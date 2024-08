Povești cu gusturi românești. Verginica Tănase, învățătoarea din Vădăstrița care și-a dedicat timpul liber agriculturii tradiționale

La agricultură a ajuns, cumva, în mod natural, după ce, înaintea ei, părinții și bunicii săi au făcut același lucru. Cu Mega Image colaborează de peste 5 ani și spune că principalul avantaj pe care îl are din acest parteneriat este siguranța pieței de desfacere. „M-a ajutat pentru că piața de desfacere era cel mai dificil aspect. Eu am nevoie de timp și să lucrez și să monitorizez culturile, era foarte dificil să trebuiască să plecăm, să găsim piață de desfacere. Așa ne putem concentra mai bine pe muncă”, mai povestește doamna Tănase.

Rezultatele doamnei Tănase sunt extraordinare dar și munca ei este aproape continuă. “Dimineața la prima oră sunt la serviciu, cu copiii, corectez caiete, lucrări, facem activitățile apoi, după ora 16, intru în solar și mai termin în jur de ora 23, uneori chiar și la miezul nopții pentru că avem irigări de făcut și alte lucrări complexe”, povestește ea.

Primește ajutor, desigur, de la cunoscuți, prieteni, familie și are un mare susținător în fiul cel mic, de 9 ani, care îi este și elev la școală, în clasa a 3-a. Celălalt băiat cel puțin deocamdată nu se implică în afacere dintr-un motiv care o bucură pe mama lui și o face să vorbească plină de emoție: “Băiatul meu cel mare a intrat la Facultatea de Medicină, la București. Este greu, învață enorm, dar are rezultate foarte bune. Și în trecut a fost la olimpiade și concursuri naționale și internaționale la matematică și fizică. Ne așteptam să facă informatică însă în clasa a unsprezecea ne-a anunțat că menirea lui este să fie medic”.

Și dacă fiul a ales medicina, se poate spune că și mama lui a ales sănătatea pentru că practică o agricultură cu prădători despre care spune că “sunt niște insecte minunate”, care au ajutat-o să reducă aproape de zero cantitatea de pesticide. Pune mult accent pe agricultura sustenabilă, “bazată pe calitatea organică, prin eliminarea din schemele de tratament a insecticidelor și a pesticidelor”, așa încât produsele sale nu sunt doar gustoase ci și foarte sănătoase. “Anul trecut, ca să vă dau doar un exemplu, am avut analize la toate livrările și de fiecare dată am ieșit cu rezultate foarte bune”, a mai spus ea.

Mega Image a lansat programul Gusturi românești în anul 2014. În prezent, compania colaborează cu peste 300 de producători locali care au livrat în 2023 peste 28.600 de tone de legume și fructe direct în magazine. În cadrul acestui program Mega Image oferă nu numai spațiu de desfacere ci și sprijin continuu, de la analizare sol, asigurare semințe, îngrășăminte, biostimulatori și alte produse destinate combaterii biologice a bolilor și dăunătorilor la plante, până la analiza lunară a legumelor. Totodată, Mega Image pune la dispoziția producătorilor ingineri horticultori care oferă consiliere pas cu pas, începând cu planificarea culturilor până la recoltare.

Toate legumele și fructele sunt analizate constant în laboratoare specializate pe toată perioada culturii și înainte de a ajunge la raft în magazine, iar în plin sezon, pentru produsele incluse în program, sunt sistate importurile, iar în magazine clienții găsesc exclusiv produsele românești

