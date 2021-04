Interviu cu un tânăr celebru pe YouTube care candidează la Primăria Londrei. Mesajul lui către votanții români: "Nu mă votați!"

Max Fosh este un tânăr cunoscut în mediul online datorită seriei sale de pe YouTube, intitulată „StreetSmart”. A absolvit Harrow School din Londra, una dintre cele mai prestigioase școli din lume, iar în 2014 a intrat la Universitatea Newcastle. Aici a studiat economie și finanțe timp de un an, și-a dat seama că nu-i place, așa că a schimbat profilul către literatură engleză. Până când a absolvit, în 2018, Max a încercat tot felul de joburi, de la prezentator radio la stația Universității până la barman și asistent de date într-o corporație.



Nu s-a regăsit la niciun job, așa că și-a îndreptat toate eforturile pentru a atinge succesul pe YouTube, spune el.



Drumul lui Max în online



Seria „StreetSmart” a fost lansată de Max în ultimul an de facultate. Inițial el a vrut să facă parte dintr-o grupare studențească care avea un show în social media, pe Facebook, unde studenții erau intervievați pe tot felul de subiecte, seara, când ieșeau în oraș. Max nu a fost acceptat ca prezentator, moment în care s-a hotărât să-și facă propriul show pe YouTube.



„Pur și simplu am împrumutat o cameră de filmat, am luat un microfon și am făcut asta. După câteva clipuri, oamenii mi-au spus că sunt amuzante și ar trebui să continui, așa că am continuat”, spune Max pentru Libertatea.



În timpul pandemiei, din cauza restricțiilor, YouTuberul nu a mai putut ieși pe stradă pentru a vorbi cu oamenii, așa că videourile sale au evoluat către tot felul de provocări absurde, așa cum le numește el. Spre exemplu, a devenit primul YouTuber care și-a cumpărat un sens giratoriu în Marea Britanie, având în vedere că în țară sunt foarte multe. Un alt clip de succes a fost cel în care și-a printat CV-ul pe mașină, pentru a obține un job la BBC Radio 1. Începând cu 12 martie 2021, Max Fosh a început să publice clipuri despre candidatura sa la primăria orașului Londra.



Cum poți să te înscrii în cursa pentru primăria Londrei



Pe 12 martie 2021, Max a postat un video de două minute în care și-a anunțat candidatura pentru alegerile din 6 mai, alături de alți 19 candidați. Unicul său obiectiv este de a-l bate pe Laurence Fox, de la Reclaim Party, candidatul care a terminat aceeași școală ca și Max, în ani diferiți, și care „este la fel de calificat ca el pentru a fi primar”. Laurence este un actor britanic și activist politic în Marea Britanie, care candidează la primărie pentru a lupta „împotriva corectitudinii politice extremiste”.



„Laurence merge pe ideea de libertate de expresie. Este o politică bună, vorbitul e important. Așa că voi vorbi și eu puțin acum, pentru a spune asta: în mod oficial, mi-am adăugat numele la lista pentru noul primar al Londrei. Cine credeți că va câștiga, un partid politic cu o sponsorizare de cinci milioane de lire sau un băiat de pe YouTube cu câteva sute de mii de abonați?”, a spus Max în clipul său de pe YouTube.



Pe 28 martie, Max a mai lansat un clip în care a explicat care a fost procesul prin care a putut intra în cursă. După ce alegerile locale au fost amânate din cauza pandemiei – ar fi trebuit să aibă loc anul trecut – legea pentru a candida a devenit mai permisivă. Un candidat trebuie să adune câte două semnături de la persoane cu drept de vot, versus 10 câte erau necesare înainte, din fiecare din cele 32 de districte, plus City-ul londonez.



Candidatul are nevoie și de un manager de campanie, dar și să depună un depozit de 10.000 de lire, bani pe care și-i poate lua înapoi doar dacă obține mai mult de 5% din voturi.

Cu ajutorul abonaților săi și al grupurilor de WhatsApp, Max a strâns semnăturile, colegul său de apartament, Dave, i-a devenit manager de campanie, iar suma necesară a depus-o din banii pe care i-a făcut exclusiv din YouTube.



De atunci și până în prezent, Max postează clipuri cu toate farsele pe care i le face contracandidatului său, ironizând faptul că „amândoi suntem niște tineri privilegiați”. Dincolo de clipurile sale cu umor, Max îi încurajează pe tineri să-și exercite dreptul la vot, indiferent de opțiunea lor. Explică mai multe în interviul acordat ziarului.



