dar și pe bunul său prieten, realizatorul TV Dan Negru.

Ajuns la vârsta de 84 de ani, Florin Piersic a povestit despre copilărie, carieră, dar și momentele grele care l-au încercat în viață. Printre ele și dispariția prematură a surorii sale, Lucia. În 1942, aceasta a plecat cu colegii ei la cules de plante pe malul Prutului, printre soldații de pe front.

Tragedia din familia lui Florin Piersic

Colega ei de bancă, Doina, s-a aruncat să facă baie în Prut, a început să țipe și a fost luată de un vârtej. Atunci, sora lui Florin Piersic, care era campioană la înot și avea 14 ani, a sărit după ea. Un bărbat s-a aruncat imediat după ele, dar a salvat-o doar pe Doina. Sora maestrului a fost găsită după 4 zile, în Basarabia, la 11 kilometri.

Florin Piersic a povestit în cadrul interviului pentru doxologia.ro, „o minune care mi s-a întâmplat”, în 1958, la 16 ani, după ce și-a pierdut sora.

„Am ajuns la Festivalul Filmului de la Paris. Și-acum e povestea cea mai frumoasă pe care nu o știți și o port în sufletul meu. M-am dus la Biserica Sacré-Coeur. Aveam 22 de ani, pe scări erau pictori care aveau șevalete cu desene. Eu atunci am trăit o minune! N-am spus-o niciodată”, își începe Piersic povestea.

„Deodată, în fața mea apare sora mea!”

„Mergând și uitându-mă la șevalete, doream să ajung la Sacré-Coeur să aprind o candeluță. Ei nu vindeau lumânări. Și uitându-mă în dreapta, stânga, urcând scările, deodată în fața mea apare sora mea! Care a murit înecată în Prut… Lucia Piersic! Îngropată la Cernăuți în 42. Îi văd chipul ei, făcut alb-negru din peniță, într-un tablou. Ea se uita la mine… Am vrut să-l întreb p-ăla, crezând că e o fotografie luată de cineva… Dar cine s-o ia, că eu aveam 22 de ani. Ea murise când eu aveam 7 ani. Era chipul ei și dedesubt, pe această schiță, scria cinci franci. Și-am zis că dacă o cumpăr și o duc mamei și tatălui meu e cel mai frumos cadou pe care pot să-l fac”, mai spune marele actor.

Aveam banii în buzunar pe care mi dăduse în fața lui Ion Popescu-Gopo, George Macovescu, ministrul cinematografiei. A murit la Revoluție… Aveam banii în buzunar, bani de cheltuieli, diurnă cum ar veni.



Florin Piersic, actor

„E una dintre amintirile cele mai fierbinți”

Marele actor al teatrului și cinematografiei românești a povestit cu lacrimi în ochi evenimentele din 1958.

„Am zis să mă întorc și-o cumpăr. Cât să zic că am mai mers… Patru, cinci scări. M-am uitat la un tablou, la altul, m-am uitat la Biserica Sacré-Coeur. M-am întors s-o cumpăr și nu mai era! Și-atunci m-am dus și-mi vine să plâng… E una dintre amintirile cele mai fierbinți, puternice. M-am dus la ăla și l-am întrebat în franceză unde e tabloul. «Acum câteva minute a venit o doamnă și l-a cumpărat!». Dar de ce n-a cumpărat nimic din restul pe care le avea el acolo? De ce tocmai ălă?! Am fost urmărit de povestea asta…”, a spus Piersic.

„Gândește-te la asta, că a fost o minune!”

Ajuns în România, de la experiența petrecută la Festivalul Filmului de la Paris, Florin, în vârstă de 22 de ani, i-a povestit mamei sale întâmplarea incredibilă de la Biserica Sacré-Coeur.

„Când am ajuns acasă, ce credeți că mi-a zis mama? «Florinel, știi de ce n-ai mai găsit-o? Pentru că ea era cu tine. Ea a vrut să te vadă!». Eu orice mi-a spus mama, am crezut-o! «Ea a fost cu tine! Și tu ai văzut-o pe ea… Când ai vrut să iei tabloul acela erai vrăjit că e sora ta. Gândește-te la asta, că a fost o minune! Că ea a vrut să fie cu tine! Cine te-a iubit mai mult din toată familia noastră? Lucica!». E prima dată când spun această întâmplare…”, a încheiat vizibil emoționat actorul.

