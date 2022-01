Povestea Silviei, alpinista care a murit pe Albișoara Gemenelor, în Bucegi. Avea o geamănă, a urcat ca să o omagieze, de ziua lor

Moartea Silviei, o alpinistă experimentată și cunoscută în lumea iubitorilor de munte de la noi, a fost anunțată de Salvamont Bușteni, la o zi după ce tânăra plecase să facă traseul din Bucegi. Era a doua oară în cinci zile când mergea pe Albișoara Gemenelor, după ce urcase acolo și pe 7 ianuarie.

Atunci nu făcuse și bucata de traseu care presupunea și cățărare, așa că a decis să urce din nou și a postat un mesaj pe blogul personal, legat de ascensiune.

„Planul era să urc Albișoara Crucii 2A pentru ca găsisem un articol în blog-ul meu și am salvat toate info în iPhone ca să mă informez, dacă nu găsesc continuarea. Dar am nimerit în Albișoara Gemenilor 2A. Și am continuat așa! Am ales sa urc pe porțiunea cu gheață și puțină zăpadă, evitând porțiune cu mai multă zăpadă. Îmi place așa, deși teoretic e riscant.”, a scris Silvia.

În aceeași zi, pe Facebook, fata a mai postat un mesaj, în care anunța o nouă urcare pe același traseu și că i-ar plăcea să găsească tovarăș de aventură: „Ce experință solo. Vreau sa mă mai duc să mai încerc o data, caci condițiile mi s-au parut f f bune și faine. Poate solo, sau poate se oferă cineva sa vine cu mine ….”

Silvia și-a filmat ascensiunea de pe 7 ianuarie, chiar pe traseul pe care, 5 zile mai târziu, pe 12 ianuarie, avea să moară. „Să știți că sunt foarte antrenată și foarte echipată, nu fac așa, pur și simplu!”, spune Silvia, pe una dintre filmări.

Miercuri, fata a plecat de la Brașov pentru o nouă ascensiune, din nou singură. A doua zi își aniversa ziua de naștere și i s-a părut potrivit să-și omgieze sora geamănă, pe Iulia, cu o cățărare pe Albișoara Gemenilor.

„Pe la amiaza, aceasta nu a mai raspuns la telefon, iar familia a inceput sa se ingrijoreze. Salvamontistii din Busteni si Prahova au primit apelul de urgenta in jurul orei 18.00. O echipa aflata pe platou a incercat imediat sa plece spre Vf.Caraiman, dar viscolul puternic cu transport de zapada a facut imposibila deplasarea.

O alta echipa a plecat din Busteni pe urmele fetei, dar cand au ajuns in zona de creasta, vantul puternic a sters urmele celei disparute si aceasta nu a putut fi gasita.

Azi dimineata, pe lumina, o alta echipa a reusit sa localizeze victima. Era cazuta pe un versant SE-stic fara semne vitale.”, a scris pe Facebook Salvamont Bușteni. Deși a sosit un elicopter, salvamontiștii nu au reușit să recupereze corpul fetei joi, acest lucru întâmplându-se abia vineri de dimineață.

Într-un interviu pentru site-ul eclimb.ro, Silvia spunea în 2015: „Ma catar pentru ca nu pot SA NU ma catar. Ma catar pentru tot ce reprezinta pentru mine cataratul. Ma catar pentru ca daca nu m-as catara ar trebui sa imi fac abonament la un psihoterapeut, apoi la un doctor de oase, apoi la un doctor de muschi atrofiati si intepeniti … ”

În 2011, Silvia a avut un accident extrem de grav în Alpi, unde a căzut de pe o stâncă mai bine de 6 metri. Atunci a avut nevoie de multe luni de recuperare, dar n-a renunțat la cățărare. Acum, toți cei care au cunoscut-o o omagiază pe rețelele de socializare.

„Ani frumoși în lumina, draga mea Silvia Murgescu. Îți mulțumesc că mi-ai permis sa fac parte din viata ta. Îți mulțumesc pentru ce am învățat de la tine. Poate într-o dimensiune paralela, acum sărbătorim ziua ta și a Iuliei, împreună, cu Titus, cu Mamita cu Lizuca,cu Marius care a făcut tiramisu, prăjitură ta preferata. Noi am aprins lumânări, tu sufla în ele de acolo de sus. Te iubim.”

