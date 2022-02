„Putin tocmai i-a făcut de râs pe Kafka și pe Orwell: imaginația dictatorului nu are limite, minciunile sunt prea flagrante, nicio linie roșie nu atât de roșie pentru a nu fi încălcată”, a scris Šimonytė, într-o postare pe Twitter.

„Ceea ce a făcut ar putea părea suprarealist pentru lumea democratică. Modul în care răspundem ne va defini pentru generațiile viitoare”, a completat premierul de la Vilnius.

Putin just put Kafka & Orwell to shame: no limits to dictator’s imagination, no lows too low, no lies too blatant, no red lines too red to cross.



What we witnessed tonight might seem surreal for democratic world. But the way we respond will define us for the generations to come.