Max, în ziua în care și-a anunțat candidatura

Libertatea: Cum te-ai hotărât să candidezi la primăria Londrei?

Max Fosh: A fost o decizie spontană. Am văzut un articol pe BBC în care se explica ce trebuie să faci dacă vrei să intri în cursa pentru primăria Londrei. Mi-am spus: cred că pot să fac și eu asta. M-am documentat și am realizat că este posibil. Din momentul în care am citit acel material și până în clipa în care am depus toate documentele la Primăria Londrei au trecut aproximativ două săptămâni. Am primit foarte mult ajutor de la abonații mei, cei care s-au uitat la videourile mele, nu aș fi reușit fără ei.



„Amândoi suntem doi băieți privilegiați, fără experiență politică”



– Care este istoria ta cu Laurence Fox și de ce este important să-l bați în aceste alegeri?

– Nu am nicio istorie cu Laurence Fox. Amândoi am făcut aceeași școală, venim din medii asemănătoare, amândoi suntem privilegiați, am crescut având multe oportunități. Am realizat că nu-l voi bate pe Sadiq (Sadiq Khan, primarul actual al Londrei, n.r.), nu voi deveni primarul Londrei, nici nu-mi doresc să devin primarul Londrei, așa că mi-am spus – dacă tot candidez, ar fi bine să am un adversar, să am cu cine „lupta” din punct de vedere politic. De asta l-am ales pe Laurence, amândoi suntem doi băieți posh, fără experiență în politică.



– După cum ai spus, nu ai nicio treabă cu politica, dar ai vreun plan de a-l învinge pe Fox?

– Nu prea am niciun plan. Abia am lansat un video în care vorbesc cu oamenii despre lucrurile pe care ar trebui să le fac în Londra și cred că veți observa cu ușurință că nu sunt cele mai profunde și cele mai serioase propuneri politice. Nu am un plan să-l bat pe Laurence și nu cred că o voi face, deoarece el este susținut cu un buget de 5 milioane de lire, iar eu nu am nimic.



– Șase milioane de oameni din Londra s-au înscris la vot. Tu câte voturi crezi că vei obține?

– Nu știu câte voturi voi obține și nici nu-mi prea pasă. Nu mă interesează să devin primar, dar sunt recunoscător pentru întreaga experiență. Nu cred că-l voi bate pe Fox, de fapt, n-am nicio idee. Suntem doi tipi complet necunoscuți, doar că el are foarte mulți bani pentru a-și susține campania. Dar asta contează la vot? Nu cred, nu știu.



Max boicotează campania contracandidatului său, Lawrance Fox

„Încerc să-i conving pe tineri să voteze”



– În afară de „lupta” cu Fox, ai și un alt obiectiv în aceste alegeri?

– Da, așa cum spun în fiecare video, încurajez pe toată lumea să voteze. Le spun oamenilor să nu mă voteze, ci să analizeze atent toți candidații și politicile lor și să se decidă singuri ce vor să facă. Dacă vor să mă voteze apoi, super. Încerc să-i conving pe tineri să voteze, deoarece avem de-a face cu un drept democratic foarte important.



Am observat în alegerile generale din 2019, din Marea Britanie, că doar 48% dintre generația cuprinsă cu vârste între 16-25 de ani au votat, dacă este să comparăm asta cu generația tânără din Germania sau Țările de Jos, acolo unde peste 68% din cei cu vârste între 18-25 au ieșit la vot. Mi-ar plăcea ca tinerii să fie mai activi în acest domeniu și doar să voteze, nici măcar nu contează pe cine, ci doar să-și exercite dreptul democratic de vot.



– Ce spun fanii de pe YouTube, familia și prietenii despre candidatura ta?

– Principala întrebare pe care o primesc de la oameni este: ce se întâmplă dacă câștigi? Cred că este o întrebare foarte amuzantă, dar este important pentru mine să spun că nu se va întâmpla asta. Nu se va întâmpla sub absolut nicio formă. Fanii mei au fost extraordinari, m-au susținut și chiar m-au ajutat cu procesul de aplicare. Familia și prietenii și-au dat ochii peste cap și li s-a părut amuzant, dar nu cred că iau lucrurile foarte în serios, la fel ca mine.

