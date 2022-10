Pe 8 octombrie, soldații ruși proaspăt mobilizați dintr-un regiment de pușcași al Diviziei a 2-a de Gardă Taman au înregistrat un mesaj video.

Oamenii au susținut că în următoarele ore ar putea fi trimiși undeva pe front, lângă orașul Lîman, pentru a lua parte la lupte, în ciuda faptului că în scurta perioadă de instrucție au tras o singură dată cu armele de foc, în ziua în care (ministrul apărării Serghei) Șoigu a inspectat baza din orașul Naro-Fominsk.

Recruții au mai spus că și-au cumpărat echipamente militare din banii lor, că armele sunt vechi și ruginite, că unii dintre cei mobilizați nu au primit nici măcar cardul de salarii de la Ministerul Apărării sau că alții nu au reușit să-l activeze, pentru a-și lua banii.

Cei mai mulți oameni din clipul cu pricina, îmbrăcați în uniforme de diferite culori, fără însemne militare, au rămas tăcuți sau s-au rezumat la câteva fraze.

Doar doi au vorbit, articulat, în fața camerei. Primul, un tânăr numit Vladislav, avocat și deținător al unui canal YouTube dedicat jocurilor video, unde a și apărut clipul. După mobilizare, Vladislav a fost numit comandant adjunct al plutonului întâi din compania a doua. Al doilea vorbitor a fost identificat de oamenii din comentariile clipului video drept „Slavik”, scrie Mediazona.

Pe 9 octombrie, a doua zi după filmarea clipului, toți oamenii din clipul video au ajuns pe linia frontului, în regiunea Luhansk.

Este neclar câți dintre ei au supraviețuit. „Slavik” a murit, a declarat un camarad al acestuia pentru „Mediazona”. Înrolat într-o brigadă însărcinată cu repararea mașinilor de luptă, „Slavik” a fost ucis în timp ce plecase după niște roți. „A fost lovit de un tir de mortiere, plămânii i-au fost perforați, ceilalți l-au tras de acolo și asta a fost”, a relatat camaradul.

Aventura foarte scurtă lui „Slavik” și a colegilor săi a fost reconstituită de jurnaliștii Mediazona.

Mobilizarea decretată de Putin

„Pe 22 septembrie, un ordin de încorporare ne-a fost adus de un voluntar, un tânăr, iar eu am semnat pentru fratele meu”, a declarat pentru site-ul rusesc Aliona, sora unui soldat mobilizat de undeva de lângă regiunea Moscovei (orașul nu este menționat, pentru protejarea familiei). Nici fata, nici fratele ei nu știau că un ordin de încorporare este valid doar dacă omul vizat îl semnează.

Așa că, pe 25 septembrie, fratele ei s-a dus la biroul de recrutare, sperând că va „putea rezolva problema”, spune Aliona. Tânărul a fost oprit acolo și recrutat, fără să mai aibă timp să se pregătească, apoi a fost trimis la Alabino, lângă Naro Fominsk, în regiunea Moscova, unde este staționat al 15-lea regiment de pușcași motorizați din Divizia a 2-a de Gardă Taman.

A petrecut doar trei-patru zile acolo, timp în care familia i-a adus echipamentul militar necesar, cumpărat pe cheltuiala proprie. „Ne-a telefonat și ne-a spus că nu a primit echipament și că trebuie să cumpărăm totul”, a explicat pentru Mediazona sora soldatului.

Soția unui alt recrut din aceeași unitate a mărturisit pentru jurnaliștii ruși că familiile au stat cu sufletul la gură până în ultimul moment, încercând să afle unde vor fi trimiți soldații: „Mai întâi vorbeau despre regiunea Belgorod, apoi despre Voronej, apoi iarăși despre Belgorod”.

Ambele regiuni se află la granița cu Ucraina.

„Un abator de porci”

Mediazona scrie că în jur de 93 de soldați care fuseseră trimiși în Alabino au ajuns în cele din urmă aproape de graniță, în regiunea Belgorod.

Potrivit relatărilor soldaților, făcute într-un clip video deținut de Mediazona, aceștia au fost inițial ținuți trei zile fără să fie hrăniți măcar o dată. Apoi, au fost separați de al 15-lea regiment de pușcași motorizați și atașați unui regiment de tancuri.

Comandanții au tot promis că îi vor transfera la poligonul de trageri Mulino, din regiunea Nijni Novgorod, că îi vor învăța cum să folosească toate tipurile de arme, că vor avea la dispoziție transportoare blindate.

De fapt, ei au fost transferați în Hohlovo, în Belgorod, iar trei zile mai târziu, s-au trezit în Ucraina, în regiunea Luhansk, fără să fi fost instruiți.

„Recruții din 23, 24, 25 (septembrie) se află toți pe poziții, fără să fi fost instruiți”, a relatat Vladislav. Tânărul a caracterizat simplu situația de pe front: „un abator de porci”.

