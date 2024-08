Marina Voica a povestit pentru Click!, despre relația cu Florin Piersic, actorul nestatornic în dragoste, care a bifat trei căsnicii. La un moment dat, s-a spus că cei doi ar fi fost iubiți, însă, în realitate, lucrurile au stat altfel.

„Eu și Florin suntem cam de o vârstă, eu am 77 de ani, el are 78, tare frumușei eram amândoi. Ne-am cunoscut în turnee, am avut și emisiune cu el, avea succes la femeile superbe din lumea artistică. Și pe mine m-a admirat enorm, dar niciodată nu a îndrăznit mai mult.

Pot spune că impuneam, din lumea artistică niciun actor nu s-a dat la mine. Iar între mine și Florin Piersic nu a fost o chimie a iubirii. Și acum mi-e tare drag de el, este din generația mea. Admirație și atât!”, a spus Marina Voica pentru Click.

Din 1993, Florin Piersic este căsătorit cu Anna Torok, contabilă de profesie, alături de care locuiește în Cluj.

„Mi-au ieșit în cale multe femei frumoase și mai toate îmi plăceau. Plecam mult de-acasă pentru filmări, repetiții, turnee şi mă îndrăgosteam când de una, când de alta. Stârneam intrigi și gelozii, dar niciodată n-am vrut să fac pe cineva să sufere”, dezvăluia el, într-un interviu pentru Formula AS.

Marina Voica și Laurențiu Cazan au trăit o frumoasă poveste de dragoste

Totuși, Marina Voica a trăit o poveste de dragoste cu Laurențiu Cazan. Cei doi au locuit împreună în 1984, atunci când artista avea 47 de ani, iar Laurentiu avea doar 23 de ani.

„Orice ar spune lumea, Laurențiu m-a iubit. Altfel, aș fi simțit și nu m-aș fi combinat cu un bărbat atât de tânăr. Ne-am iubit unul pe altul, într-un fel special, în care muzica ne lega și mai tare. Am cântat mult timp împreună. Pentru mine, Laurențiu este un geniu muzical”, spunea ea într-un interviu.

