Dar să cultivi căpșuni în sistem intensiv în solul nisipos din Mârșani nu a părut dintotdeauna, alegerea evidentă, spune tânărul explicând că de fapt, cel care a avut ambiția și inspirația de a încerca a fost tatăl lui, în urma unui concurs de împrejurări favorabil. “Tata – manager la o firmă italiană de producție de răsaduri – a fost cel care a avut ideea de a cultiva căpșuni. În 2005, au venit italienii în România și au vrut să testeze aici niște răsaduri. Am testat la noi – 10 ari. La acel moment, italienii au ales să nu investească în continuare, dar tata, care este foarte patriot, a vrut să încerce în continuare, să avem o producție a noastră. Și am devenit primii din zona noastră cu producție mai mare, nedestinată doar consumului propriu”, povestește tânărul Sebastian Dinu care a văzut și a ajutat ferma Dinecco să se extindă la 15 hectare și să ajungă, în timp, la o producție de până la 150-200 de tone pe an.

Pentru el, alegerea profesiei de fermier a venit în mod natural la 18 ani, după terminarea liceului. Dar și aici povestea atât de idilică a familiei Dinu mai ia o întorsătură spectaculoasă. “S-a întâmplat că atunci când m-am înscris la facultate am observat că erau cinci locuri scoase special pentru mediul rural și l-am înscris și pe tatăl meu. Între timp am absolvit amândoi profilul agricol iar în prezent suntem colegi la master, în anul al doilea, la management și consultanță în dezvoltare rurală”, povestește tânărul a cărui relație cu părintele său pare să acopere fațete multiple – dragostea, prietenia, dar și parteneriatul. Unul din cazurile în care experiența, ambiția și priceperea părintelui se întâlnesc cu deschiderea și spiritul modern al fiului. Și mai e atașamentul față de loc, acel patriotism despre care Sebastian Dinu spunea că l-a împins pe tatăl său să încerce improbabila cultură de căpșuni, dar care se simte și la el atunci când povestește: “Am avut și eu ofertă să merg în Italia, dar nu am vrut. Simt că vreau și că pot să fac ceva aici. Sunt legat de acest loc”.

În urmă cu 4 ani, au început colaborarea cu Mega Image, un parteneriat pe care Sebastian Dinu îl descrie ca fiind asemenea „relației cu un frate mai mare care te ajută”. “În cazul nostru, ne ajută cu partea de vânzare, ceea ce reprezintă o parte foarte importantă și dificilă a afacerii. Deci ne scapă de una din marile griji. Și, dincolo de acest aspect al livrărilor, am învățat mult unii de la alții, am înțeles mai bine partea de competitivitate, de calitate și preț”, spune el. Insistă asupra calității produselor, explicând că la ferma Dinecco se folosesc produse pentru întreținerea culturilor din segmentul bio, iar pe fiecare lot în parte sunt făcute analize de verificare a reziduurilor de pesticide și metale grele o dată la 2-3 săptămâni. “Este bine așa pentru consumatori dar și pentru noi fiindcă ne simțim mai bine, mai împăcați să știm că produsele noastre sunt de calitate, sigure și sănătoase”, mai spune el.

Ferma produce și livrează căpșuni, în general, din mai până în octombrie, însă anul trecut, povestește domnul Dinu, livrările s-au terminat în august, din cauza inundațiilor. Și producția din acest an a fost afectată de un val de vreme rea în primăvară, mai spune producătorul care de altfel observă că fenomenele naturale devin tot mai violente iar schimbările climatice îl vor obliga cel mai probabil să își regândească perioadele de producție: „Nu excludem ca în anii următori să facem producția doar toamna și primăvara, cu pauză pe perioada verii pentru că temperaturile au crescut atât de mult încât pur și simplu recolta nu mai rezistă”.

Viitorul nu este însă nici pe departe sumbru pentru că Sebastian Dinu are, pe lângă energie și entuziasm, planuri tehnice concrete. Și inovatoare. “Luăm în calcul dezvoltarea de sere hidroponice, care ne vor permite să extindem livrarea pe tot parcursul anului”, mai spune el.

Mega Image a lansat programul Gusturi românești în anul 2014. În prezent, compania colaborează cu peste 300 de producători locali care au livrat în 2023 peste 28.600 de tone de legume și fructe direct în magazine. În cadrul acestui program Mega Image oferă nu numai spațiu de desfacere ci și sprijin continuu, de la analizare sol, asigurare semințe, îngrășăminte, biostimulatori și alte produse destinate combaterii biologice a bolilor și dăunătorilor la plante, până la analiza lunară a legumelor. Totodată, Mega Image pune la dispoziția producătorilor ingineri horticultori care oferă consiliere pas cu pas, începând cu planificarea culturilor până la recoltare.

Toate legumele și fructele sunt analizate constant în laboratoare specializate pe toată perioada culturii și înainte de a ajunge la raft în magazine, iar în plin sezon, pentru produsele incluse în program, sunt sistate importurile, iar în magazine clienții găsesc exclusiv produsele românești.