În Hohlovo a și fost filmat mesajul video postat pe YouTube de tinerii mobilizați din regiunea Moscova. A doua parte a mesajului este o discuție cu comandanții, înregistrată în secret cu câteva zile înainte.

„Oameni buni, în 1914, existau comitete ale soldaților care vorbeau exact ca voi și care l-au răsturnat pe țar. Vă spun sincer, pe acest țar nu îl răsturnați. Știți despre ce vorbesc”, a spus un ofițer, potrivit înregistrării deținute de Mediazona.

„Îmi spuneți despre 1914, iar eu vă dau exemplul Marelui Război Patriotic, când ultimul fiu (din familie) nu era luat de acasă. Cum se face că suntem doi frați aici, singurii din familie?”, a întrebat un soldat recrutat.

Sub focul artileriei ucrainene

Potrivit relatării celor mobilizați din plutonul în care se afla și Vladislav, oamenii au fost aduși în zona orașului Svatove (din Luhansk) și lăsați pe o poziție în apropierea unui drum care traversa o mică pădure.

A doua zi au primit o stație radio care nu funcționa, iar apoi o a doua, la fel de nefuncțională. „Nu exista nicio comunicare cu comandamentul central sau cu comandantul companiei sau cu celelalte plutoane”, au spus soldații.

Pe poziție se aflau 30 de persoane, inclusiv șoferul unui vehicul de infanterie, doar că vehiculul nu exista.

Soldații nu aveau rachete antitanc, grenade de mână sau muniție pentru RPG-uri (lansatoare de genade), o mitralieră nu funcționa. Erau înarmați doar cu pistoale mitralieră: „dar acestea nu erau înregistrate pe numele nostru, iar cele înregistrate pe numele nostru erau în altă parte, la alți oameni”.

Potrivit soldaților, comandantul companiei a ordonat plutonului să înfrunte „coloana inamică” ce ar fi urmat să sosească. „Dar oamenii nu trăseseră niciodată cu un RPG”, a spus un soldat. În cele din urmă, pentru ei nici nu a existat cu adevărat o luptă, deși soldații au fost decimați de tirurile ucrainene.

Pe 12 octombrie, la patru zile după înregistrarea clipului video, artileria ucraineană a început să tragă în direcția plutonului întâi. Bombardamentele au început în jurul orei 18.00, și-au amintit soldații, iar la ora 19.00, aceștia au văzut aproximativ 30-40 de soldați ruși care se retrăgeau.

„Ne-am apropiat de băieți, întrebându-i ce se întâmplă, dacă satul a fost pierdut. Ei au răspuns: «Lupta în sat este pierdută, am fost loviți cu mortiere, ne retragem». Erau vreo două companii acolo, compania a 5-a și a 6-a, mobilizați ca noi. Unul dintre ei a spus că în curând va fi o luptă cu tancuri. Dacă tancurile se întorc, înseamnă că bătălia cu tancurile este pierdută”, a relatat un soldat.

În momentul în care soldații s-au adunat să se sfătuiască, patru tancuri rusești cu farurile aprinse au trecut pe lângă poziție lor, spre linia frontului. Aproximativ 20 de minute mai târziu, din zona spre care se îndreptau acestea au început să se audă sunetele bombardamentelor de artilerie, iar tancurile s-au întors, de data aceasta „cu încetinitorul” și cu farurile stinse.

Retragerea, cu orice preț

Bombardamentul continua fără oprire. „Așa că ne-am adunat imediat mitralierele, sacii cu haine și ne-am îndreptat în direcția spre care plecaseră tancurile”, au spus soldații. Au mers trei-patru kilometri prin întuneric până când au ajuns tancurile din urmă, la o intersecție unde mașinile comandanților blocau drumul, încercând să oprească retragerea.

În acel moment, artileria ucraineană a lovit intersecția și „toți am fugit, ca gândacii”, au spus soldații. „Ofițerii au sărit în mașini și au părăsit zona imediat”.

Într-un întuneric total, plutonul a continuat să se retragă și după 20-25 de kilometri a dat peste un punct de control unde se aflau luptători din autoproclamata Republică Luhansk. Aceștia i-au dezarmat și i-au lăsat să petreacă noaptea acolo, iar a doua zi dimineață le-au cerut și vestele antiglonț și căștile. „Practic, nu ne păsa”, au spus soldații.

Din plutonul întâi, doar 15 oameni ajunseseră la punctul de control, de soarta celorlalți nu se știe nimic. Soldații au relatat că la un moment dat au fost loviți din spate de artileria ucraineană.

Oamenii au susținut că ar fi fost gata să se întoarcă pe poziția inițială, dar așteptau intervenția unui comandant, care nu a mai venit însă. În cele din urmă, unul dintre luptătorii din Luhansk le-a spus pur și simplu: „Fraților, faceți ce vreți voi, doar plecați naibii de aici”.

Cum să eviți întoarcerea pe front

Așa că pe 14 octombrie, oamenii rămași din plutonul întâi au părăsit punctul de control. Pe drum s-au întâlnit cu alți soldați ruși care i-au luat la bordul unor transportoare blindate și i-au lăsat în Svatove.

Acolo, recruții s-au separat în grupuri mai mici (doi-trei dispărând pur și simplu în oraș) și au încercat să găsească un refugiu, cu teama că vor fi trimiși înapoi pe front. O vreme, ei s-au ascuns într-o casă părăsită.

De la luptătorii din Luhansk, soldații auziseră că în cazul lor, comandanții îi declară pur și simplu morți sau dispăruți.

În orice caz, din Svatove, pe 17 octombrie, Vladislav a postat în cele din urmă pe canalul său de YouTube dedicat jocurilor video clipul înregistrat pe 8 octombrie, cu nouă zile mai devreme.

În același timp, 11 dintre recruții rămași au povestit într-un alt video experiența prin care au trecut. Acest clip nu a fost publicat, iar soldații au declarat pentru Mediazona speră că acesta va ajunge totuși pentru a fi vizionat de procurorii militari.

După ce au scăpat de bombardamentul ucrainean, soldații s-au grăbit să își sune familiile. Mediazona a primit înregistrarea unui astfel de apel, efectuat de un soldat recrutat din regiunea Moscova către soția sa. Soldatul este cel care i-a cerut soției să înregistreze convorbirea.

Tânărul i-a povestit soției cum unii dintre camarazii săi au fost pur și simplu „tocați”. „În același timp, nu aveam comunicații, nici comandă, nici arme. Am tras doar o dată, 60 de cartușe, o dată, și asta a fost în Moscova”, a spus soldatul, care a subliniat că face parte din plutonul întâi al companiei a doua și că este atașat regimentului al 12-lea de tancuri.

Efortul zadarnic al familiilor

Pe 14 octombrie, mamele și soțiile celor mobilizați de lângă Moscova au ajuns la biroul procurorului militar. „Nici nu ne-au ascultat. Am fost acuzate că mințim și pe soldați i-au făcut dezertori”, a spus una dintre participantele la întâlnire.

În declarația lor colectivă, rudele au scris că „soldații mobilizați fără instrucție, fără comandă, fără mijloace de comunicare și fără arme suficiente au fost trimiși în prima linie a frontului”.

Soțiile și mamele soldaților au trimis aceleași scrisori către administrația prezidențială, Ministerul Apărării și alte autorități. „Ni s-a răspuns că va fi nevoie de până la 30 de zile lucrătoare până când apelurile vor fi luate în considerare. Am fost pur și simplu refuzați”, a spus Aliona, sora soldatului recrutat din regiunea Moscova.

Acum, familiile caută avocați care să le ajute soții, fiii și frații.

Aliona a spus că femeile au decis să-l contacteze pe unul dintre „corespondenții de război” care lucrează pe teritoriul autoproclamatei Republici Luhansk.

„Am încercat să luăm legătura cu un corespondent de război al unuia dintre canalele federale, la început a fost chiar de acord să preia povestea noastră, dar apoi a refuzat. A spus că nu era pregătit să își piardă locul de muncă din cauza asta”, a declarat sora bărbatului mobilizat.

Cercetați de procurori și FSB

De la Svatove, 13 persoane din plutonul întâi s-au îndreptat spre granița rusă împreună cu „băieți” din alte unități care se retrăgeau, a declarat Vladislav pentru „Mediazona”. „Au încercat să vină după noi, să ne ducă acasă. Am întrebat unde, iar un maior a spus: «Înapoi la companie!». Am înțeles aluzia și am început să plecăm din oraș”, a povestit Vladislav.

Potrivit soldatului, câteva zile mai târziu a venit un ordin conform căruia niciun soldat nu mai avea voie să părăsească orașul.

Conversația cu jurnaliștii Mediazona a avut loc pe 23 octombrie. Vladislav a povestit că la momentul respectiv, el, comandantul plutonului întâi și mulți dintre cei mobilizați care se retrăgeau din Svatove se aflau într-o unitate militară din regiunea Belgorod, unde erau „cercetați” de procuratura generală, FSB și „mulți alții”.

El spera să obțină pedepsirea comandanților care au trimis recruți neinstruiți și practic neînarmați pe front și a declarat că, potrivit informațiilor sale, aproximativ 200 de persoane au apelat la procuratura militară cu plângeri similare.

Potrivit acestuia, în jurul orei șase dimineața, unitatea a fost atacată din Ucraina. În seara zilei de 23 octombrie, Vladislav i-a scris unui corespondent Mediazone că el și camarazii săi „probabil vor merge din nou în altă parte”, deoarece Belgorod este bombardat. De atunci, el nu a mai putut fi apelat telefonic.

