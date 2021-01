„Celor ce neagă realitatea virusului le-aș propune pariul lui Pascal adaptat pentru situația aceasta: dacă virusul nu există și eu dau crezare ideii, nu pierd nimic. Dacă însă există și e periculos, iar eu nu dau crezare ideii, deja am o problemă. E un pariu fără risc. Accept mai degrabă să fiu luat de fraier decât să port pe conștiință faptul că poate, din pură ignoranță sau prostie, am trimis pe cineva la ATI sau, mai grav, prea devreme la Domnul”, a spus părintele Dorel Gălan, conform ziare.com.

Acesta nu este singurul preot român care susține vaccinarea împotriva COVID-19. Părintele Bogdan Chiorean, care slujește într-un spital din Cluj-Napoca, a afirmat: „Unii se vaccinează. De frică. Alții nu se vaccinează. Dintr-o altă frică. Am trecut prin boală, probabil am anticorpi. Nu știu câți și nici cât timp rămân la un nivel protectiv. Și nici nu mă interesează. Pentru că am tăria morală să recunosc faptul că dispun de o cunoaștere limitată și prețuiesc oamenii care se străduiesc să ne fie bine”.

Despre cei doi preoți clujeni au auzit și cei care conduc Ministerul Sănătății.

„Cei doi preoți ne inspiră, prin credința lor, dar și prin încrederea pe care o au în oameni. Oameni de știință, personal medical și noi, semenii lor. Ei au ales să se vaccineze împotriva COVID-19”, se arată pe pagina de Facebook a ministerului.

Foto: Captură YouTube

