Premierul Tudose va participa la parada de 1 decembrie, de la Arcul de Triumf; Ce spune despre parteneriatul României cu SUA

Premierul Mihai Tudose a anunţat, joi, că va participa la parada de Ziua Naţională a României, urmând să stea în tribuna oficială alături de toate oficialităţile prezente. El a mai spus că, din ceea ce știe, și Liviu Dragnea va sta la tribuna oficială pentru că a fost invitat. Șeful Executivului a precizat că, în opinia sa, SUA sunt şi trebuie să rămână principalul aliat strategic al României, nu doar pe partea militară și de securitate, ci şi din punct de vedere economic.

Întrebat la Palatul Victoria ce va face de Ziua Națională, premierul a răspuns: La ora 11,00 mă duc la paradă, voi sta în tribună, alături de toţi invitaţii de acolo, toate oficialităţile de acolo”.

Întrebat dacă preşedintele PSD, Liviu Dragnea, va sta la rândul său în tribuna oficială, Tudose a răspuns: „Eu cred că este în tribună, că aşa ştiu, a fost invitat”.

Tudose: SUA sunt şi trebuie să rămână principalul aliat strategic al României

Premierul a comentat și reacția după a Departamentului de stat al SUA, la modificările legilor justiției, din Parlament. „Consider că SUA sunt şi trebuie să rămână principalul aliat strategic al României şi nu mă refer numai la partea militară, partea de securitate, ci şi din punct de vedere economic. Sunt foarte multe companii foarte mari care vin şi investesc în România, anul viitor va fi spectaculos din acest punct de vedere, sper . Tot ce s-a discutat anul acesta, anul viitor va începe efectiv să fie implementat. Deci, repet, SUA reprezintă nu numai un partener militar, ci şi un partener economic şi principalul aliat strategic al României”, a ținut să precizeze premierul.

El a ținut să menționeze că în mesajul transmis de Departamentul de Stat al SUA nu s-a regăsit Guvernul pe care îl conduce.

„Ministrul Justiţiei nu are nicio implicare în acest proces, e ca specialist, ca tip care a coordonat până la un anumit punct proiectul. Nu, în Departamentul de Stat, nu a fost regăsit Guvernul din câte ştiu eu, deci nu comentez. Domnul ministru Toader a iniţiat un proiect ca urmare a necesităţii implementării în legislaţia românească atât a unor cerinţe şi impuneri de la Uniunea Europeană, a unor directive, cât şi ca urmare a unor decizii ale Curţii Constituţionale. De aici încolo demersul a fost preluat de către Parlament”, a spus Tudose.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat recent, la Ploieşti, că anul acesta a decis să invite toți oamenii cu funcții în stat, inclusiv pe Călin Popescu Tăriceanu și Liviu Dragnea, la parada de Ziua Națională, pentru că a constatat că românii îşi doresc ca în conducerea statului să existe o bună înţelegere.

„Anul trecut, într-adevăr, nu am invitat pe toată lumea, fiindcă am vrut să subliniez că există oameni care au probleme care, după părerea mea, sunt foarte mari, însă, am constatat, în acelaşi timp, că românii îşi doresc ca în conducerea statului să existe o bună înţelegere. Nu întotdeauna este posibilă această bună înţelegere, dar anul acesta, de Ziua Naţională, am hotărât să invit oamenii după funcţii, după merite (…), dacă cineva a fost ales parlamentar, are un merit că a convins un număr important de alegători. Deci, una peste alta, am luat lista de protocol aşa cum există ea (…) şi am invitat pe toată lumea”, a declarat Iohannis după ce a participat la dezbaterea „Oraşele României la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor smart pentru Ploieşti”, organizată la Universitatea Petrol – Gaze.