„Am mai mulți abonați pe canalul de YouTube decât toate partidele politice împreună”



– Niko Omilana este un alt YouTuber care candidează. Ce părere ai despre acest curent în care creatorii de conținut se implică în politică? Este o nouă modalitate de a atinge audiențele?

– Chiar cred asta. Am peste 400.000 de abonați pe YouTube, mai mult decât au toate partidele politice principale combinate, pe YouTube, iar asta trebuie să conteze cumva. Din cauza pandemiei, toată această campanie s-a desfășurat online. Cred că este un alt mod de a privi lucrurile. Dacă vom reuși, este o altă conversație.



Anul trecut, la alegerile din State, influenceri precum Kylie Jenner și David Dobrik (YouTuber) au reușit să convingă oamenii să se înregistreze la vot mai mult decât au făcut-o alții în toată istoria politică a Americii. Și au reușit asta doar pentru că au vorbit despre alegeri.

Cred că oamenii influenți din social media joacă un rol foarte important și cred că acest lucru este de multe ori trecut cu vederea.

– Ce avantaje ai în cursă, în comparație cu Fox sau Omilana?

– Nu știu despre Niko, dar cu Fox, pur și simplu nu-mi pasă. Nu am nimic de pierdut – el are foarte mulți bani și reputația lui este în joc, iar eu nu. Nu-mi pasă dacă pierd sau câștig, iar ăsta cred că este singurul meu avantaj.



„Dacă aș fi primar, aș…”



– Ce-ai face dacă ai fi primar pentru o zi?

– Singurul lucru pe care l-aș face ar fi să găsesc pe cineva mult mai calificat decât mine și să-l conving să facă acest job.



– Care crezi că este cel mai bun lucru și cel mai rău pe care l-a făcut actual primar al Londrei?

– Nu știu foarte multe despre lucrurile făcute de Sadiq, dar am observat calitatea aerului din Londra. S-a îmbunătățit major în ultimii patru ani. În mod evident, COVID a contribuit la asta, dar cred că ăsta este un lucru unde Sadiq s-a descurcat foarte bine.



– Ai vreun alt candidat preferat în afară de tine?

– În mod cert, nu.



Captură din clipurile lui Max Fosh

„Internetul este o oportunitate extraordinară pentru tineri să facă ce vor”



– Este internetul cea mai bună oportunitate pentru generația tânără de a provoca schimbări?

– Sută la sută. Internetul este o piață atât de liberă și de deschisă, bazată pe meritocrație. Cred că vei reuși în social media, dacă faci lucruri pe care oamenii vor să le urmărească. Internetul este o oportunitate extraordinară pentru tineri să facă tot ceea ce vor. Trăim cele mai bune timpuri să fim vii. Și chiar cred asta din tot sufletul.



– Ce vei face după alegeri, continui în politică?

– În niciun caz. Mă voi retrage imediat din toate campaniile politice după aceste alegeri.



– Ce le transmiți românilor din Londra ca să te voteze?

– Nu mă votați, aș fi un primar groaznic. Aveți grijă să vă uitați la toți candidații și să alegeți pe cineva care credeți că vă ajuta cel mai bine, atât pe voi, cât și pe familiile voastre.



Citeşte şi:

Eliberarea documentelor de identitate a ajuns să întârzie săptămâni întregi. De ce?

Timișoara a dat startul „maratonului vaccinării”. Peste 1.000 de oameni au fost imunizați în primele 7 ore

De ce sunt testate PCR cămilele din Kenya? Îngrijorările oamenilor de știință

PARTENERI - GSP.RO Ce banc a îndrăznit să îi spună Dragomir lui Ceaușescu: „Se tăvăleau ăia de râs, dar toți ziceau: ce curaj, ce curaj”

Playtech.ro Diana Șoșoacă, mutare BOMBĂ în lumea politică. Ce a făcut senatoarea: „Pe mine nu mă lasă nimeni fără replică”

Observatornews.ro Fată de 17 ani moartă într-un accident înfiorător produs la intrare în Ovidiu. Şoferul a încercat să întoarcă pe linia continuă

HOROSCOP Horoscop 26 aprilie 2021. Berbecii au ocazia să își schimbe propriile gânduri sau chiar atitudinea

Știrileprotv.ro Gestul făcut de Regina Elisabeta a II-a, la 2 săptămâni după decesul prințului Philip. Foto

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu bărbatul celebru al ţării: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE Ce vor să știe românii despre negocierea cu banca (Publicitate)