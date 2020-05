De Valentina Postelnicu,

Printre proiectele respinse se află şi cel privind amnistia şi graţierea, semnat de Cristiana Anghel, de la Partidul Conservator, în anul 2015 şi care rămăsese blocat în comisia juridică.

Solicitarea de a se supune la vot respingerea proiectelor de lege a venit din partea liderului deputaţilor PNL, Florin Roman.

„Astăzi PNL dă şansa unei victorii pentru români. Aceste proiecte au ajuns pe ordinea de zi pentru că am solicitat noi pentru a fi respinse. Astăzi nu am fi discutat aceste bombe toxice dacă nu ar fi cerut PNL. (…) Este o zi istorică pentru PNL, se vorbea de marţea neagră acum se va vorbi de miercurea neagră. Se împlineşte un an de la întemniţarea lui Liviu Dragnea. (…) Lucrurile astea se închid pentru că PNL a solicitat punerea pe ordinea de zi şi a găsit înţelegere. Este cadoul pe care PNL îl face românilor care au luptat în stradă”, a susţinut Roman.