Preotul în combinezon care le dă speranță bolnavilor de COVID de la ATI: „Când orice șansă s-a spulberat, rămâne Dumnezeu”

În fiecare zi, îmbracă combinezonul de protecție peste sutană, își pune masca și mănușile chirurgicale și vizitează toți pacienții care au nevoie de o vorbă bună. În special pe cei infectați cu COVID internați la terapie intensivă.

„La ei trebuie să mă duc atunci când mă cheamă familia sau mă anunță medicul. Nu pot lăsa pe mâine. Poate fi prea târziu pentru ei mâine”, spune preotul Constantin Diaconașu.

Ziua preotului Constantin Diaconașu începe cu slujba în mica biserică din curtea Spitalului Județean Suceava. Din cauza pandemiei, naosul nu mai este plin ca altădată, dar oamenii care locuiesc în zonă continuă să vină la biserică, să se roage și să asiste la Sf. Liturghie măcar de-afară. Diaconașu îi miruiește și pentru fiecare are câte un cuvânt de bine.

La finalul slujbei, urmează ritualul pe care preotul îl urmează cu strictețe de la începutul pandemiei, când și-a mutat activitatea duhovnicească pe holurile spitalului. Se echipează așa cum o fac medicii: cu două rânduri de mănuși, două rânduri de măști, combinezon, botoși și vizieră și intră în spital. După vizita la pacienți, se dezinfectează, se schimbă și reia următoarea slujbă. Apoi merge din nou la bolnavi.

Are în fiecare zi o listă cu pacienți prioritari pe care trebuie să-i vadă și, în funcție de asta, Diaconașu începe vizita în spital fie în pavilionul cu pacienți infectați cu coronavirus, fie în secțiile non-COVID.

„Este vorba despre omenie”, spune preotul Diaconașu, întrebat de ce vizitează pacienții cu COVID pe patul de spital, acolo unde el însuși se poate infecta.

Vinul și untdelemnul din pilda samariteanului milostiv sunt, pentru bolnavii din Suceava, cuvintele preotului Diaconașu.

Autoritățile au reglementat abia recent accesul clericilor și al familiei în spitale, la bolnavi, dar Spitalul Județean Suceava a găsit o fereastră vara trecută: unitatea medicală are propria biserică în curte, iar preotul este angajatul ei, astfel că poate intra în spital, ca orice angajat, echipat corespunzător cu costum de protecție și urmând toate procedurile.

Medicii spitalului sunt, de altfel, recunoscători pentru ajutorul pe care îl dă părintele bolnavilor. Ce face acesta nu este un tratament medicamentos și nici o operație care le salvează viața, însă, uneori, o vorbă bună poate face minuni.

„Este foarte important ce face preotul Diaconașu și cred că un pacient trebuie să aibă suport spiritual și suportul familiei. Aici mă refer la pacienții aflați în stare foarte gravă. S-a observat, și nu de puține ori, că, în aceste momente, cu suportul preotului, cu suportul familiei câteodată, lucrurile merg mai bine pentru acei pacienți”, spune managerul Spitalului Județean Suceava, Alexandru Calancea.

Diaconașu are câte un „echipament” special pentru fiecare categorie de pacienți, patru genți în total, cu biblie, o cruce, mir și agheasmă: geantă COVID, geantă non-COVID pentru cronici, geantă pentru maternitate și o geantă pentru ceilalți bolnavi. Pentru că „așa e bine, să fie toată lumea protejată”.

„Bolnavii îmi spun, săracii, toate necazurile lor, suferința lor, neputința lor. Atunci când orice șansă s-a spulberat, rămâne Dumnezeu. Când bolnavul vede un preot, se mai agață de ceva, mai există o speranță”, spune Diaconașu.

Toți bolnavii umblă cu ochii după mine să vadă unde mă duc și dacă trec și pe la ei. Și bineînțeles că am fost la câteva persoane care m-au invitat, unde am fost chemat de familii, dar am trecut și pe la ceilalți și i-am miruit. Pe toți i-am miruit și i-am binecuvântat. Toți zâmbesc când mă văd, le pare bine.

Preotul Constantin Diaconașu: