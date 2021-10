„Prof.dr. Răzvan Socolov, șef secție Obstetrică de la Maternitatea „Elena Doamna” din Iași, a explicat că nașterea copilului a survenit în urmă cu aproximativ 14 zile, pe cale naturală, și el a fost externat zilele trecute, complet sănătos.

La testele PCR pe care le efectuăm la toți nou-născuții din mamă COVID, după naștere, acest copil a ieșit pozitiv. În ziua a treia a avut simptome minore, o ușoară febră, rinoree, a fost tratat, i s-au făcut analize, radiografia pulmonară a fost în regulă. La 14 zile nu mai avea simptomatologie, a fost testat din nou și rezultatul a fost negativ, astfel că a fost externat și acum este în regulă, în familie”, a declarat prof.dr. Răzvan Socolov.

Acesta a explicat că este primul caz de copil ce a fost descoperit infectat cu COVID-19 imediat după naștere, majoritatea cazurilor de infecție fiind depistate la nou-născuți după câteva zile de la naștere. În ceea ce privește mama, aceasta avea o formă moderată de boală și nu a fost vaccinată. Medicul spune că 90% dintre pacientele care ajung în spital, cu COVID sau fără, nu sunt imunizate anti COVID-19.

„Am fost curios și am întrebat, atât eu cât și colegii mei, toate gravidele cu care am intrat în contact dacă s-au vaccinat. Sub 10% dintre ele, dacă nu chiar mai puține, au făcut primele două doze, din păcate. Deși se pot vaccina, deși există recomandarea să facă asta, gravidele evită și riscă să ajungă la probleme majore de sănătate”, a precizat prof.dr. Răzvan Socolov.

De altfel, conform acestuia, maternitatea se află acum într-o situație critică: niciodată, în ultimul an și jumătate, de când funcționează ca unitatea medicală suport-COVID, lucrurile nu au fost atât de grave. A fost dublat numărul de paturi pentru bolnavi. Inițial au pornit cu 10, trei fiind de ATI, iar acum sunt 20 de paturi.

„Nu am mai fost în această situație. Avem tot trei paturi de ATI, ocupate, fiindcă nu avem mai mult oxigen pentru altele, dar restul până la 20 sunt pe sector și astăzi dimineață erau libere doar unul sau două”, a punctat medicul.

Comitetul de coordonare a vaccinării (CNCAV) a transmis în luna iulie a acestui an că mai multe studii indică faptul că vaccinurile anti-COVID nu reduc fertilitatea, iar persoanele complet vaccinate prezintă mai puține riscuri de a face COVID decât cele nevaccinate – lucru valabil și pentru gravide.

