Inspirate de creațiile celui mai bun patiser din lume, aceste deserturi hiperrealiste, ce imită mango, căpșuni sau mere, ascund combinații surprinzătoare de gusturi și, potrivit celor care le-au încercat, dau dependență.

„Le-am văzut pe Instagram și mi s-a făcut poftă, așa că am vrut să le testez și eu. Sunt delicioase”, a spus un client.

„Sunt foarte populare, iar cererea este uriașă. Într-o singură zi vindem aproximativ 300 de prăjituri, iar mango este preferata clienților. Prețurile variază între 20 și 60 de lei”, a explicat Iuliana Buțu, administrator de cofetărie.

Pe lângă fructele clasice, în vitrine au apărut și prăjituri în formă de boabe de fistic sau cacao.

„Ne-am dorit să aducem pe piață un vibe nou și fresh. Prăjitura-căpșună are un mousse din fructe, iar cea cu mango, combinată cu iaurt, e ideală pentru zilele călduroase de vară”, a transmis Isabela Militaru, marketing manager.

Trendul deserturilor hiperrealiste s-a lansat în cofetăria de top și a devenit celebru datorită francezului Cédric Grolet, desemnat cel mai bun patiser din lume.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE