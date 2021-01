Mariana Lazăr, 26 de ani, are trei fete, de 5, 9 și 10 ani, iar în primăvară îl va naște pe cel de-al patrulea copil. Cu fata cea mare, a rămas gravidă la 15 ani, când era în clasa a VII-a. Iar cu cea mijlocie, când avea 16 ani, scrie publicația Școala 9, o platformă publicistică având ca temă educația, fondată și finanțată de BRD, dar scrisă de jurnaliști independenți.



În Cucova, satul din Bacău unde a crescut Mariana, nu s-a vorbit niciodată la școală despre contracepție și nici în familia ei. Cabinet medical nu există nici acum în sat.



S-a îndrăgostit de un băiat dintre vecini, mai mare cu cinci ani decât ea. Nu s-a gândit că în urma contactului sexual ar putea să rămână gravidă. „Aveam grețuri, dar nu știam ce mi se întâmplă. Mama și-a dat seama când eram deja în trei luni și jumătate de sarcină. Eu am vrut să fac avort, dar mama a zis că sunt prea mică”.



Mariana își dorea să aibă o familie mare, dar în același timp visa să ajungă profesoară datorită „doamnei Burchi, de română”. Îi plăcea la ora ei, pentru că doamna Burchi avea răbdare cu ea când nu înțelegea, nu ca ceilalți profesori.



„Mergeam câte 5 kilometri pe jos ca să ajung la școală. Îmi făceam temele la lumânare, că nu aveam curent”, își amintește tânăra.



Pe de altă parte, să rămână gravidă la 15 ani într-un sat din Bacău era o rușine prea mare pentru ea ca să mai continue școala. „Îmi era rușine că o să râdă copiii de mine. Nu mai era nicio fată gravidă în clasa mea. Când îi vedeam pe colegii mei după gard cu ghiozdanele, îmi venea să plâng. Ghiozdanul meu era sub pat”.

Numărul de sarcini din 2019 în rândul adolescentelor a fost mai mic cu 9% față de cel din anul 2018. Însă fenomenul rămâne îngrijorător, mai ales în rândul fetelor sub 15 ani. În 2018 au fost născuți 727 de copii de către adolescente sub 15 ani, iar în 2019 numărul lor a fost cu 25 mai scăzut, arată datele INS. În regiunile Nord-Vest și Nord-Est, numărul de sarcini la fetele sub 15 ani a crescut cu 11%, potrivit raportului publicat vineri de UNICEF și Asociația SAMAS (Sănătate pentru Mame și Sugari).



